Jairo Concha rompió su silencio luego de que la Comisión Disciplinaria imponga una fuerte sanción contra él y el entrenador Javier Rabanal. El nuevo ‘10’ de la selección peruana no pudo ocultar su incomodidad sobre la resolución final y aprovechó el espacio en Universitario TV para explicar lo sucedido e incluso cuestionó lo señalado por el órgano rector de la FPF.

De este modo, ambas figuras no estarán presentes en el siguiente partido de Universitario, el cual será ante UTC por la séptima jornada del Torneo Apertura. La buena noticia es que sí llegan para el Clásico contra Alianza Lima.

¿Qué dijo Jairo Concha sobre la Comisión Disciplinaria en Universitario TV?

El volante de Universitario estalló contra la Comisión Disciplinaria. “Me parece muy injusta la sanción. No han tenido en cuenta todo lo que han pasado. Terminó el partido, nos dirigimos al camerino y una tribuna de familiares se dirigen a mi persona con insultos que se metieron con mi hijo. Es obvio que yo voy a salir de defenderlo. No puedo no defender a un niño que es menor de edad. No me arrepiento. Nunca me metí con un hincha, es parte del fútbol, esto fue muy bajo. Se ha marcado un precedente que cualquiera se puede meter”, comentó Jairo Concha en Universitario TV.

“Esto es muy bajo. Esperaría que por el bien del fútbol no se vuelva a repetir estas situaciones. Somos profesionales, pero hay cosas que se pueden aguantar y otras no. Se ha marcado un precedente de que cualquiera puede meterse; es una pena”, sentenció.



¿Qué dice la Comisión Disciplinaria sobre Javier Rabanal y Jairo Concha?