Historias Estados Unidos

Hombre gana premio mayor de Powerball de casi US$168 millones, pero termina en prisión por golpear a un policía en EEUU

James Farthing ganó casi US$168 millones en Powerball y terminó arrestado en Florida. El hombre tendría antecedentes por delitos como crimen organizado.

James Farthing, ganador de US$167.3 millones en Powerball, terminó en prisión por golpear a policía.
James Farthing, ganador de US$167.3 millones en Powerball, terminó en prisión por golpear a policía. | Composición LR

Un hombre de Kentucky, identificado como James Farthing, jugó al Powerball y ganó un premio histórico de casi 168 millones de dólares.

Sin embargo, a los pocos días de recibir el dinero, el ganador de la lotería fue arrestado por golpear a un policía en un hotel de Florida.

PUEDES VER: Conejos salvajes en EEUU son vistos con extraños tentáculos y cuernos en sus cabezas: expertos afirman que es por un virus

lr.pe

James Farthing gana casi US$168 millones en Powerball y termina en prisión

James Farthing logró ganar un asombroso pozo de 167.3 millones de dólares en el Powerball. El hombre adquirió el boleto en una gasolinera de Kentucky.

Sin embargo, la alegría no duró mucho, ya que fue arrestado tras verse involucrado en una pelea en un hotel de Florida.

Según los reportes policiales, el ganador de la lotería pateó en la cabeza a un oficial mientras el agente intentaba dispersar el altercado. A pesar de resistirse, fue arrestado en el lugar.

PUEDES VER: El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

lr.pe

James Farthing, ganador del Powerball, tendría antecedentes

Tras el arresto en Florida, se supo que James Farthing tenía antecedentes penales. Medios locales informaron que el ganador de Powerball habría sido detenido en nueve condados de Kentucky por delitos como posesión de drogas, robo, crimen organizado y sobornos.

Además, el portal Smoking Gun mencionó que el sujeto habría estrangulado a su pareja. De hecho, el hombre estaba en libertad condicional hasta agosto de 2025.

