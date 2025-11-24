Universitario atraviesa un momento clave en su reorganización de cara a la temporada 2026. Luego de consagrarse tricampeón de la Liga 1, la directiva crema se concentra ahora en consolidar su proyecto, entre ellos la continuidad de su entrenador, Jorge Fossati. El técnico uruguayo aún no confirma si su futuro sigue estando en Ate.

Álvaro Barco, gerente deportivo del club, ofreció declaraciones durante el retorno del plantel a Lima tras su última presentación en Andahuaylas. "Vamos a conversar esta semana, esperemos que todo salga bien y poder planificar la pretemporada con el equipo", aseguró, dejando entrever que la gestión para renovar al técnico uruguayo ya está en marcha.

Álvaro Barco habla sobre la continuidad de Jorge Fossati en Universitario

Barco destacó que uno de los pilares fundamentales para Universitario es mantener la base del plantel, por lo que consideran esencial contar con Fossati para continuar con el proyecto que ha traído éxitos recientes.

Su llamado a la calma también apunta a la afición, especialmente ante los rumores sobre supuestas ofertas del exterior para el ‘Nonno’. Además, el director deportivo ha sido enfático en sostener que el entrenador tiene contrato vigente, lo que da respaldo formal a su permanencia. “Más oficial no puede ser”, afirmó Barco en una entrevista reciente, descartando que haya incertidumbre institucional sobre el destino del técnico para 2026.

Álvaro Barco niega ofertas del extranjero por Jorge Fossati

En paralelo, la dirigencia de Universitario también se ha encargado de desmentir las versiones que apuntaban a tentadoras propuestas venidas de fuera del país. Barco fue contundente: “A la institución no le ha llegado ninguna oferta”, dijo, asegurando que la prioridad de ambas partes es continuar juntos.

Por su parte, Fossati, aunque mantiene la postura de discreción, ha señalado que está dispuesto a dialogar con la directiva para definir su futuro. En anteriores oportunidades, el entrenador había mostrado preocupación por la salida de figuras clave de la dirigencia, lo que podría influir en su decisión de quedarse.