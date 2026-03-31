HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Presidente del IPD aseguró que Estadio Nacional volverá a albergar eventos deportivos: "Esta gestión le va a dar prioridad al fútbol"

Sergio Ludeña se refirió acerca del mal estado de la cancha del Estadio Nacional y confirmó que se le volverá a dar prioridad a los eventos deportivos en el recinto de la selección peruana.

Sergio Ludeña es el actual presidente del IPD. Foto: composición LR/RPP
Sergio Ludeña es el actual presidente del IPD. Foto: composición LR/RPP

Estos últimos días se ha estado hablando sobre el mal estado de la cancha del Estadio Nacional. Sergio Ludeña, actual presidente del IPD, tuvo una entrevista con RPP donde aclaró varias dudas acerca de este problema, dejando en claro que la prioridad que tiene su gestión es usar el recinto para eventos deportivos, no como ha estado ocurriendo en estas últimas semanas, donde incluso llevó a que ‘la casa de la selección’ llegue a ser clausurada.

Ludeña indicó que están haciendo todo lo necesario para que el escenario sea usado únicamente para eventos deportivos. "Esta gestión le va a dar prioridad al fútbol. El que habla, viene del sistema del fútbol y estoy convencido de que ese es el camino. La casa de la selección es el Estadio Nacional y debe usarse para el deporte", mencionó.

Presidente del IPD aseguró que Estadio Nacional albergará nuevamente eventos deportivos

El exadministrador de Cienciano comentó que cuando entró al cargo en el IPD, los eventos ya estaban pactados. Debido a esto, ha habido mucha dificultad en pactar partidos de fútbol. "El estadio, al día de hoy, no permite hacer un partido de fútbol. Nosotros hemos estado reunidos hace unos días con Sporting Cristal y con Sport Boys explicando la problemática de que hemos encontrado un sinnúmero de conciertos establecidos", dijo para el medio.

Sobre la clausura del recinto, no se atrevió a dar una fecha acerca de la habilitación del estadio, pero dejó en claro que están trabajando para que sea lo más pronto posible. “En los próximos días vamos a establecer la fecha exacta, porque no quiero dar un dato que no sea adecuado. Además, estamos trabajando con todos los grupos de interés, en este caso los equipos que necesitan el estadio, con el departamento de infraestructura, con los servicios y los abogados para establecer la fecha exacta", mencionó.

¿Cuándo fue el último partido que se disputó en el Estadio Nacional?

El último encuentro que tuvo como escenario al Estadio Nacional fue el 10 de diciembre del año pasado. En aquella ocasión, se jugó el duelo entre Sporting Cristal vs Cusco FC por los playoffs de la Liga 1.

Notas relacionadas
Perú vs España: fecha, hora y canal de TV para ver el próximo partido de la selección peruana

Perú vs España: fecha, hora y canal de TV para ver el próximo partido de la selección peruana

LEER MÁS
Ricardo Gareca y su recomendación a Mano Menezes para ganar con la selección peruana: "Logramos establecer una conexión"

Ricardo Gareca y su recomendación a Mano Menezes para ganar con la selección peruana: "Logramos establecer una conexión"

LEER MÁS
Perú dejó escapar el triunfo ante Honduras: el equipo de Mano Menezes igualó 2-2 en el cierre de su gira por Europa

Perú dejó escapar el triunfo ante Honduras: el equipo de Mano Menezes igualó 2-2 en el cierre de su gira por Europa

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Horario del partido de Bolivia vs Irak EN VIVO HOY por la final del repechaje al Mundial 2026

Horario del partido de Bolivia vs Irak EN VIVO HOY por la final del repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Ricardo Gareca y su recomendación a Mano Menezes para ganar con la selección peruana: "Logramos establecer una conexión"

Ricardo Gareca y su recomendación a Mano Menezes para ganar con la selección peruana: "Logramos establecer una conexión"

LEER MÁS
Perú dejó escapar el triunfo ante Honduras: el equipo de Mano Menezes igualó 2-2 en el cierre de su gira por Europa

Perú dejó escapar el triunfo ante Honduras: el equipo de Mano Menezes igualó 2-2 en el cierre de su gira por Europa

LEER MÁS
Partidos del repechaje al Mundial 2026 HOY: resultados y clasificados a la fase de grupos del torneo

Partidos del repechaje al Mundial 2026 HOY: resultados y clasificados a la fase de grupos del torneo

LEER MÁS
Panini lanza en Perú el Álbum Oficial de la Copa Mundial FIFA 2026

Panini lanza en Perú el Álbum Oficial de la Copa Mundial FIFA 2026

LEER MÁS
Hernán Barcos sobre si su carrera fue mejor que la de Paolo Guerrero: "En su prime es excepcional, diferente"

Hernán Barcos sobre si su carrera fue mejor que la de Paolo Guerrero: "En su prime es excepcional, diferente"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China rompe un récord al crear un puente con cascada que reduce viajes a 2 minutos y supera 2 veces el tamaño de la Torre Eiffel

Aprobación de la pena de muerte para palestinos en Israel genera rechazo de la ONU, la UE y más entes internacionales

Horario del partido de Bolivia vs Irak EN VIVO HOY por la final del repechaje al Mundial 2026

Deportes

Horario del partido de Bolivia vs Irak EN VIVO HOY por la final del repechaje al Mundial 2026

Mano Menezes se sincera tras empate de la selección peruana y deja mensaje para amistoso ante España: "Me causa mucha preocupación"

DT de Senegal manda mensaje a Mano Menezes tras superarlo en amistoso internacional: "Es una buena selección de Perú"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: estos son los candidatos al Senado y Diputados por Arequipa

Carlos Álvarez a Paz de la Barra: "Es un buen imitador de Alan García, me ha salido competencia"

Jaime Antezana sobre los abatidos en el Vraem: "El terrorismo para favorecer al fujimorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025