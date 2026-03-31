Estos últimos días se ha estado hablando sobre el mal estado de la cancha del Estadio Nacional. Sergio Ludeña, actual presidente del IPD, tuvo una entrevista con RPP donde aclaró varias dudas acerca de este problema, dejando en claro que la prioridad que tiene su gestión es usar el recinto para eventos deportivos, no como ha estado ocurriendo en estas últimas semanas, donde incluso llevó a que ‘la casa de la selección’ llegue a ser clausurada.

Ludeña indicó que están haciendo todo lo necesario para que el escenario sea usado únicamente para eventos deportivos. "Esta gestión le va a dar prioridad al fútbol. El que habla, viene del sistema del fútbol y estoy convencido de que ese es el camino. La casa de la selección es el Estadio Nacional y debe usarse para el deporte", mencionó.

Presidente del IPD aseguró que Estadio Nacional albergará nuevamente eventos deportivos

El exadministrador de Cienciano comentó que cuando entró al cargo en el IPD, los eventos ya estaban pactados. Debido a esto, ha habido mucha dificultad en pactar partidos de fútbol. "El estadio, al día de hoy, no permite hacer un partido de fútbol. Nosotros hemos estado reunidos hace unos días con Sporting Cristal y con Sport Boys explicando la problemática de que hemos encontrado un sinnúmero de conciertos establecidos", dijo para el medio.

Sobre la clausura del recinto, no se atrevió a dar una fecha acerca de la habilitación del estadio, pero dejó en claro que están trabajando para que sea lo más pronto posible. “En los próximos días vamos a establecer la fecha exacta, porque no quiero dar un dato que no sea adecuado. Además, estamos trabajando con todos los grupos de interés, en este caso los equipos que necesitan el estadio, con el departamento de infraestructura, con los servicios y los abogados para establecer la fecha exacta", mencionó.

¿Cuándo fue el último partido que se disputó en el Estadio Nacional?

El último encuentro que tuvo como escenario al Estadio Nacional fue el 10 de diciembre del año pasado. En aquella ocasión, se jugó el duelo entre Sporting Cristal vs Cusco FC por los playoffs de la Liga 1.