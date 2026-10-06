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Peruano muere bajo custodia de ICE en Louisiana tras sufrir emergencia médica: esposa exige justicia

Julián Curo Churata, de 47 años, falleció en un hospital de Louisiana luego de ser trasladado desde el centro de detención Richwood. Su esposa pide esclarecer qué ocurrió mientras permaneció bajo custodia migratoria.

Peruano muere en custodia de ICE en Louisiana: esposa exige respuestas
Peruano muere en custodia de ICE en Louisiana: esposa exige respuestas
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Julián Curo Churata, un peruano de 47 años, murió el 29 de septiembre en un hospital de Louisiana, Estados Unidos, después de sufrir una emergencia médica mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su esposa, Verónica Ramírez, exige respuestas sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Curo Churata se encontraba detenido en el Richwood Correctional Center cuando presentó problemas médicos el 28 de septiembre. De acuerdo con ICE, el personal del centro lo trasladó alrededor de las 8.14 p. m. al Ochsner LSU Health Monroe Medical Center, en Monroe. Un médico lo declaró muerto a las 4.01 a. m. del día siguiente.

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La causa preliminar de muerte aún no ha sido determinada. ICE informó que una autopsia establecerá el motivo del fallecimiento y que el caso permanece bajo investigación. La agencia también notificó a la esposa del peruano, a su abogado y al Consulado General del Perú.

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Esposa pide esclarecer su muerte

Tras conocer el fallecimiento, Verónica Ramírez pidió que se esclarezca qué ocurrió durante el tiempo que su esposo permaneció bajo custodia de ICE.

"No es justo que simplemente me digan que murió, como si nada hubiera pasado", expresó. La mujer aseguró que Julián era un hombre trabajador, esposo y padre, y sostuvo que no conocía que tuviera alguna enfermedad que explicara una muerte repentina.

"Como su esposa, necesito respuestas claras sobre qué ocurrió y por qué murió", señaló Ramírez, quien además pidió apoyo para difundir el caso y anunció una campaña de recaudación para cubrir los gastos del funeral y la sepultura.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente cuál fue la emergencia médica que sufrió Curo Churata ni si padecía alguna condición que pudiera estar relacionada con su fallecimiento.

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¿Por qué estaba detenido en Estados Unidos?

Curo Churata fue arrestado el 27 de junio durante una operación de Enforcement and Removal Operations (ERO) en Baltimore. Dos días después, fue transferido a la jurisdicción de ERO New Orleans y enviado al Richwood Correctional Center, en Louisiana.

ICE señaló que el peruano ingresó a Estados Unidos sin pasar por una inspección migratoria, aunque la agencia no precisó cuándo ni dónde ocurrió. El 18 de septiembre, un juez de inmigración rechazó sus solicitudes de alivio migratorio y de salida voluntaria. Curo Churata se reservó el derecho de apelar esa decisión.

La agencia aseguró que recibió atención médica durante su permanencia bajo custodia. Según sus protocolos, las personas detenidas pasan por evaluaciones médicas al ingresar a un centro y tienen acceso a atención de emergencia durante su detención.

La muerte de Curo Churata se produjo pocos días después de la de otro detenido en Louisiana, Carlos Josué Marchena Marchena, quien falleció el 18 de septiembre en el Winn Correctional Center. En ese caso, familiares y otros detenidos denunciaron problemas relacionados con su tratamiento para la diabetes, mientras que ICE sostuvo que recibió atención médica adecuada.

El caso del peruano permanece abierto. Su familia espera los resultados de la autopsia para conocer la causa de muerte y busca esclarecer qué ocurrió desde que presentó la emergencia médica hasta su traslado al hospital.

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