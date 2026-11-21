Mucha atención inmigrantes legales e indocumentados | Trump confirma que analizará una reforma migratoria, pero niega la amnistía: ¿Cómo los afectará? Donald Trump sugiere la posibilidad de discutir una reforma migratoria, pero establece como condición que sea estricta y no incluya amnistía para indocumentados.

Hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una serie de revelaciones que ha dejado con la boca abierta a más de uno. El mandatario dejó abierta la posibilidad de discutir una reforma migratoria, pero puso una condición: tiene que ser estricta y no deberá incluir una amnistía para los inmigrantes.

"Ya veremos. Mucha gente quisiera que lo analizara. Siempre estaré dispuesto a considerarlo. Sería maravilloso, pero ya veremos. Tiene que ser algo estricto y sin amnistía", respondió el mandatario, de acuerdo con la transcripción publicada por Roll Call durante un intercambio con periodistas en el jardín sur de la Casa Blanca.

Si bien la respuesta no incluyó detalles acerca de qué cambios respaldaría, qué grupos serían los beneficiarios ni cuándo comenzaría una negociación. Trump tampoco anunció la iniciativa ni tampoco confirmó que su gobierno prepare una propuesta.

Trump no especificó qué reforma migratoria respaldaría

Asimismo, el presidente destacó que una reforma tendría que ser "dura", pero no explicó qué es lo que significaría esa condición en términos de requisitos o vías de regularización. Esta respuesta deja abierta la discusión, pero no representa un compromiso legislativo y según Roll Call, la pregunta estuvo relacionada con los republicanos que solicitan una reforma migratoria nacional.

La amnistía continúa como línea roja para Trump

A raíz de la insistencia de Trump sobre excluir la amnistía, establece un límite que plantea para cualquier conversación sobre la política migratoria. El término alude a unas vías para que algunos inmigrantes indocumentados consigan estatus legal, pero sus palabras tampoco dan una vía para regularizar su situación.

Sin embargo, lo que confirmó es que sí está dispuesto a revisar la posibilidad de una reforma, pero solo si se considera que sus condiciones son suficientemente estrictas.