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Alerta máxima para inmigrantes y ciudadanos en EE.UU. | Arrestos del ICE afectarían gravemente esta industria: Golpearía el bolsillo de miles

La industria cárnica de EE.UU. enfrenta una crisis tras operativos del ICE en varias partes de EE.UU., que han interrumpido la producción y elevan sus precios.

Arrestos del ICE afectarían gravemente esta industria en EE.UU.
Arrestos del ICE afectarían gravemente esta industria en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Recientemente se ha reportado que la industria cárnica de Estados Unidos está sufriendo un gran impacto debido al aumento de operativos en zonas como Texas, Kansas y Oklahoma. Según el medio AP, algunas empresas están enfrentando problemas para poder sostener su ritmo habitual de producción, una situación que no solo generaría grandes pérdidas, sino también incrementaría el precio de la carne para los consumidores.

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Empacadores de carne en EE.UU. advierten que los arrestos elevarían los precios de los productos

La Texas Cattle Feeders Association, la Oklahoma Cattlemen's Association y la Kansas Livestock Association advirtieron que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han generado interrupciones en diversas actividades relacionadas con la producción de carne.

De acuerdo con el medio anteriormente mencionado, los grupos empresariales revelaron que los operativos migratorios han ocasionado retrasos en el traslado de miles de reses y también han afectado los corrales de engorda, plantas procesadoras, empresas de alimentos de granos y servicios de transporte. En el suroeste de Kansas, integrantes de la industria han reportado un aumento del ausentismo laboral tras la presencia de agentes migratorios en la zona.

La vicepresidenta de Comunicaciones de la Kansas Livestock Association, Scarlett Mabinger, contó que algunos miembros de la organización ya han comenzado a informar acerca de sus dificultades para poder mantener sus operaciones con normalidad.

Grandes plantas empacadoras ubicadas en Dodge City, Liberal y Garden City, que procesan miles de reses diarias, han tenido que suspender temporalmente sus actividades y devolver el ganado a los corrales de engorde. Asimismo, advirtió que mantener a los animales en espera genera costos adicionales y puede representar riesgos para su salud.

¿Por qué los arrestos del ICE aumentarían el precio de la carne en EE.UU.?

El impacto de la presencia del ICE en estas ciudades podría extenderse más allá de los trabajadores inmigrantes, pues la repercusión económica afectaría también a las empresas productoras y consumidores en Estados Unidos.

La industria atraviesa un escenario complejo, debido a que el país posee actualmente el hato ganadero más bajo en cerca de 75 años. La menor disponibilidad de animales ha contribuido al marcado aumento de los precios de la carne de res durante el último año. En este sentido, si continúa disminuyendo la capacidad de procesamiento podría agregar presión a una cadena de suministro que ya tiene dificultades.

DHS se pronuncia por la situación del ICE en Kansas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la presencia de agentes en Kansas, pero aseguró que no se estaban realizando redadas en los lugares de trabajo. Mientras que el secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó que los agentes migratorios se están concentrando en detener a personas consideradas criminales; sin embargo, no proporcionó cifras detalladas sobre los arrestos.

Esta situación ha generado preocupación entre la comunidad migratoria en Estados Unidos, pues de acuerdo a la organizadora comunitaria Amy Soberanes, algunas personas en Dodge City tienen miedo a salir de sus casas y que incluso algunos trabajadores de limpieza dejaron de acudir a sus empleos, lo que ha contribuido al cierre temporal de algunas plantas.

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