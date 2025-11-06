HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Cusco FC vs Sport Boys: hora y canal del partido por el arranque de la fecha 18 en el Torneo Clausura 2025

En el estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco FC y Sport Boys abren la penúltima jornada del Torneo Clausura. Los imperiales necesitan ganar para volver al segundo lugar de la tabla acumulada.

Cusco FC lleva dos victorias seguidas ante Sport Boys por Liga 1. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
Cusco FC vs Sport Boys EN VIVO juegan este viernes 7 de noviembre, desde la 1.00 p. m., por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El partido se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido vía L1 Max. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet, sigue el minuto a minuto a través de La República Deportes.

En su último partido como local por el Clausura, el equipo cusqueño buscará quedarse con los 3 puntos para recuperar su lugar como escolta de Universitario en el acumulado. Los dirigidos por Miguel Rondelli recibirán a una Misilera que ya no se juega nada, pues no tiene chances de clasificar a la Copa Sudamericana, pero tampoco corre riesgo de sufrir el descenso a la segunda división.

lr.pe

¿A qué hora juega Cusco FC vs Sport Boys?

En Cusco y el todo el territorio peruano, este partido se podrá seguir a partir de la 1.00 p. m.

¿Dónde ver Cusco FC vs Sport Boys?

La transmisión del Cusco vs Boys estará a cargo del canal L1 Max en Perú. Puedes sintonizar esta señal deportiva contratando empresas de TV por cable y/o satélite como DirecTV, Claro, WIN, Zapping Sports, Best Cable, entre otros.

Pronóstico de Cusco FC vs Sport Boys

Las principales casas de apuestas tienen como favorito a Cusco FC. El triunfo de Sport Boys llega a pagar hasta 11 veces lo invertido.

  • Betsson: gana Cusco (1,25), empate (5,70), gana Boys (10,00)
  • Betano: gana Cusco (1,30), empate (5,30), gana Boys (9,75)
  • Bet365: gana Cusco (1,27), empate (5,50), gana Boys (9,00)
  • 1XBet: gana Cusco (1,27), empate (5,20), gana Boys (10,60)
  • Coolbet: gana Cusco (1,26), empate (5,25), gana Boys (11,00)
  • Doradobet: gana Cusco (1,28), empate (5,33), gana Boys (10,00).

lr.pe

Entradas para Cusco FC vs Sport Boys

Las entradas para asistir a este compromiso se pueden comprar en la página web Joinnus a los siguientes precios.

Precio de las entradas al partido contra Sport Boys. Foto: Cusco FC

Alineaciones probables de Cusco FC vs Sport Boys

Estos son los posibles equipos titulares de Cusco FC y Sport Boys para el partido de la Liga 1.

  • Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez; Iván Colman, Lucas Colitto; Nicolás Silva y Juan Tévez.
  • Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Emilio Saba, Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Christian Carbajal; Hernán Da Campo, Leonel Solís, Oslimg Mora, Jostin Alarcón; Carlos López y Luis Urruti
