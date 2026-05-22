Sporting Cristal - ADT: fecha y hora del partido por la fecha 16 de la Liga 1 2026

Sporting Cristal y ADT se enfrentan por la fecha 16 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

Sporting Cristal y ADT se enfrentan por la fecha 16 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

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Sporting Cristal no marcha bien en el Torneo Apertura. El cuadro bajopontino necesita victorias para no complicarse con los últimos lugares de la tabla. Los dirigidos por Zé Ricardo cayeron 3-1 ante FC Cajamarca en la jornada pasada y quedaron a solo un punto de la zona de descenso.

Por el lado del conjunto tarmeño, marcha en el noveno lugar con 20 puntos. En la fecha anterior, ADT ganó 2-0 a Comerciantes Unidos y mantiene una racha de cinco partidos sin perder. Para este encuentro, buscarán un buen resultado que les permita seguir escalando posiciones.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs ADT?

Rimenses y tarmeños se enfrentan el domingo 24 de mayo en el Estadio Alberto Gallardo. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 11.000 espectadores.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs ADT?

El duelo entre Sporting Cristal y ADT iniciará a las 11.00 a. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs ADT?

La transmisión por TV de este partido, al igual que todos los encuentros de la Liga 1 2026, estará a cargo del canal L1 Max.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs ADT online?

Para seguir este duelo vía streaming, puedes hacerlo por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. De igual forma, La República Deportes te llevará toda la información para que no te pierdas ninguna incidencia de este encuentro.

Últimos enfrentamientos entre Sporting Cristal vs ADT

Así terminaron los últimos cruces entre Sporting Cristal y ADT. Los rimenses no han perdido como locales ante el elenco tarmeño.

ADT 3 -2 Sporting Cristal | 4.10.25

-2 Sporting Cristal | 4.10.25 Sporting Cristal 2 -1 ADT | 17.05.25

-1 ADT | 17.05.25 ADT 3 -1 Sporting Cristal | 12.07.24

-1 Sporting Cristal | 12.07.24 Sporting Cristal 6 -2 ADT | 27.01.24

-2 ADT | 27.01.24 ADT 1-1 Sporting Cristal | 6.08.23.

Últimos partidos de Sporting Cristal

Sporting Cristal no la está pasando bien en el campeonato peruano. El conjunto rimense viene disputando el Torneo Apertura y la Copa Libertadores al mismo tiempo.

Junior 3 -2 Sporting Cristal | 20.05.26

-2 Sporting Cristal | 20.05.26 FC Cajamarca 3 -1 Sporting Cristal | 15.05.26

-1 Sporting Cristal | 15.05.26 Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal | 9.05.26

Sporting Cristal 0- 2 Palmeiras | 5.05.26

| 5.05.26 Sporting Cristal 2-2 Cusco | 3.05.26.

Últimos partidos de ADT

El conjunto tarmeño se recupera en el campeonato y mantiene una racha de cinco partidos sin perder.