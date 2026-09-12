Gobierno de EE.UU. depositará más de $17.000 a las parejas que cumplan con estos requisitos claves

Gobierno de EE.UU. depositará más de $17.000 a las parejas. | Magnific

Gobierno de EE.UU. depositará más de $17.000 a las parejas. | Magnific

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El Gobierno de Estados Unidos, mediante la Administración del Seguro Social (SSA), anunció que las parejas elegibles para el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) podrán recibir hasta US$17.892 al año. Este ajuste surge por el aumento por costo de vida (COLA) que entró en vigencia en diciembre del 2025 e incrementó el pago mensual máximo a US$1.491.

La suba se está aplicando en base a la ley de 1973 que ordena actualizar los beneficios de acuerdo con la inflación. Para este 2026, la SSA fijó un aumento del 2,8 %, calculado acerca de la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el tercer trimestre de 2024 y el de 2025.

¿Qué parejas en EE.UU. recibirán los $17.892 y cuáles son los requisitos?

Ten en cuenta que los US$17.892 corresponden al tope federal del programa SSI para parejas elegibles. En el 2025, el pago mensual máximo era de US$1.450; con el ajuste del 2026 pasó a US$1.491, lo que equivale a US$17.892 al año.

Cabe mencionar que este beneficio no es un pago único pues se entrega todos los meses en la cuenta bancaria declarada ante la SSA. Para poder acceder, las parejas deben cumplir con estos requisitos:

Tener 65 años o más, o acreditar ceguera o una discapacidad reconocida.

Contar con ingresos y recursos por debajo de los límites que fija el programa.

Residir de forma legal y permanente en Estados Unidos.

Estar inscriptas en el sistema de la SSA.

¿Cómo impactará este monto en las parejas beneficiarias?

Este ajuste busca que el poder adquisitivo de los beneficiarios no se reduzca frente a la inflación. Para las parejas que ya recibían el máximo, el aumento representa los US$492 adicionales por año respecto del 2025.

Asimismo, el aumento se aplicará de manera automática, sin necesidad de trámites ni tampoco de solicitudes. Aquellas personas que no reciben el monto máximo deben considerar que otros ingresos o un eventual aporte estatal pueden modificar la cifra final que llega a su cuenta.

Fechas de pago de la SSA para septiembre del 2026

A continuación, te diremos las fechas de pago de la Administración del Seguro Social (SSA) correspondiente al mes de septiembre:

Beneficiarios del SSI: martes 1 de septiembre.

Beneficiarios que reciben sus pagos desde antes de mayo de 1997: jueves 3 de septiembre.

Nacidos entre el 1 y el 10: miércoles 9 de septiembre.

Nacidos entre el 11 y el 20: miércoles 16 de septiembre.

Nacidos entre el 21 y el 31: miércoles 23 de septiembre.

Por último, si no se recibe la prestación correspondiente a tiempo, SSA recomienda esperar tres días más antes de contactarse con el organismo.