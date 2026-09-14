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Alerta máxima para inmigrantes en EE.UU. | DHS busca aplicar una ley para que extranjeros que perdieron su trabajo abandonen en país rápidamente

Pese a que no es una ley oficial, si se aprueba la normativa, los trabajadores y sus dependientes tendrán que abandonar EE.UU. de manera inmediata.

DHS busca aplicar una ley para que extranjeros que perdieron su trabajo.
DHS busca aplicar una ley para que extranjeros que perdieron su trabajo. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acaba de proponer una ley que elimina un periodo de gracia de hasta 60 días, donde se permite a los trabajadores extranjeros permanecer en el país a pesar de haber perdido su empleo. Con esta medida se busca restaurar la disciplina normativa en los visados de trabajo.

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¿De qué trata la norma que aplicaría el DHS?

La disposición que fue anunciada el 10 de septiembre y publicada en el Registro Federal el 11 de septiembre establece la eliminación de la norma en el título 8 del Código de Regulaciones Federales, por lo que se le exige a los trabajadores abandonar Estados Unidos, el día siguiente de haber finalizado su empleo.

De acuerdo con el DHS, la ley vincula el estatus legal con la realización continua de la actividad laboral específica para la cual se otorgó la admisión y que, al aplicarse la salida inmediata luego del empleo, se asegura coherencia con otros programas no inmigrantes.

"La agencia considera que restablecer la expectativa de que los extranjeros abandonen EE.UU. al finalizar el empleo fomentaría mejor la integridad del programa y se ajustaría más al propósito establecido por ley", explicó el documento del fallo. "Asimismo, se estima que eliminar el periodo de gracia discrecional de hasta 60 días reduciría la carga administrativa", añadió.

¿Qué inmigrantes estarían afectados por esta medida?

La eliminación del periodo de gracia se aplicará a los trabajadores que cuentan con visado temporal en las categorías: E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 y TN, así como a sus familiares dependientes.

No obstante, los titulares de visas H-1B son los más afectados, debido a que representan el 99% de los trabajadores principales que experimentan el cese de empleo o cambio de empleador, de acuerdo con The Washington Post.

Por último, la propuesta fue firmada por el secretario del DHS, Markwayne Mullin, con el número de expediente HS Docket No. USCIS-2026-0364 (RIN 1615-AD22) y hasta el cierre de esta nota, la medida se encuentra en la etapa de participación ciudadana.

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