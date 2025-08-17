HOYSuscripcion LR Focus

USA

USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

USCIS aconseja que deben vivir este tiempo en Estados Unidos para obtener la ciudadanía americana. Ahora los inmigrantes pueden perder la naturalización si cometen delitos.

USCIS confirma que inmigrantes deben residir al menos 5 años en EEUU para obtener la ciudadanía americana.
USCIS confirma que inmigrantes deben residir al menos 5 años en EEUU para obtener la ciudadanía americana.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que todos los inmigrantes deben cumplir con ciertos plazos de permanencia antes de solicitar la naturalización en 2025.

Este requisito puede variar según el tipo de visa que tenga el solicitante. Sin embargo, en términos generales, los inmigrantes tienen que vivir un tiempo determinado en Estados Unidos para obtener la ciudadanía americana.

USCIS y el tiempo de residencia en Estados Unidos para obtener la ciudadanía americana

El tiempo de residencia en Estados Unidos es un requisito importante para obtener la ciudadanía americana.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la mayoría de los inmigrantes deben haber vivido al menos 5 años como residentes permanentes para solicitar la naturalización.

Para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, el plazo de residencia requerido es de al menos 3 años. Otra exigencia para obtener la ciudadanía americana es aprobar un examen de inglés.

USCIS confirmó que todos los inmigrantes deben cumplir con ciertos plazos de permanencia antes de solicitar la naturalización en 2025. Foto: composición LR

USCIS confirmó que todos los inmigrantes deben cumplir con ciertos plazos de permanencia antes de solicitar la naturalización en 2025.

Donald Trump y la ciudadanía americana en Estados Unidos

En medio de las deportaciones masivas, el presidente Donald Trump dio la orden de iniciar procesos civiles para revocar la ciudadanía americana a los inmigrantes naturalizados que cometan delitos como terrorismo, espionaje, violaciones de derechos humanos, felonías, entre otros.

Por eso, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó en 2025 que mantener una conducta moral adecuada es clave para obtener y conservar la ciudadanía americana.

