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Miguel Araujo reveló por qué eligió a Sporting Cristal sobre Alianza Lima: "Por el lado de ellos no veía avance"

El defensa contó que, tras pedir ayuda a ambos clubes para poder volver a jugar, fueron los celestes los que mostraron mayor predisposición al punto de resolver su problema "en una semana"

Miguel Araujo había sido campeón con Alianza Lima antes de llegar al club del Rímac. Foto: composición de LR/Sporting Cristal
Miguel Araujo había sido campeón con Alianza Lima antes de llegar al club del Rímac. Foto: composición de LR/Sporting Cristal

En el equipo titular de Sporting Cristal para esta temporada 2026 un nombre inamovible en la defensa es el de Miguel Araujo. El cuadro rimense logó fichar al zaguero a mediados del 2025 pese a que también estaba siendo pretendido por Alianza Lima, club en el cual ya había jugado hace algunos años y con el que incluso salió campeón.

Según contó el propio futbolista, una de las razones por las cuales decidió firmar por los celestes fue debido a la ayuda que le brindaron para resolver ciertos trámites pendientes a fin de volver a jugar. En contraste, en el conjunto de La Victoria no encontró la misma predisposición.

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Araujo sobre ayuda de Cristal con su problema: "A la semana me lo resolvieron"

En diálogo con los exporteros Diego Penny y José Carvallo para el programa 'Hazme el aguante', el central recordó que el año pasado tuvo problemas para desligarse del Portland Timbers de la MLS.

"Estuve tres meses en la Videna entrenando con Yotún cuando estaba lesionado. Yo solamente necesitaba una ayuda, porque me enviaron mal los papeles que estaban en las Bahamas. No quería saber nada del club y necesitaba una ayuda, poder salir bien y a mitad de año jugar", contó Araujo.

El futbolista aseguró que en Alianza le ofrecieron un apoyo verbal que no se concretó en la realidad. "Por el lado de ellos no veía avance, pero por el de Cristal sí. A la semana me lo resolvieron", indicó la 'Fiera', quien recalcó sentirse a gusto en la escuadra bajopontina. "Me siento muy feliz, la verdad. (El objetivo) con Cristal es salir campeón, me siento como si estuviera en debe de darle un campeonato", dijo.

Miguel Araujo tiene contrato hasta diciembre de este 2026 con los celestes. Foto: Sporting Cristal

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Número de Miguel Araujo en Sporting Cristal

Desde su llegada a Cristal en julio del año pasado, Miguel Araujo lleva jugados 25 partidos con la camiseta celeste, entre la Liga 1 y Copa Libertadores. Más allá de su labor defensiva, ha aportado con dos goles hasta el momento.

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