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Alerta máxima | Revisarán detalladamente a personas con visas de EE.UU.: Ahora te la pueden cancelar y qué debes hacer para recuperarla

El DHS y el USCIS, a pedido de Donald Trump, podrían volverse más rigurosos durante los procesos para obtener la visa de Estados Unidos.

Revisarán detalladamente a personas con visas de EE.UU.
Revisarán detalladamente a personas con visas de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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El presidente Donald Trump ha solicitado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que apliquen medidas más estrictas para las personas ya sea que tengan la visa americana o que estén tramitándola recientemente, esto como parte de su estrategia contra la inmigración ilegal.

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Atención inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU. | Donald Trump permitirá admitir más de 17.000 refugiados para el 2027

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Cabe mencionar que la visa estadounidense no te libra de una sanción migratoria, pues existen varios factores que pueden ocasionar que pierdas este beneficio y más aún si el mandatario está detrás de ello.

¿Cuáles serían los motivos por los cuales te cancelarían la visa americana?

Teniendo en cuenta lo establecido por el Departamento de Estado de EE. UU. (DOS), una persona que posee la visa americana también está expuesta a que se le revoque o cancele el beneficio si es que se realizan actividades contrarias al interés nacional o a la política exterior del país. En el caso de que te preguntes qué acciones serían suficientes para que las autoridades intervengan y te anulen la visa, serían las siguientes:

  • Infringir las leyes de EE. UU.
  • Cometer un delito dentro de los EE. UU.
  • Brindar información migratoria falsa a las autoridades.
  • Participar en actividades delictivas.
  • Permanecer en EE. UU. más tiempo de lo permitido.
  • Cometer fraude.
  • Hacer actividades con una visa no permitida.
  • Ser calificado como una amenaza para la seguridad pública.
  • No cumplir con las normas migratorias.

¿Qué hacer si tu visa americana fue revocada?

En el caso de que ocurra esta situación, lo recomendable es que vayas a un abogado especializado en temas migratorios para explicarle tu caso. El profesional te indicará lo que debes hacer y también podría iniciar acciones legales para recuperar tu beneficio.

Si en caso se mantenga la cancelación, el DOS aconseja a los afectados que presenten una solicitud nueva de visa. Eso sí, de acuerdo con el formulario y el tipo de documento que se pretende tramitar, podrás tener que explicar los motivos que obligaron a la revocación de la visa anterior.

Por último, si te encuentras en un proceso de revocación de visa, puedes presentar una serie de pruebas nuevas ante las autoridades del USCIS dentro del periodo establecido. Esta entidad evaluará si los elementos son suficientes para evitar la cancelación de tu documento.

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