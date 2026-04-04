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Universitario resurge en el Torneo Apertura: ganó 1-0 el clásico, le quitó el invicto a Alianza Lima y se acerca a la punta

Con este resultado, el equipo de Javier Rabanal logró acercarse a Alianza Lima y Los Chankas en la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1.

Universitario

Universitario

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Alianza Lima

Universitario vs Alianza Lima pelean en los primeros lugares de la Liga 1. Foto: Carlos Felix/URPI -LR
Universitario vs Alianza Lima pelean en los primeros lugares de la Liga 1. Foto: Carlos Felix/URPI -LR

MOMENTOS DESTACADOS

22:00
Final del partido

Universitario derrotó 1-0 a Alianz Lima y se mete en la pelea por el Apertura.

21:14
Gooooool de Universitario

Minuto 51: Martín Pérez Guedes anota de cabeza el 1-0 tras un espectacular pase de 3 dedos de Valera.

20:07
Se anula la roja a Advíncula

Luego de revisar el VAR, el árbitro le retira la tarjeta roja a Luis Advíncula y lo sanciona con amarilla.

¡El clásico se pintó de crema! Universitario de Deportes se hizo fuerte en el Monumental de Ate y venció 1-0 Alianza Lima gracias al tanto de Martín Pérez Guedes. Este resultado no solo le quita el invicto a los merengues, también permite que los cremas se acerquen a su eterno rival y a Los Chankas en la tabla de posiciones de la Liga 1. El próximo reto de la U será ante Tolima por el debut en fase de grupos de Copa Libertadores.

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO

22:00
4/4/2026

Final del partido

Universitario derrotó 1-0 a Alianz Lima y se mete en la pelea por el Apertura.

21:56
4/4/2026

Duarte evita el segundo

Minuto 90+2: el portero de Alianza respondió de gran manera ante el remate de Inga.

21:53
4/4/2026

Se juegan 7 minutos más

Minuto 90: Se cumple el tiempo reglamentario. El juez agrega 7 minutos de descuento.

21:50
4/4/2026

Alianza va con todo en el final

Minuto 87: los blanquiazules tiran centros al área crema para intentar igualar el clásico.

21:46
4/4/2026

Muy adolorido Andy Polo

Minuto 82: el extremo recibe atención médica luego de que se doble su rodilla en un acción por la banda.

21:40
4/4/2026

Gassama al campo de juego

Minuto 77: Sekou Gassama ingresa por Alex Valera y César Inga reemplaza al lesionado Carabalí.

21:35
4/4/2026

Se viene el 'Orejas' Flores

Minuto 71: el volante ingresa por el lesionado Alzugaray; por su parte, Murrugarra toma el lugar de Jesús Castillo.

21:33
4/4/2026

Alianza va por el empate

Minuto 70: el equipo de Guede controla el balón, pero no tiene claridad en los último metros de la cancha.

21:27
4/4/2026

Grave error de Advíncula

Minuto 64: Duarte tuvo que dejar el área para anticiparse y evitar que Alex Valera tome el balón.

21:23
4/4/2026

Guede manda a Alan Cantero

Minuto 60: el técnico de Alianza Lima mueve el banco tras el gol de Universitario. Cantero toma el lugar de Quevedo.

21:18
4/4/2026

Quevedo se pierde el empate

Minuto 55: sensacional jugada de Vélez que termina con asistencia a Quevedo, quien define mal ante la salida de Vargas.

21:14
4/4/2026

Gooooool de Universitario

Minuto 51: Martín Pérez Guedes anota de cabeza el 1-0 tras un espectacular pase de 3 dedos de Valera.

21:08
4/4/2026

¡En marcha el segundo tiempo!

Universitario y Alianza Lima buscarán romper el cero en los últimos 45 minutos.

21:02
4/4/2026

Pocas chances en el partido

A pesar de la intensidad, el primer tiempo no contó con muchas chances claras para ambos equipos. Foto: Carlos Felix/URPI -LR

20:51
4/4/2026

Final del primer tiempo

Jordi Espinoza pita el final del primer tiempo. Universitario y Alianza se marchan al descanso sin anotar goles.

20:47
4/4/2026

Paolo recibe amarilla

Minuto 44: el delantero se ganó la amarilla por un pisitón contra Carabalí.

20:42
4/4/2026

Amarilla para Riveros

Minuto 39: el paraguayo cometió un dura falta contra Paolo Guerrero y se gana la amonestación.

20:39
4/4/2026

Tremendo cierre de Advíncula

Minuto 36: el lateral se barrió para evitar que Alex Valera pueda rematar al arco de Duarte.

20:35
4/4/2026

Casi llega el primero

Minuto 33: el tiro libre de Paolo Guerrero chocó en el travesaño tras desviarse en Castillo.

20:33
4/4/2026

Tiro libre peligroso para Alianza

Minuto 30: el árbitro cobra una dura falta de Fara sobre Quevedo cerca al área.

