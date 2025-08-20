El congresista Carlos Giménez confirmó el despliegue del avión militar P-8 Poseidon en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela. | EFE

El congresista republicano Carlos Giménez confirmó que Washington desplegó un avión militar P-8 Poseidon en el Caribe, a escasa distancia de las costas venezolanas. La maniobra se enmarca en la estrategia de la Casa Blanca para reforzar las operaciones antidrogas y aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, señalado como responsable del Cartel de los Soles.

El anuncio coincide con la vigencia de la recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, acusado de ser un fugitivo de la justicia internacional. Estados Unidos sostiene que la estructura chavista no representa un gobierno legítimo, sino un entramado criminal vinculado al narcotráfico.

El P-8 Poseidon: un avión espía con capacidad de cazasubmarinos

El Boeing P-8 Poseidon es una de las aeronaves más sofisticadas de la aviación militar moderna. Diseñado para patrulla marítima multimisión, combina funciones de vigilancia, inteligencia y combate en entornos navales.

Entre sus características principales se encuentran:

Guerra antisubmarina (ASW): sensores acústicos y armamento especializado para neutralizar submarinos.

sensores acústicos y armamento especializado para neutralizar submarinos. Operaciones antisuperficie (ASuW): radares de largo alcance para rastrear barcos y aeronaves.

radares de largo alcance para rastrear barcos y aeronaves. Inteligencia y reconocimiento: capacidad para interceptar comunicaciones y generar mapas de actividad marítima.

capacidad para interceptar comunicaciones y generar mapas de actividad marítima. Búsqueda y rescate (SAR): despliegue de equipos de emergencia en misiones humanitarias.

El avión, que entró en servicio en la Marina de Estados Unidos en 2013, se basa en la estructura de un Boeing 737 pero adaptado con sistemas de guerra de última generación. Actualmente es operado también por la Real Fuerza Aérea Australiana, la Armada de la India, Noruega y Alemania.

Estados Unidos refuerza la presión militar sobre Venezuela

El despliegue del P-8 Poseidon forma parte de un plan más amplio de Estados Unidos en el Caribe. Desde 2020, bajo la administración de Donald Trump, el Pentágono envió tres buques de guerra, destructores y más de 4.000 soldados para combatir las rutas de narcotráfico que parten de Venezuela hacia Norteamérica.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió que Washington está preparado para “usar todo su poder” contra los responsables del tráfico de drogas. Esta advertencia apunta directamente al círculo cercano de Nicolás Maduro, acusado por fiscales estadounidenses de utilizar las instituciones venezolanas para favorecer al Cartel de los Soles.

Un avión clave contra el narcotráfico y el régimen de Maduro

Analistas señalan que el P-8 Poseidon cumple un rol estratégico en el cerco internacional contra Maduro. Sus funciones van más allá de la vigilancia, ya que combina tecnología de inteligencia con capacidad de ataque, lo que lo convierte en un recurso de disuasión militar.

Entre los objetivos de su despliegue se incluyen:

Monitorear las costas venezolanas para detectar movimientos de narcotráfico. Rastrear submarinos y embarcaciones vinculadas al Cartel de los Soles. Aumentar la presión internacional sobre el régimen chavista mediante presencia militar activa.

La versión más reciente de este modelo, con la actualización Increment 3 Block 2, permitirá identificar submarinos avanzados con mayor precisión, fortaleciendo la capacidad de Estados Unidos frente a las amenazas en el Atlántico y el Caribe.