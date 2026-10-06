ICE sin límites | Imágenes revelaron brutal golpiza de agentes migratorios a ciudadano estadounidense: Intentaban detenerlo

Hace unas semanas, se reportó un nuevo hecho que ha generado gran alarma entre inmigrantes, pues un ciudadano de Estados Unidos fue brutalmente golpeado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de que estos intentaran arrestarlo, tras confundirlo con un fugitivo, de acuerdo con lo informado por la policía local y un residente que intentó ayudar al joven.

Se conoció que el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, quedó ensangrentado y herido a la orilla del camino en un suburbio de Chicago, por lo que fue trasladado en una ambulancia. Los primeros informes del Departamento de Policía de Evanston revelaron que el hombre le dijo a la policía que sufrió lesiones en la cabeza, el cuello y los dientes.

¿Qué ocurrió durante la detención del ICE al ciudadano estadounidense?

De acuerdo con el comunicado de las autoridades federales, los policías fueron llamados al lugar luego de recibir una serie de reportes de un altercado, poco antes de las 10.00 a. m. del domingo 4 de octubre. Cinco agentes migratorios llegaron en vehículos separados y buscaban a un fugitivo con una dirección en Chicago y una orden de arresto en su contra. El agente federal señaló a la policía que confundieron al hombre con el fugitivo.

El altercado inició cuando el hombre se negó a entregar su identificación, por lo que los agentes intentaron esposarlo, indicó el agente. Sin embargo, tras darse cuenta de que era un ciudadano estadounidense y no la persona que buscaban, lo dejaron en libertad.

El comunicado también expresa que un policía vio sangre en las manos del agente, pero él le dijo que se lesionó mientras intentaba esposar al hombre, y además señalaron que se fueron del área de inmediato debido a que temían que las personas reunidas lo atacaran. La policía ha visitado al hombre en el hospital, fotografió sus lesiones y está investigando el incidente.

Autoridades de Illinois se pronuncian sobre este hecho

Por su parte, el alcalde de Evanston, Daniel Biss, indicó a través de una publicación en X que el hombre fue atendido en el Hospital St. Francis por tener lesiones menores. Además, indicó que el departamento de policía afirmó: "continúa investigando la situación, y nos mantendremos vigilantes sobre las actividades federales".

Mientras que funcionarios de Illinois condenaron el hecho, además crece el rechazo a la presencia del ICE en comunidades de todo Estados Unidos. El ICE confirmó el mes pasado una cifra récord de casi 51.000 arrestos. "Estoy asqueada e indignada por los reportes de lo que ocurrió en mi ciudad natal de Evanston el domingo", sostuvo la representante estatal Jan Schakowsky en un comunicado.