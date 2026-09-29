Confirmado | USCIS podría revocar la nacionalidad estadounidense a los extranjeros naturalizados: Estas son las razones

USCIS podría revocar la nacionalidad estadounidense a los extranjeros naturalizados | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

USCIS podría revocar la nacionalidad estadounidense a los extranjeros naturalizados | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) acaba de actualizar sus procesos para poder identificar y remitir los casos en los que se podría revocar la ciudadanía obtenida por naturalización. Este cambio que se encuentra en la alerta de política PA-2026-13 tiene aplicación inmediata, por lo que modifica cómo la agencia detecta, prioriza y deriva los expedientes.

¿Cuáles son las causas que pueden causar la pérdida de la ciudadanía estadounidense, de acuerdo con el USCIS?

La sección 340 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad del Uscis contempla, entre las principales causas de revocación de naturalización:

Incumplimiento de requisitos como residencia continua

Presencia física

Incumplimiento del buen carácter moral

Cabe mencionar que también aplica si ocultas deliberadamente información en el formulario N-400 o en la entrevista de naturalización, de acuerdo con el mismo manual. También aplica la afiliación a organizaciones prohibidas dentro de los cinco años posteriores a la naturalización y la baja deshonrosa de las fuerzas armadas antes de completar cinco años de servicio honorable.

¿En qué casos el USCIS podría revocar automáticamente tu ciudadanía estadounidense?

El USCIS indica que para revocar la ciudadanía estadounidense le da prioridad a las investigaciones por terrorismo, espionaje y exportación ilegal de tecnología sensible. Además, los casos de tortura, genocidio, crímenes de guerra y vínculos con carteles, pandillas u organizaciones criminales transnacionales.

También prioriza los delitos graves no declarados, delitos sexuales, tráfico de personas, fraudes financieros y fraudes de identidad. Ten en cuenta que los reclamos falsos de ciudadanía, votación ilegal en las elecciones federales previo a la naturalización y matrimonios fraudulentos pueden ser motivo de revocación de la naturalización.

¿Por qué el USCIS podría revocar tu ciudadanía luego de otorgártela?

El USCIS podría detectar irregularidades al evaluar trámites posteriores, como una petición familiar I-130 o una solicitud N-600. La agencia utiliza, además de registros migratorios, también sistemas de detección de fraude y el proyecto Historical Fingerprint Enrollment, vinculado a la Operación Janus.

Por último, si bien inicia con la revisión administrativa, esto no equivale a una revocación, pues el gobierno deberá acudir a un tribunal federal y probar que el caso es fraudulento.