20:29
4/4/2026

Gran jugada de Vélez

Minuto 26: el voalnte de Alianza burló a 2 rivales con una gran acción en el medio campo.

20:22
4/4/2026

Amarilla para Garcés

Minuto 19: el central se gana la amarilla por una dura falta contra Carabalí.

20:20
4/4/2026

Peligroso cabezazo de Garcés

Minuto 17: el defensor cabeceó solo en área merengue, pero no logró darle dirección de arco a su disparo.

20:19
4/4/2026

Enorme atajada de Vargas

Minuto 16: el arquero crema atajó de gran manera el mano a mano con Kevin Quevedo.

20:17
4/4/2026

Alzugaray prueba de larga distancia

Minuto 15: el argentino intentó con un remate que su fue a las gradas del Monumental.

20:14
4/4/2026

Duarte le quita una clara a Polo

Minuto 11: el portero se anticipó y evitó que Andy Polo pueda definir.

20:10
4/4/2026

Universitario toma la inciativa

Minuto 7: el equipo de Rabanal ataca por la banda de Huamán en el arranque del partido.

20:07
4/4/2026

Se anula la roja a Advíncula

Luego de revisar el VAR, el árbitro le retira la tarjeta roja a Luis Advíncula y lo sanciona con amarilla.

20:05
4/4/2026

El árbitro va al VAR

El juez recibió el llamado del VAR tras la falta de Advíncula.

20:03
4/4/2026

Roja para Lus Advíncula

Minuto 1: el lateral derecho se gana la roja por un codazo contra Jairo Concha.

20:02
4/4/2026

¡Ya se juega el clásico!

Alianza Lima visita a Universitario en el Monumental por la fecha 9 del Torneo Apertura.

19:53
4/4/2026

Todo listo para el clásico

Los jugadores salen al campo de juego. Universitario y Alianza disputarán un duelo clave por el Torneo Apertura.

19:41
4/4/2026

Los equipos se retiran a los camerinos

Los futbolistas terminaron de calentar y en pocos minutos volverán a saltar al campo para el pitazo incial del clásico.

19:34
4/4/2026

Mano Menezes llegó al Monumental

El entrenador de la selección peruana arribó al recinto de Universitario para ver el clásico de la novena fecha del Torneo Apertura. Video: Irene Carranza.

19:18
4/4/2026

Alianza Lima ingresa al campo

Los jugadores íntimos saltan al campo para empezar los calentamientos previos al inicio del clásico.

19:11
4/4/2026

Empiezan los calentamientos

Los jugadores de Universitario realizan los trabajos precompetitivos en el campo del Monumental.

18:52
4/4/2026

Alineación de Alianza Lima

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Paolo Guerrero.

18:49
4/4/2026

Alineación confirmada de Universitario

Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Leandro Alzugaray y Alex Valera.

18:41
4/4/2026

Árbitro del Alianza Lima vs Universitario

Jordi Espinoza será el encargado de arbitrar el partido. Esta será su segunda aparición en un clásico del fútbol peruano.

18:26
4/4/2026

Alianza Lima llega al Monumental

El bus del plantel blanquiazul acaba de llegar al Estadio Monumental para disputar el partido de la fecha 9 del Apertura.

18:18
4/4/2026

Estevan Pavez aparece en la lista convocados

El volante chileno se recuperó de su desgarro y fue considerado por Pablo Guede para el clásico. Guillermo Viscarra también vuelve a la nómina tras su participación con Bolivia en el repechaje al Mundial 2026.

17:59
4/4/2026

Alianza emite nuevo comunicado tras muerte de hincha en Matute

A través de sus redes sociales, el club íntimo señaló que viene colaborando con las autoridades para aclarar lo acontecido. Asimismo, señalaron que el banderazo fue "promovido y organizado por la propia hinchada". Foto: Alianza Lima.

17:50
4/4/2026

Universitario llegó al Monumental

El bus que traslada al plantel merengue acaba de llegar al Estadio Monumental para afrontar el primer clásico del año.

17:35
4/4/2026

Se abrieron las puertas del Monumental

Los aficionados de Universitario ya pueden ingresar al Estadio Monumental. Las puertas se abrieron desde las 5.00 p. m.

17:13
4/4/2026

Los ídolos del clásico

A través de sus redes sociales, la Liga 1 resaltó a los ídolos de Universitario y Alianza Lima previo a una nueva edición del clásico.

16:25
4/4/2026

Universitario vs Alianza Lima: apuestas

A pesar de estar invicto y ser uno de los punteros, las casas de apuestas no ubican a Alianza Lima como favorito para el primer clásico del fútbol peruano de la temporada.

- Betsson: gana Universitario (2,12), empate (3,15), gana Alianza Lima (3,45)
- Betano: gana Universitario (2,25), empate (3,25), gana Alianza Lima (3,70)
- Bet365: gana Universitario (2,10), empate (2,90), gana Alianza Lima (3,40)
- 1XBet: gana Universitario (2,17), empate (3,08), gana Alianza Lima (3,47)
- Coolbet: gana Universitario (2,24), empate (3,14), gana Alianza Lima (3,42)
- Doradobet: gana Universitario (2,30), empate (3,20), gana Alianza Lima (3,50).

