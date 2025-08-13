HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

¿A qué hora se estrena 'En el barro' en Netflix en Latinoamérica?

La serie argentina 'En el barro', spin-off de 'El marginal', llega este jueves 14 de agosto a Netflix. Conoce el horario exacto de estreno en tu país y todos los detalles sobre la esperada ficción carcelaria.

Valentina Zenere protagoniza 'En el barro'. Foto: Captura Netflix
Valentina Zenere protagoniza 'En el barro'. Foto: Captura Netflix

'En el barro', la nueva serie carcelaria producida por Netflix y Underground, marca el regreso al universo narrativo de 'El marginal' con una mirada cruda sobre la vida en una prisión de mujeres. Protagonizada por Ana Garibaldi, Valentina Zenere y Rita Cortese, esta serie argentina se estrena el jueves 14 de agosto de 2025 a las 3:00 a. m. (hora de Perú), exclusivamente por Netflix.

Ambientada en la prisión ficticia de La Quebrada, la historia sigue a un grupo de mujeres sin antecedentes penales que, tras un traslado fallido, deben aprender a sobrevivir dentro del sistema penitenciario. La serie explora los vínculos, conflictos y transformaciones que emergen en medio del encierro.

PUEDES VER: Reparto de 'Merlina' temporada 2: conoce a los nuevos antagonistas y elenco completo

lr.pe

'En el barro' estreno: horario en todo Latinoamérica

Netflix ha confirmado que la serie estará disponible desde las primeras horas del 14 de agosto, siguiendo el tradicional horario de lanzamiento global de la plataforma. A continuación, el detalle del horario de estreno de 'En el barro' por país:

  • México (CDMX): 2:00 a. m.
  • Colombia: 3:00 a. m.
  • Perú: 3:00 a. m.
  • Ecuador: 3:00 a. m.
  • Panamá: 3:00 a. m.
  • Venezuela: 4:00 a. m.
  • Bolivia: 4:00 a. m.
  • Chile: 4:00 a. m.
  • Paraguay: 4:00 a. m.
  • Uruguay: 5:00 a. m.
  • Argentina: 5:00 a. m.
  • España: 9:00 a. m.

Para ver la serie, los usuarios solo necesitan tener una suscripción activa a Netflix. La producción, grabada en una antigua fábrica de tabaco en San Martín, provincia de Buenos Aires, finalizó su rodaje el 14 de septiembre de 2024, tras comenzar el 2 de julio del mismo año.

PUEDES VER: La inesperada razón por la que el tío Lucas tiene licencia peruana en 'Merlina 2'

lr.pe

Sinopsis de 'En el barro', serie argentina de Netflix

Según la sinopsis oficial difundida por la plataforma, 'En el barro' narra el accidentado traslado de Gladys Guerra 'La Borges' y un grupo de mujeres sin experiencia previa en el sistema penitenciario al penal de La Quebrada, una cárcel controlada por distintas tribus internas que imponen sus propias reglas.

La serie describe cómo, tras un evento crítico durante ese traslado, las reclusas forman un vínculo que será clave para su supervivencia. A lo largo de los episodios, deberán adaptarse a un entorno violento, jerarquizado y profundamente hostil, mientras buscan conservar su identidad y conexión con el mundo exterior.

El elenco principal está conformado por Ana Garibaldi, Valentina Zenere y Rita Cortese, acompañadas por Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas. También actúan Camila Peralta, Erika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Alejandra 'Locomotora' Oliveras, Tatu Glikman y Payuca, además de la participación especial de la cantante María Becerra.

La ficción cuenta con intervenciones destacadas de Michel Noher, Andrea Bonelli, Justina Bustos, Juan Gil Navarro, Juana Molina y Cecilia Rossetto. También regresan tres figuras clave de 'El marginal': Juan Minujín como Pastor, Maite Lanata como Luna, y Gerardo Romano en su rol del director Antín.

