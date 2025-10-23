Estamos a tan solo horas de que Universitario y Sporting Cristal se vean las caras en el Estadio Nacional por la fecha pendiente del Torneo Clausura 2025. Los cremas y los rimenses chocan desde las 8.00 p. m. con distintos objetivos en la tabla de posiciones. En la previa del encuentro, uno de los que se pronunció fue Franco Velazco. El administrador merengue, quien había tenido polémicas declaraciones sobre el estadio de Cristal, esta vez dejó la controversia de lado y se enfocó en hablar sobre la 'U'.

Velazco asistió a la iglesia Las Nazarenas para recibir la bendición del sacerdote y encomendarse al Señor de los Milagros. En su salida del recinto, fue abordado por la prensa y aseguró que Universitario aún no ha conseguido nada.

Franco Velazco dejó firme mensaje previo al Universitario vs Sporting Cristal

"Es un momento de reflexión de cara a lo que nos toca hoy día por la noche. Estamos cerca (en referencia al tricampeonato). Estamos concentrados en llegar al objetivo", comentó Velazco en un principio.

Posteriormente, guardó calma en hablar sobre el tricampeonato de Universitario. "Renovando fe, estamos cerca, no hemos logrado nada, estamos concentrados en llegar al objetivo. No vale la pena seguir opinando", agregó.

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs Universitario

Estos son los posibles equipos titulares de Sporting Cristal y Universitario para el cruce en el Estadio Nacional.