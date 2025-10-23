HOYSuscripcion LR Focus

Administrador de Universitario deja fuerte mensaje previo a crucial partido ante Sporting Cristal: "No hemos logrado nada"

Franco Velazco dejó atrás la polémica y se pronunció explícitamente sobre el partido entre Universitario y Sporting Cristal. El mandamás crema aseguró que deben ir paso a paso.

Franco Velazco señaló que Universitario debe ir paso a paso. Foto: composición LR/Entre Bolas
Franco Velazco señaló que Universitario debe ir paso a paso. Foto: composición LR/Entre Bolas

Estamos a tan solo horas de que Universitario y Sporting Cristal se vean las caras en el Estadio Nacional por la fecha pendiente del Torneo Clausura 2025. Los cremas y los rimenses chocan desde las 8.00 p. m. con distintos objetivos en la tabla de posiciones. En la previa del encuentro, uno de los que se pronunció fue Franco Velazco. El administrador merengue, quien había tenido polémicas declaraciones sobre el estadio de Cristal, esta vez dejó la controversia de lado y se enfocó en hablar sobre la 'U'.

Velazco asistió a la iglesia Las Nazarenas para recibir la bendición del sacerdote y encomendarse al Señor de los Milagros. En su salida del recinto, fue abordado por la prensa y aseguró que Universitario aún no ha conseguido nada.

PUEDES VER: Néstor Gorosito renueva con Alianza Lima porque "se siente en deuda", pero advierte: La cancha no está igual para todos

Franco Velazco dejó firme mensaje previo al Universitario vs Sporting Cristal

"Es un momento de reflexión de cara a lo que nos toca hoy día por la noche. Estamos cerca (en referencia al tricampeonato). Estamos concentrados en llegar al objetivo", comentó Velazco en un principio.

Posteriormente, guardó calma en hablar sobre el tricampeonato de Universitario. "Renovando fe, estamos cerca, no hemos logrado nada, estamos concentrados en llegar al objetivo. No vale la pena seguir opinando", agregó.

PUEDES VER: Nolberto Solano hace peculiar comparación entre la selección peruana y la de Pakistán: Estamos mucho mejor

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs Universitario

Estos son los posibles equipos titulares de Sporting Cristal y Universitario para el cruce en el Estadio Nacional.

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún; Santiago González, Felipe Vizeu, Maxloren Castro.
  • Universitario: Sebastián Britos; Williams Riveros, Aldo Corzo, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez, Álex Valera.
¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Universitario HOY EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Universitario HOY EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

Yoshimar Yotún toca el bombo en banderazo de Sporting Cristal y lanza advertencia a Universitario: "La victoria se va a quedar aquí"

Yoshimar Yotún toca el bombo en banderazo de Sporting Cristal y lanza advertencia a Universitario: "La victoria se va a quedar aquí"

¿A qué hora juegan Universitario vs Sporting Cristal y en qué canal transmitirán el partido del Torneo Clausura de Liga 1?

¿A qué hora juegan Universitario vs Sporting Cristal y en qué canal transmitirán el partido del Torneo Clausura de Liga 1?

