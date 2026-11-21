Alerta máxima inmigrantes legales en EE.UU. | ICE confirma detenciones de residentes previo a la celebración de Acción de Gracias en este lugar clave Abogados de inmigración alertan sobre detenciones de residentes permanentes con Green Card en aeropuertos de EE. UU. antes del Día de Acción de Gracias.

Un grupo de abogados de inmigración está advirtiendo que ahora los residentes permanentes que poseen Green Card están siendo también detenidos en aeropuertos y cruces fronterizos de Estados Unidos antes del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). Los arrestos están ocurriendo curiosamente al regresar del exterior y sus motivos se basan en antecedentes penales menores de hace años o décadas.

¿Por qué el ICE está deteniendo a residentes con Green Card en aeropuertos?

De acuerdo con una investigación de The Washington Post publicada el 17 de noviembre, la inspección en los puertos de entrada está a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), luego las personas quedan bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los abogados consultados por Telemundo revelaron que el ICE arresta a los residentes que tengan cargos menores que no declararon al tramitar o renovar la residencia. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusa a algunos de ellos de omitir esos antecedentes a las autoridades. El medio anteriormente mencionado indica que quien solicita la Green Card debe informarlo pese a que el caso fue desestimado.

Asimismo, el diario indicó que Texas y Florida compartieron con el DHS las bases de datos de antecedentes penales y de registro electoral, por lo que los agentes pueden cruzar esa información con las huellas y los manifiestos de vuelo.

Esto dice la ley sobre los residentes permanentes que regresan al país

La ley de Inmigración y Nacionalidad señala que un residente permanente que vuelve de un viaje no tiene que ser tratado como solicitante de admisión. En este sentido, la regla posee seis excepciones, que se aplican cuando el residente:

Abandonó o renunció a su estatus

Estuvo fuera del país más de 180 días seguidos

Realizó actividades ilegales después de salir

Salió con un proceso de deportación en curso

Cometió alguno de los delitos que la ley enumera como causales de inadmisibilidad

Intentó entrar por un lugar o en un horario no autorizados

La Corte Suprema señaló que el agente fronterizo no necesita pruebas claras y convincentes de que el residente cometió un delito para tratarlo como solicitante de admisión pues el gobierno lo demostrará después, ante un juez de inmigración.

Recomendaciones de abogados para viajar durante las fiestas de Thanksgiving

Los especialistas, citados por Telemundo, recomendaron revisar la documentación y consultar a un especialista previo a salir del país. Por su parte, Jodi Goodwin, abogada en Texas, dijo a The Washington Post que aconseja a sus clientes con Green Card no viajar por ahora.

Por último, el DHS no ha informado cuántos titulares de Green Card detuvo y funcionarios portuarios de Texas han negado seguir cuotas de arresto.