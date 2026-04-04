Luego de revisar el VAR, el árbitro le retira la tarjeta roja a Luis Advíncula y lo sanciona con amarilla.

Minuto 51: Martín Pérez Guedes anota de cabeza el 1-0 tras un espectacular pase de 3 dedos de Valera.

Universitario derrotó 1-0 a Alianz Lima y se mete en la pelea por el Apertura.

Universitario vs Alianza Lima pelean en los primeros lugares de la Liga 1. Foto: Carlos Felix/URPI -LR

Universitario vs Alianza Lima pelean en los primeros lugares de la Liga 1. Foto: Carlos Felix/URPI -LR

¡El clásico se pintó de crema! Universitario de Deportes se hizo fuerte en el Monumental de Ate y venció 1-0 Alianza Lima gracias al tanto de Martín Pérez Guedes. Este resultado no solo le quita el invicto a los merengues, también permite que los cremas se acerquen a su eterno rival y a Los Chankas en la tabla de posiciones de la Liga 1. El próximo reto de la U será ante Tolima por el debut en fase de grupos de Copa Libertadores.

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO 22:00 Final del partido Universitario derrotó 1-0 a Alianz Lima y se mete en la pelea por el Apertura. 21:56 Duarte evita el segundo Minuto 90+2: el portero de Alianza respondió de gran manera ante el remate de Inga. 21:53 Se juegan 7 minutos más Minuto 90: Se cumple el tiempo reglamentario. El juez agrega 7 minutos de descuento. 21:50 Alianza va con todo en el final Minuto 87: los blanquiazules tiran centros al área crema para intentar igualar el clásico. 21:46 Muy adolorido Andy Polo Minuto 82: el extremo recibe atención médica luego de que se doble su rodilla en un acción por la banda. 21:40 Gassama al campo de juego Minuto 77: Sekou Gassama ingresa por Alex Valera y César Inga reemplaza al lesionado Carabalí. 21:35 Se viene el 'Orejas' Flores Minuto 71: el volante ingresa por el lesionado Alzugaray; por su parte, Murrugarra toma el lugar de Jesús Castillo. 21:33 Alianza va por el empate Minuto 70: el equipo de Guede controla el balón, pero no tiene claridad en los último metros de la cancha. 21:27 Grave error de Advíncula Minuto 64: Duarte tuvo que dejar el área para anticiparse y evitar que Alex Valera tome el balón. 21:23 Guede manda a Alan Cantero Minuto 60: el técnico de Alianza Lima mueve el banco tras el gol de Universitario. Cantero toma el lugar de Quevedo. 21:18 Quevedo se pierde el empate Minuto 55: sensacional jugada de Vélez que termina con asistencia a Quevedo, quien define mal ante la salida de Vargas. 21:14 Gooooool de Universitario Minuto 51: Martín Pérez Guedes anota de cabeza el 1-0 tras un espectacular pase de 3 dedos de Valera. 21:08 ¡En marcha el segundo tiempo! Universitario y Alianza Lima buscarán romper el cero en los últimos 45 minutos. 21:02 Pocas chances en el partido A pesar de la intensidad, el primer tiempo no contó con muchas chances claras para ambos equipos. Foto: Carlos Felix/URPI -LR 20:51 Final del primer tiempo Jordi Espinoza pita el final del primer tiempo. Universitario y Alianza se marchan al descanso sin anotar goles. 20:47 Paolo recibe amarilla Minuto 44: el delantero se ganó la amarilla por un pisitón contra Carabalí. 20:42 Amarilla para Riveros Minuto 39: el paraguayo cometió un dura falta contra Paolo Guerrero y se gana la amonestación. 20:39 Tremendo cierre de Advíncula Minuto 36: el lateral se barrió para evitar que Alex Valera pueda rematar al arco de Duarte. 20:35 Casi llega el primero Minuto 33: el tiro libre de Paolo Guerrero chocó en el travesaño tras desviarse en Castillo. 20:33 Tiro libre peligroso para Alianza Minuto 30: el árbitro cobra una dura falta de Fara sobre Quevedo cerca al área. 20:29 Gran jugada de Vélez Minuto 26: el voalnte de Alianza burló a 2 rivales con una gran acción en el medio campo. 20:22 Amarilla para Garcés Minuto 19: el central se gana la amarilla por una dura falta contra Carabalí. 