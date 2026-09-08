DHS establece nueva regla sobre la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.: Estos niños quedarían fuera del programa

DHS establece nueva regla sobre la ciudadanía por nacimiento en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

DHS establece nueva regla sobre la ciudadanía por nacimiento en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció una medida final interina que cambia las normas migratorias relacionadas con algunos niños nacidos en la nación americana. Ahora, algunos menores con padres que trabajan en gobierno extranjero podrán registrarse como residentes permanentes legales, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas.

Cabe mencionar que las regulaciones contemplaban esta posibilidad sobre todo para los hijos nacidos en Estados Unidos de funcionarios diplomáticos extranjeros. Sin embargo, con este cambio, el beneficio se amplía para otros casos en los que ninguno de los padres tiene la ciudadanía y uno de ellos es empleado del gobierno extranjero durante el nacimiento del menor.

¿A quiénes beneficia esta medida?

La nueva normativa cambia el término "funcionario diplomático extranjero" por la categoría "empleado de un gobierno extranjero". En esa definición están incluidos los funcionarios diplomáticos acreditados en Estados Unidos, algunos trabajadores de embajadas o consulados que sean nacionales del país extranjero y también personas empleadas oficialmente por un gobierno extranjero.

Asimismo, también están incluidas algunas personas que trabajan para organizaciones internacionales que poseen inmunidad como organización internacional; sin embargo, la regla indica que no todos los trabajadores vinculados de alguna manera con gobiernos extranjeros ingresan a esta categoría.

No obstante, quedarán fuera algunos empleados personales o asistentes de funcionarios extranjeros, algunos trabajadores de empresas estatales, ciudadanos de terceros países que trabajan para gobiernos extranjeros, ciertos contratistas y empleados de gobiernos extranjeros que están en EE.UU. por motivos personales.

¿Cuándo entra en vigor esta regla?

La regla interina final entró en vigor el 4 de septiembre del 2026, por lo que se aplicará a los niños nacidos en Estados Unidos desde esa fecha. En este sentido, el cambio no establece de manera general un beneficio para todos los menores nacidos en Estados Unidos, sino solamente para los que cumplen con las condiciones específicas relacionadas con la situación migratoria y laboral de sus padres.

Por último, la aplicación de esta medida se encuentra condicionada a una disputa judicial. A raíz de la orden preliminar vigente en el caso Casa Inc. v. Trump, el DHS señaló que no implementará una regla específica para los integrantes de la clase certificada ni tampoco realizará acciones para entrar en conflicto con la medida judicial, a menos que el gobierno consiga que se levante o modifique la ley.