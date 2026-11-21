Hace poco se conoció que la sanción a Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, fue reducida y tras ello, Horacio Melgarejo volvió a opinar sobre las decisiones disciplinarias que se toman en el fútbol peruano. El entrenador argentino habló en ‘Jax Latin Media’ y reaccionó con ironía tras conocer la noticia, dejando abierta la posibilidad de acudir nuevamente al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Luego de arribar a Lima junto al plantel de Cienciano para enfrentar a Sporting Cristal, el técnico argentino fue consultado sobre la reducción del castigo a Franco Navarro. “No sabía (que le bajaron la suspensión a Franco Navarro). Está bien, perfecto. Iré al TAS otra vez, todavía tengo dinero para ir”, manifestó Melgarejo.



Horacio Melgarejo ironizó tras conocer la reducción en la sanción a Franco Navarro

La declaración del estratega se produce luego de la polémica que protagonizó en el encuentro entre Cienciano y Alianza Lima, donde recibió una fuerte sanción disciplinaria por sus gestos y comportamiento al término del partido. De esta manera, Horacio Melgarejo volvió a dejar en evidencia que continúa inconforme con las decisiones disciplinarias.

El técnico también expresó su ilusión por conseguir un resultado positivo ante Sporting Cristal y despedirse de la institución cusqueña de la mejor manera posible. “Es el último partido que juega el equipo y venimos con mucha ilusión de ganarlo. Haremos todo lo posible y después Dios dirá”, mencionó Melgarejo para la prensa.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Clausura?

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Cienciano se llevará a cabo este domingo 22 de noviembre a las 3.00 p. m. (hora peruana). Este duelo se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo y es parte de la última fecha del Torneo Clausura.