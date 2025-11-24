HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

¿Jorge Fosatti seguirá en Universitario? Álvaro Barco se pronunció sobre continuidad del DT uruguayo: "Esperemos que todo salga bien"

Después de la derrota ante Los Chankas en Andahuaylas, el director deportivo merengue dejó en el limbo la renovación del 'Nonno' en Universitario para el 2026.

Jorge Fossati llegó a Universitario el 2023. Foto: composición LR/captura de Entre Ceja y Ceja/Hazme el aguante
Jorge Fossati llegó a Universitario el 2023. Foto: composición LR/captura de Entre Ceja y Ceja/Hazme el aguante

Universitario atraviesa un momento clave en su reorganización de cara a la temporada 2026. Luego de consagrarse tricampeón de la Liga 1, la directiva crema se concentra ahora en consolidar su proyecto, entre ellos la continuidad de su entrenador, Jorge Fossati. El técnico uruguayo aún no confirma si su futuro sigue estando en Ate.

Álvaro Barco, gerente deportivo del club, ofreció declaraciones durante el retorno del plantel a Lima tras su última presentación en Andahuaylas. "Vamos a conversar esta semana, esperemos que todo salga bien y poder planificar la pretemporada con el equipo", aseguró, dejando entrever que la gestión para renovar al técnico uruguayo ya está en marcha.

PUEDES VER: Néstor Gorosito deja la responsabilidad a la directiva de Alianza Lima para renovar a Hernán Barcos: Ya di mi opinión

lr.pe

Álvaro Barco habla sobre la continuidad de Jorge Fossati en Universitario

Barco destacó que uno de los pilares fundamentales para Universitario es mantener la base del plantel, por lo que consideran esencial contar con Fossati para continuar con el proyecto que ha traído éxitos recientes.

Su llamado a la calma también apunta a la afición, especialmente ante los rumores sobre supuestas ofertas del exterior para el ‘Nonno’. Además, el director deportivo ha sido enfático en sostener que el entrenador tiene contrato vigente, lo que da respaldo formal a su permanencia. “Más oficial no puede ser”, afirmó Barco en una entrevista reciente, descartando que haya incertidumbre institucional sobre el destino del técnico para 2026.

PUEDES VER: 'Chiquito' Flores explicó por qué Óscar Ibáñez y 'Puma' Carranza no tienen una buena relación: Hubo una broncaza

lr.pe

Álvaro Barco niega ofertas del extranjero por Jorge Fossati

En paralelo, la dirigencia de Universitario también se ha encargado de desmentir las versiones que apuntaban a tentadoras propuestas venidas de fuera del país. Barco fue contundente: “A la institución no le ha llegado ninguna oferta”, dijo, asegurando que la prioridad de ambas partes es continuar juntos.

Por su parte, Fossati, aunque mantiene la postura de discreción, ha señalado que está dispuesto a dialogar con la directiva para definir su futuro. En anteriores oportunidades, el entrenador había mostrado preocupación por la salida de figuras clave de la dirigencia, lo que podría influir en su decisión de quedarse.

Notas relacionadas
Jorge Fossati furioso por cuestionamientos tras la goleada de Los Chankas a Universitario: “Anda a hablar de la derrota con otro"

Jorge Fossati furioso por cuestionamientos tras la goleada de Los Chankas a Universitario: “Anda a hablar de la derrota con otro"

LEER MÁS
Jorge Fossati vuelve a dejar en duda su continuidad en Universitario para el 2026: "Primero tengo que ver si yo seré el técnico"

Jorge Fossati vuelve a dejar en duda su continuidad en Universitario para el 2026: "Primero tengo que ver si yo seré el técnico"

LEER MÁS
Esposa de Jorge Fossati rompe el silencio y revela el dolor que vivió por las críticas hacia la selección peruana: ''Me hizo mal''

Esposa de Jorge Fossati rompe el silencio y revela el dolor que vivió por las críticas hacia la selección peruana: ''Me hizo mal''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha, hora y canal de la primera fase de los playoffs de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha, hora y canal de la primera fase de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Guillermo Viscarra califica de ídolo a Hernán Barcos ante posible salida de Alianza Lima: "Nadie es ciego para no ver el cariño que se ganó"

Guillermo Viscarra califica de ídolo a Hernán Barcos ante posible salida de Alianza Lima: "Nadie es ciego para no ver el cariño que se ganó"

LEER MÁS
'Chiquito' Flores explicó por qué Óscar Ibáñez y 'Puma' Carranza no tienen una buena relación: "Hubo una broncaza"

'Chiquito' Flores explicó por qué Óscar Ibáñez y 'Puma' Carranza no tienen una buena relación: "Hubo una broncaza"

LEER MÁS
Jhoao Velásquez rompe su silencio y revela los motivos de su ausencia en Alianza Lima: "Todo fue un malentendido"

Jhoao Velásquez rompe su silencio y revela los motivos de su ausencia en Alianza Lima: "Todo fue un malentendido"

LEER MÁS
Ayacucho FC le dice adiós a la Liga 1: perdió 2-1 ante Cienciano y es el último descendido de la primera división

Ayacucho FC le dice adiós a la Liga 1: perdió 2-1 ante Cienciano y es el último descendido de la primera división

LEER MÁS
Hinchas de Alianza Lima quedan sorprendidos con la pantalla del VAR que usó el árbitro en el triunfo ante UTC: "Gracias, Agustín Lozano"

Hinchas de Alianza Lima quedan sorprendidos con la pantalla del VAR que usó el árbitro en el triunfo ante UTC: "Gracias, Agustín Lozano"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Fútbol Peruano

Aseguran que Olimpia quiere a Rodrigo Ureña y buscaría un préstamo de Universitario: "Es un nombre que dejó Fabián Bustos"

Sporting Cristal ganó 2-1 a Atlético Grau por Torneo Clausura: Cristian Benavente volvió a marcar en Liga 1

"Nadie aún ha sido tetracampeón en el Perú": Andy Polo se ilusiona con volver a alzar el título con Universitario en el 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025