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Fútbol Peruano

Paulo Autuori y su dura crítica a los que señalaron que dejaba Sporting Cristal: "Nunca ganaron nada en su vida"

Luego de avanzar en Copa Libertadores, desde diversos sectores indicaron que Autuori no seguiría al mando del club. El técnico brasileño respondió con u fuerte mensaje.

Paulo Autuori afronta su segunda etapa al mando de Sporting Cristal. Foto: Inka Digital TV
Paulo Autuori afronta su segunda etapa al mando de Sporting Cristal. Foto: Inka Digital TV

Paulo Autuori no toleró los rumores sobre su supuesta salida de Sporting Cristal luego de obtener la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores. El entrenador brasileño emitió una fuerte respuesta sobre este tema.

Después de golear a Sport Boys en el Alberto Gallardo por la Liga 1, el extécnico de la selección peruana criticó a los que divulgaron estas versiones.

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Paulo Autuori responde a los que señalaron que dejaba Cristal

En un primer momento, antes de empezar el compromiso de la fecha 7 del Torneo Apertura, el estratega evitó explayarse sobre estos dichos.

“La gente inventa lo que quiera, más aún en los días actuales. Vamos a hablar de lo que interesa que es el partido”, manifestó para las cámaras de L1 Max.

Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior al cotejo, Paulo Autuori se mostró muy incómodo con esta situación y lanzó una dura crítica.

“Yo no controlo esto (rumores). Así son los días actuales. Lo lamento por los periodistas serios, que buscan la noticia como deben hacerlo… Estos no son periodistas, son blogueros que no han ganado nada en su vida profesional, pero tienen la capacidad de juzgar a otros como si fueran victoriosos en su vida”, apuntó.

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Sporting Cristal conocerá a sus rivales en fase de grupos de Copa Libertadores

Después de imponerse en la serie frente a Carabobo de Venezuela, Sporting Cristal se convirtió en el tercer representante peruano en fase de grupos; en esta instancia ya se encuentran Universitario de Deportes y Cusco FC.

Los clubes nacionales estarán atentos al sorteo de Copa Libertadores que se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay. En dicho evento se definirán los grupos y el fixtura de esta instancia.

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