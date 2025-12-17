La Liga 1 2026 tendrá varios cambios. No solo hablamos de modificaciones en el campo de juego, sino también habrá una reconfiguración televisiva tras el adiós de GOLPERU. A partir del próximo año, L1 Max contará con los derechos televisivos de todos los equipos de la primera división del fútbol peruano. Esto implica que la señal en cuestión traiga nuevos periodistas para la cobertura de los partidos. Uno de los que llegaría es Diego Rebagliati.

El comentarista deportivo es uno de los más respetados del medio local por su completo análisis del juego. Por ello, sería uno de los jales mas importantes para las transmisiones de L1 Max del balompié nacional.

Diego Rebagliati sería el jale de L1 Max para la Liga 1 2026

La información fue adelantada por el periodista Pedro García. En la última edición del programa 'Doble Punta', el experimentado comunicador señaló que no sería descabellado pensar en que Diego Rebagliati pueda ser el nuevo fichaje de L1 Max.

“¿Por que no iría? (...) Me parece que el canal Liga 1 Max, que hoy día sale por Direct TV, también va a salir a la parrilla de Movistar. Y en esa línea puedes hacer el match en que Diego Rebagliati pudiese participar de Liga 1 Max”, comentó García.

L1 Max pasará todos los partidos de la Liga 1 tras el adiós de GOLPERU

El contexto del posible fichaje de Diego Rebagliati está marcado por una transición en la gestión audiovisual del certamen local. Después de diez años de transmisiones ligadas a GOLPERU, la licencia de los derechos ha quedado en manos de L1 Max, que desde la temporada 2026 tendrá el control total de la difusión de las jornadas del campeonato.

La nueva plataforma buscará no solo mantener la atención de los seguidores, sino también ampliar su alcance y perfil con contenidos propios y voces reconocidas como la de Rebagliati