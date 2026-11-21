“Nunca se le notó cansado”, obispos relatan los días del papa León XIV en Perú Los monseñores Miguel Ángel Cadenas y Alfredo Vizcarra dan detalles de cómo vivieron de cerca la visita del sumo pontífice. Coincidieron en que Pucallpa fue la fecha más significativa, tanto por el potente discurso que ofreció el papa León, como por la magnitud de la misa y la eucaristía. Asimismo, señalan que el reto ahora es ejecutar e intentar dar solución a las problemáticas planteadas por el santo padre, como la contaminación, tala ilegal, abusos sexuales y defensa de líderes indígenas.

"En ningún momento se le vio cansado, hasta el lunes. Cuando se marchaba, recién ahí lo noté agotado. Tiene una enorme fuerza espiritual y, sin duda, una gran fortaleza física", relata el monseñor Miguel Ángel Cadenas, obispo del Vicariato Apostólico de Iquitos, sobre cómo notó al papa León XIV.

La gira papal fue maratónica y con una agenda apretada. Tres países y diez ciudades recorrió el sumo pontífice en once días. El hecho de que apenas hace cuatro semanas había recibido el alta médica tras una operación hacen que su visita y predisposición en cada actividad sean más significativas.

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"Fue algo que nos dejó a todos muy sorprendidos, porque nunca se le percibió especialmente cansado. Durante el encuentro con los pueblos amazónicos, en Pucallpa, lo escuché un poco afónico, pero es que fue una jornada muy agotadora. Luego llegó a Roma y ya estaba en audiencia. Es impresionante. Yo estaba molido, más bien quería descansar, y él ahí encontrándose con la gente", relata entre risas el monseñor Alfredo Vizcarra, arzobispo Metropolitano de Trujillo.

Los obispos y arzobispos fueron parte de la delegación que acompañó al santo padre durante sus días en Lima, Cusco, Chiclayo y Pucallpa. Pudieron reencontrarse en Perú, la tierra que Robert Prevost escogió como suya y compartir como aquellos años cuando tenía a su cargo la Diócesis de Chiclayo.

Monseñor Cadenas confiesa que no quiso molestar mucho al papa, consciente de la cantidad de personas que intentarían conversar con él. Por ello es que valoró tanto que, frente al cúmulo de obligaciones y el agobio, el sumo pontífice se le acercara y le preguntara algo tan simple, pero a la vez tan significativo: "¿cómo estás, te encuentras bien?".

"Eso habla de la talla moral de una persona que tiene una enorme responsabilidad, pero que es capaz también de preguntar a las personas que se acercan a él cómo están. Al final del día, bastante tarde, con una jornada agotadora, y todavía estaba pendiente de cómo me sentía yo. Después escuché de otros compañeros que les había preguntado de cosas similares. Creo que habla de la gran talla humana de este hombre que es tranquilo, callado, pero que sabe qué es lo que está haciendo y que tiene la convicción de que Dios le está acompañando", agrega.

Sería imposible enumerar la cantidad de personas con las que el papa entabló lazos en el Perú, pero una anécdota del monseñor Vizcarra da cuenta de que siempre los tiene presente.

"Gente que ha sido muy cercana a él, me pidió que por favor los mencione y les mande sus saludos. En la cena que tuvimos los obispos con él, yo me acerqué a saludarlo y les nombré a esas personas. Él se alegró y me preguntó por ellos. '¿Ya se ha casado?' Esos detalles revelan que ha vivido una relación cercana y ha tejido amistad. Todavía los lleva en su corazón, son personas importantes para él", comenta acongojado.

Para el arzobispo de Trujillo, el papa León XIV refleja una característica inherente a la iglesia católica, que Dios se hace hombre y se acerca a nosotros.

Pucallpa captó miradas

Ambos monseñores coinciden en que la fecha más significativa entre todas las que visitó el santo padre ocurrió en Ucayali. Miguel Ángel Cadenas quedó marcado por la escenografía en que se desarrolló la misa. Los elementos shipibos-konibos, las más de 70.000 personas que acudieron a la videnita y el recorrido del papamóvil fueron solo algunos de los momentos más destacados.

"Se me cayeron las lágrimas cuando vi que varias hermanas de la compañía misionera del Sagrado Corazón de Jesús subieron a llevar las ofrendas al altar. Las conozco personalmente, porque han vivido 40 años con el pueblo shipibo. Estaban vestidas de shipibas porque ellas viven así, conocen perfectamente el idioma. Me emocionó porque ellas viven por el pueblo shipibo y eso es un reconocimiento", comenta.

El monseñor Vizcarra destacó también la visita amazónica, por considerarlo una continuidad del mensaje que trajo hace ocho años el papa Francisco a Puerto Maldonado, en Madre de Dios. Señala que entonces se puso en agenda temas como la deforestación, contaminación y tala ilegal, que siguen presentes y se han agudizado.

"Fue muy fuerte. No fue un discurso político el que ha dicho así directamente, más bien fue un discurso de pastor y del Evangelio y eso es, justamente, lo que le da fuerza a su palabra. Habló de la labor profética y de la Iglesia, y que ojalá que salgamos de esta especie de polarización, de que derechas o izquierdas son irreconciliables. La Iglesia no está ni con derecha ni con izquierda, está en defensa de la dignidad humana, que es algo que él viene insistiendo desde muy temprano en su pontificado y aquí varias veces lo ha señalado. Cómo te van a matar por defender tu casa, por favor. O al pedir que no se acabe con la naturaleza y que no se debe mirar a la Amazonía como una despensa inagotable de la cual solamente la usamos para extraer recursos sin tener ninguna consideración sobre ella misma ni de las poblaciones que ahí viven", sostuvo.

El legado de la visita papal

Los seis días que estuvo el papa León XIV en el Perú trajeron consigo no solo alegría, sino también reflexión. En sus actividades puso en agendas temas que van desde la corrupción, el peligro para la Amazonía, los casos de abusos sexuales y la búsqueda de justicia.

Para el arzobispo de Trujillo, la tarea ahora está en acoger los desafíos propuestos por el sumo pontífice y trabajar con respeto para intentar fortalecer la unidad del país.

"Recuerdo que antes de ser papa, le hicieron una pregunta sobre el indulto a Fujimori y él dijo que no había pedido el perdón suficiente y que la paz viene con justicia. Es un resumen de lo que nos ha dicho ahora en diferentes momentos. No hay un afán de andar persiguiendo a nadie, pero por favor, en el Perú se mata a la gente de manera impune. Mataron a cuatro personas y no se sabe nada. Hay una protesta, matan a dos y todo queda ahí. Esto no puede ser, pareciera que a nadie le importara la vida. Él nos ha invitado a la verdad, ha hablado del pasado en el primer encuentro con las autoridades y la sociedad civil. Hay cosas del pasado que tienen que ser cerradas con verdad. Necesitan sanar esas heridas, pero no de cualquier forma", mencionó.

Una similar reflexión guarda el obispo del Vicariato Apostólico de Iquitos. Agrega que el papa León XIV sabía perfectamente del poder de sus palabras y que cada una fue escogida con firmeza y es incuestionable.

"Yo creo que es una oportunidad para renovar nuestra fe y creo que es un llamado a la acción. En la misa, y en especial en la eucaristía, él insistió en la misión. Por lo tanto, hay que evangelizar, hay que hacer presente a Dios en nuestro mundo y creo que ahora ya nos corresponde a nosotros. No le podemos pedir al papa que haga nuestro trabajo. Él ha venido, nos ha visitado, nos ha dicho cómo mira él la realidad y cómo debe actuar la Iglesia", señaló Cadenas.