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Jairo Concha sobre el polémico incidente tras sanción de la Comisión Disciplinaria: "No me arrepiento, nunca me metí con un hincha"

El volante de Universitario no pudo ocultar su incomodidad en la entrevista 'crema' por la sanción que recibió y arremetió contra la Comisión Disciplinaria de la FFP.

Jairo Concha habló fuerte sobre la Comisión Disciplinaria. Foto: Lr/Universitario
Jairo Concha habló fuerte sobre la Comisión Disciplinaria. Foto: Lr/Universitario

Jairo Concha rompió su silencio luego de que la Comisión Disciplinaria imponga una fuerte sanción contra él y el entrenador Javier Rabanal. El nuevo ‘10’ de la selección peruana no pudo ocultar su incomodidad sobre la resolución final y aprovechó el espacio en Universitario TV para explicar lo sucedido e incluso cuestionó lo señalado por el órgano rector de la FPF.

De este modo, ambas figuras no estarán presentes en el siguiente partido de Universitario, el cual será ante UTC por la séptima jornada del Torneo Apertura. La buena noticia es que sí llegan para el Clásico contra Alianza Lima.

PUEDES VER: Jairo Concha y su polémica publicación tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

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¿Qué dijo Jairo Concha sobre la Comisión Disciplinaria en Universitario TV?

El volante de Universitario estalló contra la Comisión Disciplinaria. “Me parece muy injusta la sanción. No han tenido en cuenta todo lo que han pasado. Terminó el partido, nos dirigimos al camerino y una tribuna de familiares se dirigen a mi persona con insultos que se metieron con mi hijo. Es obvio que yo voy a salir de defenderlo. No puedo no defender a un niño que es menor de edad. No me arrepiento. Nunca me metí con un hincha, es parte del fútbol, esto fue muy bajo. Se ha marcado un precedente que cualquiera se puede meter”, comentó Jairo Concha en Universitario TV.

“Esto es muy bajo. Esperaría que por el bien del fútbol no se vuelva a repetir estas situaciones. Somos profesionales, pero hay cosas que se pueden aguantar y otras no. Se ha marcado un precedente de que cualquiera puede meterse; es una pena”, sentenció.

PUEDES VER: Pedro Gallese sobre Renato Tapia previo a la fecha FIFA: "No deja de pensar en la selección"

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¿Qué dice la Comisión Disciplinaria sobre Javier Rabanal y Jairo Concha?

  • SANCIONAR al OFICIAL FRANCISCO JAVIER RABANAL HERNÁNDEZ, director técnico del Club Universitario de Deportes, con la suspensión de CUATRO (4) PARTIDOS por haber infringido lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Esta suspensión deberá ser aplicada conforme a lo regulado en el numeral 1) del artículo 20 del RUJ y será efectiva desde la notificación de la presente resolución.
  • SANCIONAR al JUGADOR JAIRO CONCHA GONZÁLES, del Club Universitario de Deportes, con la suspensión de DOS (2) PARTIDOS por haber infringido lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Esta suspensión deberá ser aplicada conforme a lo regulado en el numeral 1) del artículo 20 del RUJ y será efectiva desde la notificación de la presente resolución.
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