Alerta máxima en EE.UU. | Retiran del mercado sándwiches de desayuno por riesgo de Listeria: Lista de estados que fueron afectados, según FDA La FDA alerta sobre sándwiches de desayuno contaminados con Listeria monocytogenes, que pueden causar infecciones graves en ciertos grupos vulnerables.

Retiran del mercado sándwiches de desayuno por riesgo de Listeria en EE.UU. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha emitido una alerta sobre varios sándwiches de desayuno comercializados en Estados Unidos debido a que estarían contaminados con Listeria monocytogenes, una bacteria que puede causar infecciones graves. Asimismo, la entidad informó que la empresa Fresh & Ready Foods LLC extendió la medida preventiva para incorporar nuevos productos elaborados en Longview, Texas, también en Oregon y Washington.

¿Qué sándwiches fueron retirados del mercado?

Inicialmente, la compañía anunció el retiro de 2.414 sándwiches fabricados en Renton, Washington; sin embargo, el martes se anunció la ampliación de la medida a productos de la marca Fresh To You y Meals Made in Minutes. Asimismo, el problema está relacionado con unos panecillos regulados por la FDA que fueron retirados anteriormente por el fabricante C.H. Guenther & Son. Entre los productos afectados se encuentran:

Fresh To You Sausage y Egg & Cheese Biscuit, en paquetes de 5,7 onzas (aproximadamente 161 gramos), con fechas "Fresh Thru" del 12 al 22 de noviembre.

El producto Mmm! Meals Made in Minutes Biscuit & Sausage Gravy, de 9,5 onzas (aproximadamente 269 gramos), con fechas de vencimiento del 12 al 18 de noviembre.

Sandwiches de salchicha, huevo y queso de 4,6 (unos 130 gramos) empacados en envolturas transparentes y vendidos en Oregon y Washington entre el 25 de octubre y el 4 de noviembre.

¿Qué deben hacer quienes compraron estos alimentos?

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) advirtió que algunos de los productos podrían seguir guardados en refrigeradores o congeladores de consumidores y establecimientos comerciales. Por ello, recomendó no comerlos, venderlos y mucho menos servirlos.

Las personas que lo compraron deben desecharlos o devolverlos al establecimiento donde los compraron. Hasta el momento, no se han reportado personas enfermas relacionadas con estos productos. Para resolver dudas sobre la seguridad alimentaria, los consumidores pueden comunicarse con la línea gratuita del USDA al 888-674-6854 o escribir a MPHotline@usda.gov.

También se pueden presentar reportes sobre problemas con productos cárnicos, avícolas o derivados del huevo a través del sistema oficial Electronic Consumer Complaint Monitoring System, disponible las 24 horas.

Preocupa la contaminación con Listeria

Las autoridades federales han solicitado a los consumidores de Texas, Oregon y Washington que no consuman los alimentos incluidos en el retiro y que los desechen de inmediato debido a que la bacteria Listeria monocytogenes puede provocar listeriosis, una infección que representa un riesgo especial para los adultos mayores, las personas con sistemas inmunitarios debilitados, las mujeres embarazadas y los recién nacidos.