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¿Te encontraste con el ICE en la calle? Lista de documentos que pocos conocen y acreditan tu estatus migratorio en EE.UU.

Las autoridades en Estados Unidos han revelado cuáles son los documentos oficiales que pueden ser presentados ante una agente del ICE.

Lista de documentos que pocos conocen y acreditan tu estatus migratorio en EE.UU.
Lista de documentos que pocos conocen y acreditan tu estatus migratorio en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Ante el incremento de las detenciones y deportaciones que se han realizado durante todo el 2026 tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, todos los inmigrantes, y hasta los que consiguieron la ciudadanía americana, deben conocer cuáles son los documentos que pueden presentar ante los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para poder evitar ser expulsados del país.

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Si bien el principal objetivo de estas autoridades son los migrantes que no cuenten con un estatus migratorio legal, también los afectados pueden ser personas que no cuenten con la documentación necesaria.

¿Cuáles son los documentos migratorios que podrían evitarte la detención o deportación del ICE?

Todos los extranjeros que residan en Estados Unidos tendrán que llevar una documentación que permita demostrar rápidamente su identidad, estatus migratorio o permanencia en el país ante un encuentro con agentes del ICE. De acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), aquellas que poseen un estatus migratorio legal pueden presentar:

  • Tarjeta de residencia permanente.
  • Formulario I-94.
  • Pasaporte con el sello correspondiente o documentos de viaje.
  • Documento de Autorización de Empleo (EAD).
  • Formulario I-797.
  • Licencia de conducir o identificación estatal como respaldo de identidad.

Cabe mencionar que el USCIS insta a que los extranjeros de 18 años o más que estén obligados a registrarse deben llevar consigo evidencia de ese registro.

Asimismo, en el caso de las personas que no cuenten con un estatus migratorio legal, los documentos como declaraciones de impuestos, contratos de alquiler, facturas de servicios, registros médicos o escolares podrán utilizarse para acreditar cuánto tiempo llevan en EE.UU.

Recomendaciones cuando un agente del ICE detiene a una persona

Una de las principales recomendaciones es siempre mantener la calma y no entregar información falsa durante la intervención de los agentes migratorios. Además:

  • Preguntar si la persona es libre de retirarse.
  • Ejercer el derecho a permanecer en silencio y no responder preguntas sobre lugar de nacimiento o situación migratoria.
  • No entregar documentación falsa.
  • No consentir voluntariamente un registro.
  • Solicitar hablar con un abogado en caso de quedar detenido.
  • No firmar documentos cuyo contenido no se comprenda o sin asesoramiento jurídico.

Ten en cuenta que una persona puede ser deportada del país cuando se encuentra alcanzada por alguna de las causales de inadmisibilidad o deportabilidad establecidas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

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