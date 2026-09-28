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Terror para inmigrantes en EE.UU. | Guatemalteco es atropellado por un vehículo del ICE durante un operativo: ¿Cuál es el estado del joven?

El inmigrante fue trasladado al hospital Phoebe Putney, donde recibió atención médica rápidamente debido a las lesiones sufridas.

Guatemalteco es atropellado por un vehículo del ICE durante un operativo.
Guatemalteco es atropellado por un vehículo del ICE durante un operativo. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Hace unos días, se conoció la historia de un nuevo abuso de agentes del ICE contra inmigrantes. Un ciudadano guatemalteco de 28 años fue herido durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado de Georgia. Lo insólito es que las autoridades mantienen versiones contradictorias sobre cómo ocurrió el incidente.

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De acuerdo con la Patrulla Estatal de Georgia, el hecho se registró durante la madrugada del 17 de septiembre en la autopista Liberty Expressway, en las afueras de Albany, pero ¿qué ocurrió exactamente? En esta nota, te lo contaremos.

Inmigrante es herido por agentes del ICE en Georgia

La investigación preliminar reveló que agentes del ICE detuvieron un vehículo y que sus ocupantes huyeron a pie. Durante esa persecución, el Dodge Charger 2021, conducido por un agente federal, golpeó a uno de los hombres, identificado como Edgar Borromeo Cabrera-Gómez, quien quedó debajo del vehículo, según el reporte estatal.

Fueron los servicios de emergencia que trasladaron al guatemalteco al hospital Phoebe Putney, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas. No obstante, el ICE ha ofrecido una versión diferente a lo ocurrido.

La agencia reveló que inicialmente identificó al hombre y aseguró que él no fue atropellado, sino que perdió el equilibrio y se deslizó debajo del automóvil cuando el agente intentaba detenerse frente a él.

Por su parte, la policía del condado de Dougherty, cuyos agentes fueron los primeros en llegar a la escena, también aportó una versión distinta. En un comunicado inicial reveló que, mientras agentes federales perseguían a varias personas que habían huido, una de ellas fue atropellada, pero luego aclararon que el hombre fue "atropellado, no atrapado debajo de un vehículo".

¿Cuál es el estado del inmigrante guatemalteco?

Según el ICE, las heridas que sufrió Edgar Gómez no ponen en riesgo su vida y el migrante aún permanece estable a la espera de recibir el alta médica. La agencia federal señaló, además, que una vez que sea dado de alta del hospital, iniciará los procedimientos para restablecer una orden previa de expulsión, un mecanismo que suele permitir la deportación sin necesidad de una nueva audiencia migratoria.

Por último, las autoridades del ICE no han revelado los motivos iniciales de la detención del vehículo ni si el agente que conducía el automóvil ha sido apartado de sus funciones mientras avanza la investigación.

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