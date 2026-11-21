Científicos descubren señales alarmantes en los océanos: riesgo de extinción de especies en las profundidades del mar El análisis de ADN de estos animales revela que su diversidad genética se ha visto comprometida, lo que limita su capacidad de adaptación a futuros cambios ambientales.

Los peces linterna fueron una de las especies analizadas genéticamente por los científicos. Foto: Fenolio/DEEPEND

Los peces linterna fueron una de las especies analizadas genéticamente por los científicos. Foto: Fenolio/DEEPEND

Las profundidades del golfo de México esconden una amenaza que podría pasar inadvertida en los estudios tradicionales sobre biodiversidad. Cinco especies de peces y camarones presentan señales genéticas relacionadas con un mayor riesgo de extinción, pese a habitar en uno de los entornos más extensos y menos explorados del planeta.

La advertencia procede de una investigación liderada por científicos de la Universidad Internacional de Florida (FIU), quienes analizaron el ADN de 486 ejemplares recolectados entre 2011 y 2023. Los resultados, publicados el 12 de noviembre de 2026 en la revista Nature Communications, cuestionan la idea de que los animales de aguas profundas están naturalmente protegidos frente a las amenazas ambientales.

¿Qué encontraron los científicos en las especies de las profundidades marinas?

El equipo estudió tres especies de peces linterna y dos especies de camarones de aguas profundas. Las cinco presentaron señales de vulnerabilidad genética que podrían comprometer su capacidad para sobrevivir a futuros cambios en el ambiente.

Uno de los casos más preocupantes corresponde al pez linterna Diaphus dumerilii, que perdió aproximadamente el 8% de su diversidad genética en apenas 12 años. Esta reducción resulta significativa porque la variedad genética permite que las especies tengan mayores posibilidades de adaptarse a enfermedades y alteraciones de su entorno.

Los investigadores también encontraron que las cinco especies tenían poblaciones efectivas relativamente pequeñas. Esta medida no representa la cantidad total de animales vivos, sino el número de individuos que realmente transmiten sus genes a las siguientes generaciones.

"Esto cuestiona la idea de que las especies de aguas profundas son naturalmente más resistentes porque habitan en entornos tan extensos. Demuestra cuánto podemos pasar por alto cuando observamos únicamente la abundancia de una población, sin considerar su diversidad genética y su viabilidad a largo plazo", explicó Pedro A. Peres, investigador que dirigió el estudio.

¿Por qué estas especies podrían perder hasta el 70% de su hábitat?

El problema podría agravarse durante las próximas décadas. Mediante modelos climáticos, los científicos calcularon cómo podrían cambiar las condiciones ambientales de las zonas donde viven estos animales.

Las proyecciones indican que cuatro de las cinco especies podrían experimentar una reducción considerable de sus hábitats adecuados hacia 2050 y 2100. En algunos casos, la pérdida podría alcanzar el 70%.

Esta situación resulta especialmente preocupante porque las especies ya presentan señales de una capacidad limitada para adaptarse a los cambios ambientales.

¿Qué relación tiene el derrame petrolero de 2010 con este riesgo de extinción?

Los resultados también reabren el debate sobre las consecuencias del desastre de Deepwater Horizon, ocurrido en 2010 en el golfo de México. Investigaciones anteriores documentaron importantes disminuciones de animales de aguas profundas después del derrame.

Sin embargo, el nuevo estudio no demuestra que el petróleo provocara las alteraciones genéticas identificadas. Los investigadores plantean que algunas poblaciones podrían haber sido vulnerables incluso antes del accidente.

"Nuestros resultados sugieren que algunas poblaciones de aguas profundas ya podrían haber sido genéticamente vulnerables antes del derrame de petróleo de Deepwater Horizon", señaló Peres.

Por ello, los científicos consideran necesario incorporar el análisis genético al seguimiento de la biodiversidad marina. Contar animales no siempre permite conocer su verdadero estado: una especie puede mantener una población numerosa y, aun así, perder la diversidad que necesita para sobrevivir a largo plazo.