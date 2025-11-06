Cusco FC vs Sport Boys: hora y canal del partido por el arranque de la fecha 18 en el Torneo Clausura 2025

Cusco FC vs Sport Boys EN VIVO juegan este viernes 7 de noviembre, desde la 1.00 p. m., por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El partido se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido vía L1 Max. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet, sigue el minuto a minuto a través de La República Deportes.

En su último partido como local por el Clausura, el equipo cusqueño buscará quedarse con los 3 puntos para recuperar su lugar como escolta de Universitario en el acumulado. Los dirigidos por Miguel Rondelli recibirán a una Misilera que ya no se juega nada, pues no tiene chances de clasificar a la Copa Sudamericana, pero tampoco corre riesgo de sufrir el descenso a la segunda división.

¿A qué hora juega Cusco FC vs Sport Boys?

En Cusco y el todo el territorio peruano, este partido se podrá seguir a partir de la 1.00 p. m.

¿Dónde ver Cusco FC vs Sport Boys?

La transmisión del Cusco vs Boys estará a cargo del canal L1 Max en Perú. Puedes sintonizar esta señal deportiva contratando empresas de TV por cable y/o satélite como DirecTV, Claro, WIN, Zapping Sports, Best Cable, entre otros.

Pronóstico de Cusco FC vs Sport Boys

Las principales casas de apuestas tienen como favorito a Cusco FC. El triunfo de Sport Boys llega a pagar hasta 11 veces lo invertido.

Betsson: gana Cusco (1,25), empate (5,70), gana Boys (10,00)

Betano: gana Cusco (1,30), empate (5,30), gana Boys (9,75)

Bet365: gana Cusco (1,27), empate (5,50), gana Boys (9,00)

1XBet: gana Cusco (1,27), empate (5,20), gana Boys (10,60)

Coolbet: gana Cusco (1,26), empate (5,25), gana Boys (11,00)

Doradobet: gana Cusco (1,28), empate (5,33), gana Boys (10,00).

Entradas para Cusco FC vs Sport Boys

Las entradas para asistir a este compromiso se pueden comprar en la página web Joinnus a los siguientes precios.

Precio de las entradas al partido contra Sport Boys. Foto: Cusco FC

Alineaciones probables de Cusco FC vs Sport Boys

Estos son los posibles equipos titulares de Cusco FC y Sport Boys para el partido de la Liga 1.