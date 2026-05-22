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Sporting Cristal - ADT: fecha y hora del partido por la fecha 16 de la Liga 1 2026

Los rimenses recibirán a ADT en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 16 del Torneo Apertura. Sporting Cristal necesita ganar para escalar en la tabla de posiciones.

Sporting Cristal y ADT se enfrentan por la fecha 16 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
Sporting Cristal y ADT se enfrentan por la fecha 16 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
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Resumen
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Sporting Cristal no marcha bien en el Torneo Apertura. El cuadro bajopontino necesita victorias para no complicarse con los últimos lugares de la tabla. Los dirigidos por Zé Ricardo cayeron 3-1 ante FC Cajamarca en la jornada pasada y quedaron a solo un punto de la zona de descenso.

Por el lado del conjunto tarmeño, marcha en el noveno lugar con 20 puntos. En la fecha anterior, ADT ganó 2-0 a Comerciantes Unidos y mantiene una racha de cinco partidos sin perder. Para este encuentro, buscarán un buen resultado que les permita seguir escalando posiciones.

PUEDES VER: Ignacio Buse vs Tommy Paul: fecha, hora y canal de TV del partido por la final del ATP 500 de Hamburgo

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¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs ADT?

Rimenses y tarmeños se enfrentan el domingo 24 de mayo en el Estadio Alberto Gallardo. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 11.000 espectadores.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs ADT?

El duelo entre Sporting Cristal y ADT iniciará a las 11.00 a. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs ADT?

La transmisión por TV de este partido, al igual que todos los encuentros de la Liga 1 2026, estará a cargo del canal L1 Max.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs ADT online?

Para seguir este duelo vía streaming, puedes hacerlo por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. De igual forma, La República Deportes te llevará toda la información para que no te pierdas ninguna incidencia de este encuentro.

PUEDES VER: DT de Cienciano procederá legalmente contra Mr. Peet por sus declaraciones: "Atentan contra mi honor"

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Últimos enfrentamientos entre Sporting Cristal vs ADT

Así terminaron los últimos cruces entre Sporting Cristal y ADT. Los rimenses no han perdido como locales ante el elenco tarmeño.

  • ADT 3-2 Sporting Cristal | 4.10.25
  • Sporting Cristal 2-1 ADT | 17.05.25
  • ADT 3-1 Sporting Cristal | 12.07.24
  • Sporting Cristal 6-2 ADT | 27.01.24
  • ADT 1-1 Sporting Cristal | 6.08.23.

Últimos partidos de Sporting Cristal

Sporting Cristal no la está pasando bien en el campeonato peruano. El conjunto rimense viene disputando el Torneo Apertura y la Copa Libertadores al mismo tiempo.

  • Junior 3-2 Sporting Cristal | 20.05.26
  • FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal | 15.05.26
  • Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal | 9.05.26
  • Sporting Cristal 0-2 Palmeiras | 5.05.26
  • Sporting Cristal 2-2 Cusco | 3.05.26.

Últimos partidos de ADT

El conjunto tarmeño se recupera en el campeonato y mantiene una racha de cinco partidos sin perder.

  • ADT 2-0 Comerciantes Unidos | 17.05.26
  • Moquegua 2-2 ADT | 9.05.26
  • ADT 1-0 Grau | 2.05.26
  • ADT 4-0 Los Chankas | 27.04.26
  • FC Cajamarca 2-2 ADT | 18.04.26.
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