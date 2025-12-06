HOYSuscripcion LR Focus

Jairo Vélez deja Universitario para irse a Alianza Lima: llegó a un acuerdo total con los íntimos para ser nuevo refuerzo del 2026

Luego de algunos días de incertidumbre, el futbolista ecuatoriano le informó a la Universidad César Vallejo que llegó a un acuerdo para ser nuevo refuerzo de Alianza Lima en el 2026.

Jairo Vélez viene de lograr el tricampeonato con Universitario de Deportes. Foto: composición LR/Universitario/Alianza Lima
Alianza Lima dio el golpe en el mercado y acaba de asegurar un nuevo fichaje para la temporada 2026. Luego de algunos días de incertidumbre, el conjunto blanquiazul llegó a un acuerdo con el volante ecuatoriano Jairo Vélez, quien viene de ser campeón con Universitario de Deportes y se encontraba negociando para ampliar su vínculo.

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta, el experimentado jugador de 30 años acaba de informarle a la Universidad César Vallejo club dueño de su pase que llegó a un acuerdo para sumarse a las filas del equipo comandado por Néstor Gorosito.

Jairo Vélez deja Universitario y será nuevo jugador de Alianza Lima

A través de sus redes sociales, el comunicador indicó que Alianza Lima abonará en los próximos días 250.000 dólares para concretar la incorporación de Jairo Vélez, que no ocupará plaza de extranjero al contar con la nacionalidad peruana.

"Jairo Vélez le comunicó a César Vallejo, vía correo electrónico, que llegó a un acuerdo total con Alianza Lima. Entre el martes y el miércoles, el club trujillano cerrará la venta del pase con la institución blanquiazul. El monto de la operación es de 250 mil dólares", detalló en su cuenta de Twitter.

Jairo Vélez fue uno de los jugadores más destacados de Universitario en el 2025. Foto: Universitario de Deportes.

Refuerzos de Alianza Lima para el 2026

El habilidoso futbolista ecuatoriano se convertirá en el cuarto refuerzo de Alianza Lima con mira a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Desde hace algunos días se pudo concoer que también existen acuerdos con D'Alessandro Montenegro (ADT Tarma), Cristian Carbajal (Sport Boys) y el portero Alejandro Duarte (Sporting Cristal).

