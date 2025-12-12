HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Alan Cantero apenado por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima después de 5 años: "Es una lástima que pase todo esto"

El atacante argentino, quien aún está definiendo su futuro en Alianza Lima, aseguró que la partida de Hernán Barcos se sentirá para el 2026 porque fue un gran compañero con cada uno del plantel.

Alan Cantero llegó a Alianza Lima este 2025. Foto: composición LR/José Varela
Alan Cantero llegó a Alianza Lima este 2025. Foto: composición LR/José Varela

Alan Cantero se pronunció en medio del ambiente de incertidumbre que se vive en Alianza Lima. El atacante argentino aún se encuentra en el limbo para conocer si continuará en el equipo blanquiazul. A pesar de ello, en una reciente entrevista, habló sobre diversos temas para el 2026. Uno de los asuntos en el que profundizó fue la salida de Hernán Barcos, quien no estaba en los planes de la directiva y dejó el club después de 5 años.

No cabe duda que la partida del 'Pirata' será una baja sensible en Alianza. Cantero lo define muy bien después de asegurar que se le extrañará en el día a día porque siempre fue un futbolista dispuesto a apoyar a todos en el plantel íntimo.

Alan Cantero lamenta la partida de Hernán Barcos de Alianza Lima

"Hernán es un referente, influye mucho, es un líder para nosotros, es una lástima que haya pasado todo esto y siempre me queda desde el primer momento cuando empecé en hablar con Alianza, él fue el primero en comunicarse conmigo y me dijo que podía contar con él. Siempre estuvo en el día a día, ayudando a todos en el día a día y una lástima porque sabe el cariño, el respeto que le tengo, la admiración que ha hecho y lo que viene haciendo", dijo en un primer momento en diálogo con el periodista José Varela.

Asimismo, le deseó todo lo mejor a Hernán Barcos en su futuro. Recordemos que el argentino se quedaría en la liga peruana tras un presunto fichaje por FC Cajamarca, equipo recién ascendido a la Liga 1.

"Es un jugador que se va a extrañar muchísimo, también le deseo todo lo mejor en su nueva etapa, les deseo muchos éxitos y bendiciones porque voy a estar siempre agradecido con él por como me recibió a mi", concluyó.

Alan Cantero se pronuncia sobre la salida de Néstor Gorosito

Acerca de Néstor Gorosito, Alan Cantero no quiso profundizar. Sin embargo, aseguró que fue pieza clave para su llegada a Alianza Lima y conseguir varios objetivos a lo largo de la temporada.

"Sinceramente en ese tema por ahí no me gusta mucho hablar. Yo trato de solo enfocarme en rendir siempre al máximo para el equipo, para tratar de cumplir los objetivos, después lo que pasa con los demás es una lástima pero bueno tratar de no meterme, ni comentar nada de nadie porque no soy así, no me gusta", comentó.

"El 'Pipo' fue muy importante para mi, para nosotros, se lograron muchas importantes y fue una lástima también eso", complementó.

