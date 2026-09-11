Excelentes noticias en EE.UU.: Así podrás recibir dos cheques del Seguro Social en el mismo mes

Así podrás recibir dos cheques del Seguro Social en el mismo mes. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Todos los meses, la Administración del Seguro Social (SSA) envía millones de pagos a los beneficiarios, incluidos a los jubilados, sobrevivientes, del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Si bien la entidad envía un pago mensual a cada uno, algunas personas podrían recibir dos pagos en un solo mes.

¿Quiénes pueden recibir pagos dobles del Seguro Social en un mes?

Por si no lo sabes, algunos beneficiarios pueden calificar para acceder a los pagos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y algún otro del Seguro Social, que incluye los pagos de jubilación, sobrevivientes, cónyuges o el Seguro de Incapacidad (SSDI), pero para cobrarlos tienes que cumplir con ambos requisitos.

En este caso, de acuerdo con el cronograma de pagos oficial de la SSA, el pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario se envía el primer día de cada mes, mientras que el pago del Seguro Social se envía el tercer día del mes. Si cualquier fecha de pago cae sábado, domingo o día feriado, el envío se adelanta al primer día hábil anterior.

¿Cuáles son los otros casos donde se envían dos pagos en un solo mes?

Ten en cuenta que algunos meses los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) pueden recibir dos pagos en un mismo mes debido al cronograma oficial de la SSA.

Los pagos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se envían el primer día de cada mes; sin embargo, si la fecha de pago cae en un día festivo o el fin de semana, el pago se adelantará al primer día hábil anterior. Esto es una gran noticia pues reciben un pago al principio del mes y el pago adelantado a finales del mismo.

Formas de pago del Seguro Social de EE.UU.

Actualmente, los pagos del Seguro Social y de la Seguridad de Ingreso Suplementario se envían a través de depósito directo y la Tarjeta de Débito Express. Anteriormente, también se enviaba vía correo postal un cheque, pero la SSA anunció que en septiembre del año pasado dejarían de pagarse de esa manera.

Por último, los beneficiarios que reciban su dinero mediante cheques por correo postal tendrán que actualizar su manera de pago para seguir cobrando el dinero que les corresponde.