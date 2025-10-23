HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Álvaro Barco revela la preparación de Universitario para su partido frente a Sporting Cristal: “Poco se puede trabajar en cancha”

El director deportivo de Universitario de Deportes, también dio su análisis sobre el crucial partido ante Sporting Cristal, que podría consagrar a la 'U' como campeón de la Liga 1.

El director deportivo de Universitario habló sobre la estrategia para enfrentar a Sporting Cristal. Foto: difusión
El director deportivo de Universitario habló sobre la estrategia para enfrentar a Sporting Cristal. Foto: difusión

A pocas horas del Universitario de Deportes contra Sporting Cristal, Álvaro Barco, director deportivo del club, dio su análisis sobre este gran enfrentamiento que podría ser el que defina a la 'U' como campeón de la Liga 1. En conversación con los medios, Barco señaló que los jugadores se sienten motivados para este próximo encuentro, sobre todo por conseguir el ansiado tricampeonato.

El director deportivo también señaló cómo han venido trabajando para enfrentar este partido en las mejores condiciones, debido a la apretada agenda que tuvieron durante esta semana, destacando que se ha podido trabajar muy poco en el terreno de juego.

PUEDES VER: Pedro Troglio, entrenador de Diego Romero, explica su suplencia en Banfield y le da un consejo: "Que la siga peleando"

Director deportivo de Universitario revela como se preparó el equipo para su partido frente a Sporting Cristal

Durante la conversación, se le preguntó a Barco, como se siente al equipo previo a este duelo tan importante por el Clausura. Además, señaló cuál fue la estrategia para esta semana.

"Estamos todos ilusionados, motivados para esta semana sumamente importante y vamos con todo para el partido de mañana. Hemos hecho una concentración completa durante la semana, los jugadores están comprometidos en recuperarse y esa es la estrategia de la semana. Poco se puede trabajar en cancha, hay que llegar en las mejores condiciones", fueron las palabras de Barco.

PUEDES VER: Piero Quispe espera volver a ser llamado a la selección peruana tras fichaje por Sydney FC: “Espero hacer las cosas bien”

Álvaro Barco sobre la recta final del Torneo Clausura: "Con la tranquilidad del caso"

 "Con la tranquilidad del caso, Universitario está acostumbrado a esta clase de situaciones, por eso la tranquilidad de nosotros como hinchas, como directivos, de que el equipo está formado para eso, tiene la experiencia de haber conseguido dos títulos. Esta clase de situaciones, los jugadores la toman con naturalidad y están con la consigna muy en claro que el campeonato puede estar pronto a favor de nosotros", explicó en un primer momento.

"Siempre los 'U'-Cristal han sido buenos y esperemos que el espectáculo sea bueno para todos", complementó.

