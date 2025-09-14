El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó el pasado 27 de agosto a Jorge Cruz, un inmigrante originario de México que reside legalmente en Estados Unidos con una Green Card. Llegó al país siendo menor de edad y construyó un negocio con más de 25 carritos de comida en Los Ángeles, ahora enfrenta un proceso de deportación.

El operativo ocurrió cuando Cruz y su esposa, Carmen, regresaban a casa después de dejar a sus cuatro hijos en la escuela. Según detalló su familia a Hyperallergic, aproximadamente seis agentes de ICE interceptaron su camioneta y lo detuvieron sin incidentes. Su abogado intenta frenar su deportación.

¿Por qué ICE arrestó a Jorge Cruz?

La detención de Jorge Cruz se vincula a un altercado verbal ocurrido meses antes entre Cruz y otro vendedor, asegura su esposa. Ambos fueron arrestados en su momento, pero los cargos fueron posteriormente desestimados por la justicia. A pesar de ello, el contacto con la policía colocó a Cruz en la lista de personas susceptibles de ser detenidas por ICE.

Jorge Cruz en su puesto de comida en Los Ángeles. Foto: Rubén Ochoa

Cruz comenzó a trabajar como vendedor ambulante a los 11 años. A lo largo de dos décadas transformó ese esfuerzo en Del Mar Fruits and More, un negocio que hoy emplea a 10 personas y opera 25 carritos que ofrecen frutas, elotes, hot dogs y aguas frescas en distintas zonas de Santa Mónica, principalmente en Frieze LA, la Gala de las Artes del Centro de la Ciudad y las series de conciertos del Museo Hammer.

En 2023, participó en una instalación del artista Rubén Ochoa durante Frieze LA, donde ofreció comida a los asistentes. “Apoyo a Jorge Cruz como persona y como pequeño empresario, y al hacerlo, apoyo a mi ciudad”, escribió Ochoa en una carta de respaldo enviada a las autoridades.

ICE busca deportar a Jorge Cruz

Pese a que Cruz cuenta con una Green Card desde 2014, el ICE ha iniciado un proceso de deportación en su contra. El abogado del caso, Mackenzie W. Mackins, explicó que su historial de detenciones por vender sin permiso en la vía pública ha dificultado su camino hacia la naturalización, proceso que había iniciado años atrás tras casarse con una ciudadana estadounidense.

“Llevamos mucho tiempo librando esta batalla”, afirmó Mackins. Aclaró que las recientes modificaciones legales permiten negar la libertad bajo fianza a personas que ingresaron ilegalmente al país, aunque Cruz, al ser residente legal, debería estar exento de esa restricción. “Nuestro argumento es: 'Está aquí. Tiene hijos, esposa. ¿Para qué alargar esto?'”, indicó el abogado.