20:20 Peligroso cabezazo de Garcés Minuto 17: el defensor cabeceó solo en área merengue, pero no logró darle dirección de arco a su disparo. 20:19 Enorme atajada de Vargas Minuto 16: el arquero crema atajó de gran manera el mano a mano con Kevin Quevedo. 20:17 Alzugaray prueba de larga distancia Minuto 15: el argentino intentó con un remate que su fue a las gradas del Monumental. 20:14 Duarte le quita una clara a Polo Minuto 11: el portero se anticipó y evitó que Andy Polo pueda definir. 20:10 Universitario toma la inciativa Minuto 7: el equipo de Rabanal ataca por la banda de Huamán en el arranque del partido. 20:07 Se anula la roja a Advíncula Luego de revisar el VAR, el árbitro le retira la tarjeta roja a Luis Advíncula y lo sanciona con amarilla. 20:05 El árbitro va al VAR El juez recibió el llamado del VAR tras la falta de Advíncula. 20:03 Roja para Lus Advíncula Minuto 1: el lateral derecho se gana la roja por un codazo contra Jairo Concha. 20:02 ¡Ya se juega el clásico! Alianza Lima visita a Universitario en el Monumental por la fecha 9 del Torneo Apertura. 19:53 Todo listo para el clásico Los jugadores salen al campo de juego. Universitario y Alianza disputarán un duelo clave por el Torneo Apertura. 19:41 Los equipos se retiran a los camerinos Los futbolistas terminaron de calentar y en pocos minutos volverán a saltar al campo para el pitazo incial del clásico. 19:34 Mano Menezes llegó al Monumental El entrenador de la selección peruana arribó al recinto de Universitario para ver el clásico de la novena fecha del Torneo Apertura. Video: Irene Carranza. 19:18 Alianza Lima ingresa al campo Los jugadores íntimos saltan al campo para empezar los calentamientos previos al inicio del clásico. 19:11 Empiezan los calentamientos Los jugadores de Universitario realizan los trabajos precompetitivos en el campo del Monumental. 18:52 Alineación de Alianza Lima Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Paolo Guerrero. 18:49 Alineación confirmada de Universitario Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Leandro Alzugaray y Alex Valera. 18:41 Árbitro del Alianza Lima vs Universitario Jordi Espinoza será el encargado de arbitrar el partido. Esta será su segunda aparición en un clásico del fútbol peruano. 18:26 Alianza Lima llega al Monumental El bus del plantel blanquiazul acaba de llegar al Estadio Monumental para disputar el partido de la fecha 9 del Apertura. 18:18 Estevan Pavez aparece en la lista convocados El volante chileno se recuperó de su desgarro y fue considerado por Pablo Guede para el clásico. Guillermo Viscarra también vuelve a la nómina tras su participación con Bolivia en el repechaje al Mundial 2026. 17:59 Alianza emite nuevo comunicado tras muerte de hincha en Matute A través de sus redes sociales, el club íntimo señaló que viene colaborando con las autoridades para aclarar lo acontecido. Asimismo, señalaron que el banderazo fue "promovido y organizado por la propia hinchada". Foto: Alianza Lima. 17:50 Universitario llegó al Monumental El bus que traslada al plantel merengue acaba de llegar al Estadio Monumental para afrontar el primer clásico del año. 17:35 Se abrieron las puertas del Monumental Los aficionados de Universitario ya pueden ingresar al Estadio Monumental. Las puertas se abrieron desde las 5.00 p. m. 17:13 Los ídolos del clásico A través de sus redes sociales, la Liga 1 resaltó a los ídolos de Universitario y Alianza Lima previo a una nueva edición del clásico. 16:25 Universitario vs Alianza Lima: apuestas A pesar de estar invicto y ser uno de los punteros, las casas de apuestas no ubican a Alianza Lima como favorito para el primer clásico del fútbol peruano de la temporada. - Betsson: gana Universitario (2,12), empate (3,15), gana Alianza Lima (3,45)

- Betano: gana Universitario (2,25), empate (3,25), gana Alianza Lima (3,70)

- Bet365: gana Universitario (2,10), empate (2,90), gana Alianza Lima (3,40)