15:41
4/4/2026

Federico Girotti se pierde el clásico

Pablo Guede decidió no considerar al delantero argentino entre los convocados para el duelo frente a Universitario. Foto: Alianza Lima.

15:27
4/4/2026

Posible alineación de Alianza Lima

Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Jesús Castillo; Kevin Quevedo, Jairo Vélez, Eryc Castillo; Paolo Guerrero.

15:04
4/4/2026

Posible alineación de Universitario

Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Leandro Alzugaray y Alex Valera.

14:35
4/4/2026

¿Cómo llega Universitario?

Universitario de Deportes no afronta un buen momento en la Liga 1. Los cremas viene de igualar sin goles ante Comerciantes Unidos. Foto: Liga 1.

14:02
4/4/2026

¿Cómo llega Alianza Lima?

Los blanquiazules se encuentran invictos en el Apertura y comparten la punta con Los Chankas. En su última presentación vencieron 2-0 a Juan Pablo II.

13:23
4/4/2026

Bajas de Universitario

Anderson Santamaría, Aldo Corzo, Paolo Reyna y Bryan Reyna no fueron convocados para el partido ante Alianza Lima.

13:16
4/4/2026

Convocados de Universitario

Javier Rabanal consideró a 20 jugadores para el primer clásico del año.

12:58
4/4/2026

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima?

La transmisión del partido Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú.

12:52
4/4/2026

Horarios del partido Universitario vs Alianza Lima

Si no te encuentras en territorio peruano, esta es la guía de horarios para que no te pierda el encuentro.

Costa Rica, México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (domingo 5).

12:26
4/4/2026

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima?

En territorio peruano, el primer clásico del año entre blanquiazules y merengues se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m.

12:21
4/4/2026

¡Bienvenidos!

Buenas tardes, lectores de La República Deportes. Esta noche se juega el clásico del fútbol peruano entre Universitario vs Alianza Lima.

El elenco íntimo llega a este compromiso sin conocer la derrota y como uno de los invictos del certamen; para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones necesitan ganarle a su eterno rival. Respecto al vigente tricampeón, existen muchos cuestionamientos sobre el nivel que vienen demostrando en la temporada y requiere con urgencia una victoria.

PUEDES VER: Gremio no quiere perder a Erick Noriega: el millonario precio que le puso tras interés de clubes europeos

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¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima?

En territorio peruano, el primer clásico del año entre blanquiazules y merengues se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m.

  • Costa Rica, México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (domingo 5).

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima?

La transmisión del partido Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima online gratis?

Vía streaming podrás seguir este partidazo por L1 Máx Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

PUEDES VER: Universitario - San Martín: día, hora y canal del partido de vuelta por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley

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Universitario vs Alianza Lima: alineaciones probables

En Alianza Lima, Renzo Garcés y Fernando Gaibor lograron superar sus respectivas lesiones y estarán disponibles para el entrenador Pablo Guede. Por otra parte, Javier Rabanal incluyó en la convocatoria de Universitario a Sekou Gassama.

  • Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Leandro Alzugaray y Alex Valera.
  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Jesús Castillo; Kevin Quevedo, Jairo Vélez, Eryc Castillo; Paolo Guerrero.

Universitario vs Alianza Lima: pronósticos y apuestas

A pesar de estar invicto y ser uno de los punteros, las casas de apuestas no ubican a Alianza Lima como favorito para el primer clásico del fútbol peruano de la temporada.

  • Betsson: gana Universitario (2,12), empate (3,15), gana Alianza Lima (3,45)
  • Betano: gana Universitario (2,25), empate (3,25), gana Alianza Lima (3,70)
  • Bet365: gana Universitario (2,10), empate (2,90), gana Alianza Lima (3,40)
  • 1XBet: gana Universitario (2,17), empate (3,08), gana Alianza Lima (3,47)
  • Coolbet: gana Universitario (2,24), empate (3,14), gana Alianza Lima (3,42)
  • Doradobet: gana Universitario (2,30), empate (3,20), gana Alianza Lima (3,50).

PUEDES VER: Padre de Renato Tapia y su dura crítica tras resultados de Perú en amistosos: "La selección no es un mérito a la juventud"

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Universitario vs Alianza Lima: últimos partidos

Así terminaron los cinco últimos partidos entre Universitario y Alianza Lima por el fútbol peruano. Los íntimos no han podido imponerse frente a su clásico rival en los recientes cotejos.

  • Universitario 0-0 Alianza Lima | 24.08.25
  • Alianza Lima 1-1 Universitario | 05.04.25
  • Universitario 2-1 Alianza Lima | 26.07.24
  • Alianza Lima 0-1 Universitario | 10.02.24
  • Alianza Lima 0-2 Universitario | 08.11.23.
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