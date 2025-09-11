Eric Conklin, un joven padre estadounidense, conmovió las redes sociales al decidir tatuarse el pecho con la misma marca de cicatriz de su pequeño hijo, Benny, como muestra de su amor incondicional. El niño ha sido sometido a múltiples cirugías a su corazón desde su nacimiento debido a una afección cardíaca congénita.

Fue el propio Eric quien publicó las imágenes en su cuenta de Instagram junto a su hijo, acompañadas de un sentido mensaje en el que aseguró que, desde ahora, lo acompañará de por vida en su lucha por mejorar su calidad de vida, pese a la complejidad de su enfermedad.

Eric Conklin se tatuó la cicatriz de su hijo como muestra de amor

El gesto de Eric no pasó desapercibido. Según explicó, el tatuaje no tiene un valor estético ni decorativo. En su publicación, señaló que representa mucho más que tinta sobre la piel: "Hoy me hice un tatuaje que significa más para mí que cualquier otra cosa que me ponga en la piel. Coincide con la cicatriz en el pecho de mi hijo".

Las cicatrices del pequeño Benny Conklin y el tatuaje de su padre. Fuente: Instagram

Detalló que el tatuaje es idéntico a la marca que Benny lleva en el pecho desde que fue operado del corazón con apenas unos días de vida. “Esto no es un tatuaje cualquiera —escribió—. Es un homenaje a la fuerza de mi hijo y un recordatorio de que nunca estará solo en esta lucha. Su cicatriz es su historia de supervivencia. La mía, una promesa: lo que él lleve, yo también lo llevaré”.

Finalmente, Eric se solidarizó con otras personas que atraviesan situaciones similares. “Quiero que todos sepan que no estamos solos”, expresó. “Benny, eres mi héroe. Ahora compartimos la misma armadura”.

La enfermedad congénita de Benny Conklin

Benny Conklin nació con una cardiopatía congénita, una condición médica que afecta la estructura del corazón desde el nacimiento. Esta anomalía le generó problemas en el flujo sanguíneo y en la oxigenación del cuerpo.

Su estado fue tan grave que los médicos tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente pocos días después de nacer. Desde entonces, ha pasado por siete operaciones a corazón abierto, todas realizadas en Nueva York.

Gracias a la atención médica oportuna, la salud del niño ha mejorado considerablemente en los últimos meses.