- 1XBet: gana Universitario (2,17), empate (3,08), gana Alianza Lima (3,47)

- Coolbet: gana Universitario (2,24), empate (3,14), gana Alianza Lima (3,42)

- Doradobet: gana Universitario (2,30), empate (3,20), gana Alianza Lima (3,50). 15:41 Federico Girotti se pierde el clásico Pablo Guede decidió no considerar al delantero argentino entre los convocados para el duelo frente a Universitario. Foto: Alianza Lima. 15:27 Posible alineación de Alianza Lima Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Jesús Castillo; Kevin Quevedo, Jairo Vélez, Eryc Castillo; Paolo Guerrero. 15:04 Posible alineación de Universitario Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Leandro Alzugaray y Alex Valera. 14:35 ¿Cómo llega Universitario? Universitario de Deportes no afronta un buen momento en la Liga 1. Los cremas viene de igualar sin goles ante Comerciantes Unidos. Foto: Liga 1. 14:02 ¿Cómo llega Alianza Lima? Los blanquiazules se encuentran invictos en el Apertura y comparten la punta con Los Chankas. En su última presentación vencieron 2-0 a Juan Pablo II. 13:23 Bajas de Universitario Anderson Santamaría, Aldo Corzo, Paolo Reyna y Bryan Reyna no fueron convocados para el partido ante Alianza Lima. 13:16 Convocados de Universitario Javier Rabanal consideró a 20 jugadores para el primer clásico del año. 12:58 ¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima? La transmisión del partido Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. 12:52 Horarios del partido Universitario vs Alianza Lima Si no te encuentras en territorio peruano, esta es la guía de horarios para que no te pierda el encuentro. Costa Rica, México: 7.00 p. m. Colombia, Ecuador: 8.00 p. m. Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m. Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m. España: 2.00 a. m. (domingo 5). 12:26 ¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima? En territorio peruano, el primer clásico del año entre blanquiazules y merengues se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m. 12:21 ¡Bienvenidos! Buenas tardes, lectores de La República Deportes. Esta noche se juega el clásico del fútbol peruano entre Universitario vs Alianza Lima.

El elenco íntimo llega a este compromiso sin conocer la derrota y como uno de los invictos del certamen; para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones necesitan ganarle a su eterno rival. Respecto al vigente tricampeón, existen muchos cuestionamientos sobre el nivel que vienen demostrando en la temporada y requiere con urgencia una victoria.

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima?

En territorio peruano, el primer clásico del año entre blanquiazules y merengues se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m.

Costa Rica, México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (domingo 5).

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima?

La transmisión del partido Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima online gratis?

Vía streaming podrás seguir este partidazo por L1 Máx Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Universitario vs Alianza Lima: alineaciones probables

En Alianza Lima, Renzo Garcés y Fernando Gaibor lograron superar sus respectivas lesiones y estarán disponibles para el entrenador Pablo Guede. Por otra parte, Javier Rabanal incluyó en la convocatoria de Universitario a Sekou Gassama.

Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Leandro Alzugaray y Alex Valera.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Jesús Castillo; Kevin Quevedo, Jairo Vélez, Eryc Castillo; Paolo Guerrero.

Universitario vs Alianza Lima: pronósticos y apuestas

A pesar de estar invicto y ser uno de los punteros, las casas de apuestas no ubican a Alianza Lima como favorito para el primer clásico del fútbol peruano de la temporada.

Betsson: gana Universitario (2,12), empate (3,15), gana Alianza Lima (3,45)

Betano: gana Universitario (2,25), empate (3,25), gana Alianza Lima (3,70)

Bet365: gana Universitario (2,10), empate (2,90), gana Alianza Lima (3,40)

1XBet: gana Universitario (2,17), empate (3,08), gana Alianza Lima (3,47)

Coolbet: gana Universitario (2,24), empate (3,14), gana Alianza Lima (3,42)

Doradobet: gana Universitario (2,30), empate (3,20), gana Alianza Lima (3,50).

Universitario vs Alianza Lima: últimos partidos

Así terminaron los cinco últimos partidos entre Universitario y Alianza Lima por el fútbol peruano. Los íntimos no han podido imponerse frente a su clásico rival en los recientes cotejos.