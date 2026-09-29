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Alerta máxima en Walmart: Mujer es arrestada dentro del supermercado por realizar esta nueva modalidad de robo

Una mujer de 45 años, Amanda Nichole Miller, fue arrestada en un Walmart de Rome por intentar robar varios artículos. Ella utilizó una caja de autocobro.

Mujer es arrestada dentro de un Walmart por realizar esta nueva modalidad de robo.
Mujer es arrestada dentro de un Walmart por realizar esta nueva modalidad de robo. | cnnespanol.cnn.com
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Un nuevo incidente de robo ocurrió dentro de un Walmart. Las autoridades de Rome revelaron que una mujer de 45 años, identificada como Amanda Nichole Miller, fue detenida por haber cometido un acto delictivo en el supermercado. De acuerdo con el reporte difundido por CoosaValleyNews, la mujer habría intentado salir del establecimiento sin pagar varios artículos en la estación de autocobro.

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Mujer es arrestada en Walmart Rome por no escanear sus productos

De acuerdo con la información que compartió CoosaValleyNews, Miller habría tomado varios productos y, al utilizar las cajas de autocobro solo escaneó uno de ellos, mientras que los demás, los colocó en sus bolsas y se los intentó llevar.

Walmart de Rome en EE.UU.

Una mujer fue arrestada por robar en el Walmart de Rome

Por su parte, la policía indicó que esta maniobra habría generado una pérdida de aproximadamente 76 dólares para el Walmart. Esto derivó en el arresto de la mujer.

Ten en cuenta que este episodio vuelve a poner gran atención acerca del funcionamiento de las cajas de autocobro de Walmart, pues este sistema permite a los clientes registrar y pagar sus propias compras. En este caso, las autoridades sostienen que diversos productos no fueron incluidos en la transacción y por ello fue detenida.

¿Qué ocurrió en el Walmart de West Rome?

Este incidente ocurrió dentro de una sucursal de Walmart ubicada en West Rome y de acuerdo con un reporte de CoosaValleyNews, la investigación policial se centra en la supuesta omisión de varios artículos durante el proceso de escaneo.

Miller, de 45 años, fue arrestada luego de que se reportara un presunto intento de llevarse varios productos sin pagar y según las autoridades, el valor de los artículos involucrados asciende a 76 dólares.

¿Qué hacer si sufres un robo dentro del Walmart en EE.UU.?

En el caso de que seas tú el afectado de sufrir un robo en el interior de un Walmart, tendrás que mantener la calma y no resistirte, sobre todo si el delincuente está armado o muestra comportamientos violentos. Lo ideal es buscar un lugar seguro y alejarte del peligro de inmediato. A continuación, será necesario tener en cuenta lo siguiente:

  • Informar al gerente de la empresa para que se activen los protocolos internos.
  • Solicitar que se elabore un reporte del incidente.
  • Pedir la revisión de las cámaras de seguridad para ayudar a rastrear lo sucedido.
  • Si hay testigos, anota sus datos de contacto.

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