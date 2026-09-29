Máxima atención | Seguro Social en EE.UU.: Conoce los pagos programados para el mes de octubre del 2026

Conoce los pagos programados del Seguro Social para el mes de octubre del 2026. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Conoce los pagos programados del Seguro Social para el mes de octubre del 2026. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

El mes de octubre trae nuevos depósitos de la Administración del Seguro Social (SSA) y para millones de beneficiarios en Estados Unidos. Estos pagos son claves para cubrir sus gastos esenciales, como alimentos, vivienda, servicios médicos y facturas del hogar; por ello, es clave conocer en qué fecha llegará el dinero para organizar sus finanzas del mes.

Ten en cuenta que el calendario de la SSA establece diversas fechas de pago que cambian dependiendo del beneficio que recibe cada persona y, en algunos casos, según su fecha de nacimiento. Asimismo, durante el mes de octubre, los depósitos se adelantarán por la coincidencia de las fechas habituales con el fin de semana.

¿Qué pagos directos enviará el Seguro Social en octubre 2026?

La SSA enviará los pagos en diversas fechas de octubre del 2026, pero dependerá del beneficio que reciban. De acuerdo al cronograma oficial, existen seis fechas de depósito directo: el 1, 2, 14, 21, 28 y 30 de octubre. A continuación, el calendario de pagos:

Jueves uno de octubre: Lo recibirán los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

Viernes dos de octubre: Accederán las personas que cobran Seguro Social desde antes de mayo de 1997; quienes reciben SSI y Seguro Social; personas que viven fuera de EE. UU.; y algunos inscritos en un Programa de Ahorros de Medicare.

Miércoles catorce de octubre: Beneficiarios de Seguro Social nacidos del día 1 al 10.

Miércoles veintiuno de octubre: Beneficiarios de Seguro Social nacidos del día 11 al 20.

Miércoles veintiocho de octubre: Beneficiarios de Seguro Social nacidos del día 21 al 31.

Viernes treinta de octubre: Beneficiarios de SSI y será adelantado porque el 1 de noviembre cae domingo.

¿Por qué habrán dos pagos del SSI?

Accederán las personas que reciben SSI y verán los depósitos el 1 y el 30 de octubre debido a que el 1 de noviembre cae domingo y al tratarse de un día no laborable, la Administración del Seguro Social (SSA) mueve el depósito al último día hábil anterior.

Esto quiere decir que el segundo pago del 30 no es un bono, tampoco un aumento ni un pago adicional debido a que se trata del beneficio de noviembre emitido anticipadamente, por ello, no habrá un depósito regular de SSI el 1 de noviembre.

¿Qué personas recibirán tres depósitos?

En el mes de octubre, podrían recibir hasta tres depósitos quienes cobran tanto el SSI como Seguro Social y pertenecen al grupo cuyo pago del Seguro Social llegará el 2 de ese mes:

SSI de octubre: 1 de octubre.

Seguro Social de octubre: 2 de octubre.

SSI de noviembre adelantado: 30 de octubre.

La SSA deposita los beneficios de manera electrónica en una cuenta bancaria a través de un depósito directo, o en una tarjeta Direct Express si esa es la modalidad elegida por el beneficiario.