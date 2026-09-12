El duro comentario del Secretario del DHS hacia los inmigrantes en EE.UU.: "Necesitamos deportaciones masivas"

El duro comentario del Secretario del DHS hacia los inmigrantes en EE.UU. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | AFP

El duro comentario del Secretario del DHS hacia los inmigrantes en EE.UU. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | AFP

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Hace unos días, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Markwayne Mullin, reveló que busca defender la política migratoria impuesta por el presidente Donald Trump y además destacó que buscará profundizar las expulsiones de extranjeros; sin embargo, aseguró que busca "bajar la temperatura" de los operativos sin dejar de hacer cumplir las leyes migratorias.

Markwayne Mullin explica cuál es la finalidad del DHS al acelerar las deportaciones

El funcionario en una entrevista emitida el miércoles 9 de septiembre por On Balance with Leland Vittert, el programa de NewsNation conducido por Leland Vittert, y difundida luego por el DHS, hizo un comentario muy fuerte para inmigrantes: "Nuestra base quiere deportaciones masivas. Las necesitamos. Estamos alcanzando cifras récord en el DHS, pero lo hacemos de una manera diferente".

Asimismo, Mullin explicó que la administración intentó reducir la tensión o "bajar la temperatura" generada en los operativos migratorios sin dejar de aplicar las normas vigentes. En este sentido, destacó: "No elijo qué leyes hago cumplir. El Congreso aprueba estas leyes, y el ICE y el DHS simplemente las aplican".

Secretario del DHS citó unas cifras de crimen en EE.UU.

Durante la entrevista, Mullin indicó que el presidente Donald Trump busca "restaurar la ley y el orden" en Estados Unidos. Según su argumento, no será posible reducir la delincuencia si es que hay criminales "campando a sus anchas" en las ciudades.

De acuerdo con la autoridad, el 2% de la población cometería el 80% de los delitos, mientras que los homicidios están encaminados a cerrar el 2026 en su nivel más bajo en al menos 126 años y que disminuyeron los robos de vehículos, los asaltos y las agresiones sexuales.

Mullin destacó que aquellas personas que ingresan de manera irregular podrían estar más dispuestas a cometer otros delitos dentro del territorio estadounidense. "Si están dispuestos a violar la ley para entrar a este país, ¿por qué creemos que obedecerán la ley cuando estén aquí?", cuestionó.