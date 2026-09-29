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Erika Villalobos cuenta por primera vez cómo se enteró de la infidelidad de Aldo Miyashiro: “Él quiso volver, la pagó bien caro”

La actriz peruana Erika Villalobos recordó cómo se enteró de la infidelidad de Aldo Miyashiro antes de que se hiciera pública. Asimismo, reveló que vivió una profunda depresión.

Erika Villalobos habla sobre su dolorosa ruptura con Aldo Miyashiro tras ser ampayada con Fiorella Retiz. Revive el drama en una reciente entrevista con Andrea Llosa.
Erika Villalobos habla sobre su dolorosa ruptura con Aldo Miyashiro tras ser ampayada con Fiorella Retiz. Revive el drama en una reciente entrevista con Andrea Llosa.Fotos: Instagram.
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Erika Villalobos y Aldo Miyashiro conformaron una de las parejas más estables del espectáculo peruano, sin embargo, la relación se derrumbó cuando el conductor de televisión fue ampayado besándose con Fiorella Retiz. Años después de ese escándalo mediático y luego de que ambos volvieran a rehacer sus vidas amorosas, la actriz peruana se animó a dar detalles de cómo vivió esa ruptura.

A través de sus redes sociales, Andrea Llosa compartió un avance de la entrevista que le hizo a Erika Villalobos, quien cuenta el drama que vivió por la infidelidad de Aldo Miyashiro y las consecuencias de su error. Asimismo, la actriz reveló que el padre de sus hijos se mostró arrepentido y hasta quiso retomar la relación.

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Erika Villalobos recuerda ampay de Aldo Miyashiro

Erika Villalobos, quien volvió a encontrar el amor, recordó que ella se enteró de la infidelidad de Aldo Miyashiro antes de que 'Magaly TV, la firme' expusiera las imágenes, por lo que ella preparó a su madre y a sus hijos para que puedan enfrentar la noticia con fortaleza.

“Es porque había salido el avance y a mí me corroboraron que sí era él. Yo le dije a mis hijos y llamé a mi mamá y le dije ‘va a pasar esto en la noche, no te preocupes, todo va a estar bien’”, recordó Villalobos, quien aseguró que lo peor que vivió no fue la infidelidad, sino todo lo que contrajo esa traición.

“Pero para mí lo peor no fue ni siquiera la infidelidad. La infidelidad fue lo mínimo, si no que mi familia estuviera expuesta, que yo saliera a la calle y todo el mundo tuviera que comentar sobre mi vida. Me decían desde ‘ay perdónalo’ hasta ‘ay es un desgraciado’. Él quiso volver, me pedía perdón por lo que había hecho, porque había causado una cosa enorme. O sea, las decisiones que tomó él las tuvo que pagar bien caras”, añadió la actriz.

En otro momento, Andrea Llosa le preguntó a Villalobos si amaba a Miyashiro, quien ahora vive un tórrido romance con joven actriz, en la época que se dio el ampay. “Sí, había amor”, dijo con firmeza Erika Villalobos, quien también se animó a contar que vivió una profunda depresión tras salir de Torbellino.

“Lo que pasó no es tanto por el grupo, pero en ese momento estaba trabajando en telenovelas y las telenovelas eran exitosísimas. Y vino una época de ‘vacas flacas’ para las telenovelas peruanas. Ya no me alcanzaba ni cómo pagar mis deudas. Tuve incluso dos choques, dos de mis perritos se murieron. Pasaron varias cosas, uno no se prepara para eso, cuando eres chibolo no sabes”, manifestó la actriz de cine, teatro y televisión.

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