El conmovedor gesto de un padre que se tatuó la cicatriz de su hijo: sobrevivió a 7 operaciones al corazón desde que nació
El padre compartió su historia en Instagram para mostrar el tatuaje que simboliza la lucha de su hijo por mejorar su salud.
- Latino es obligado por ICE a autodeportarse de Estados Unidos y dejar a su hija con delicado estado de salud: "No llores"
- ICE detiene a seis inmigrantes indocumentados tras mortal atropello durante fiesta en EEUU: víctima fue arrastrada hasta su casa
Eric Conklin, un joven padre estadounidense, conmovió las redes sociales al decidir tatuarse el pecho con la misma marca de cicatriz de su pequeño hijo, Benny, como muestra de su amor incondicional. El niño ha sido sometido a múltiples cirugías a su corazón desde su nacimiento debido a una afección cardíaca congénita.
Fue el propio Eric quien publicó las imágenes en su cuenta de Instagram junto a su hijo, acompañadas de un sentido mensaje en el que aseguró que, desde ahora, lo acompañará de por vida en su lucha por mejorar su calidad de vida, pese a la complejidad de su enfermedad.
PUEDES VER: Fallece Charlie Kirk, polémico activista aliado de Trump, tras ser baleado en un evento universitario en EEUU
Eric Conklin se tatuó la cicatriz de su hijo como muestra de amor
El gesto de Eric no pasó desapercibido. Según explicó, el tatuaje no tiene un valor estético ni decorativo. En su publicación, señaló que representa mucho más que tinta sobre la piel: "Hoy me hice un tatuaje que significa más para mí que cualquier otra cosa que me ponga en la piel. Coincide con la cicatriz en el pecho de mi hijo".
Las cicatrices del pequeño Benny Conklin y el tatuaje de su padre. Fuente: Instagram
Detalló que el tatuaje es idéntico a la marca que Benny lleva en el pecho desde que fue operado del corazón con apenas unos días de vida. “Esto no es un tatuaje cualquiera —escribió—. Es un homenaje a la fuerza de mi hijo y un recordatorio de que nunca estará solo en esta lucha. Su cicatriz es su historia de supervivencia. La mía, una promesa: lo que él lleve, yo también lo llevaré”.
Finalmente, Eric se solidarizó con otras personas que atraviesan situaciones similares. “Quiero que todos sepan que no estamos solos”, expresó. “Benny, eres mi héroe. Ahora compartimos la misma armadura”.
PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia
La enfermedad congénita de Benny Conklin
Benny Conklin nació con una cardiopatía congénita, una condición médica que afecta la estructura del corazón desde el nacimiento. Esta anomalía le generó problemas en el flujo sanguíneo y en la oxigenación del cuerpo.
Su estado fue tan grave que los médicos tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente pocos días después de nacer. Desde entonces, ha pasado por siete operaciones a corazón abierto, todas realizadas en Nueva York.
Gracias a la atención médica oportuna, la salud del niño ha mejorado considerablemente en los últimos meses.