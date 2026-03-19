Grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: fixture y rivales del club peruano

Sporting Cristal jugará una fase de grupos de Copa Libertadores por 36.ª vez en su historia. Los rimenses se metieron a esta instancia luego de superar a 2 de Mayo y Carabobo en las fases previas de la presente edición 2026 y ahora buscarán cumplir un buen papel para avanzar a octavos de final, algo que no consiguen desde hace más de 20 años.

Grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026

A pocos minutos para el inicio del sorteo de la fase de grupos de la Libertadores 2026, esta será la disposición del grupo que integre Sporting Cristal. Al clasificar desde fases previas, el cuadro rimense fue incluido en el bombo 4.

Grupo Equipo bombo 1 Equipo bombo 2 Equipo bombo 3 Sporting Cristal

Fixture de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026

De acuerdo con el Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2026, Sporting Cristal iniciará su participación en la fase de grupos jugando como local.

Fecha 1: Sporting Cristal vs equipo bombo 2

Fecha 2: equipo bombo 1 vs Sporting Cristal

Fecha 3: Sporting Cristal vs equipo bombo 3

Fecha 4: Sporting Cristal vs equipo bombo 1

Fecha 5: equipo bombo 3 vs Sporting Cristal

Fecha 6: equipo bombo 2 vs Sporting Cristal.

¿Dónde jugará Sporting Cristal la Copa Libertadores 2026?

En un primer momento, el conjunto cervecero tendría previsto disputar sus duelos en condición de local en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito limeño de La Victoria. No obstante, también se analiza la opción de mudar la localía a provincia y el recinto elegido sería el Mansiche de Trujillo.