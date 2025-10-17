HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal analiza jugar a doble hinchada contra Universitario

El directivo del club rimense indicó que la decisión final se tomará después del partido contra Deportivo Garcilaso y dejó entrever que dependería del resultado de dicho encuentro.

Julio César Uribe no descartó el ingreso de hinchas de Universitario al partido contra Cristal. Foto: composición de LR/Miguel Vásquez/Marco Cotrina
El partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, podría jugarse con presencia de las hinchadas de ambos clubes. El director general de fútbol del cuadro rimense, Julio César Uribe, reveló que desde la interna de la institución no descartan habilitar el ingreso de aficionados rivales, contrario a lo que ha venido ocurriendo en los últimos años.

"El lunes se va a tomar la decisión final. Estamos invitando a nuestro hinchas (...)", declaró el 'Diamante' en diálogo con RPP a la consulta de si el duelo sería únicamente con público local. El directivo dejó entrever que todo dependería del resultado del próximo encuentro (ante Deportivo Garcilaso, el domingo 19).

PUEDES VER: Sporting Cristal se proclamó campeón de la Adidas Cup Lima 2025 sub 16: venció 1-0 a Rosario Central en la final

Uribe sobre el Cristal vs Universitario: "Que la hinchada de la 'U' esté presente"

"Créanme que tenemos muchas esperanzas y estamos entregados al partido del domingo para que la respuesta sea a consecuencia, ojalá, de ese triunfo y, a partir de ahí, decidir. Uno no quisiera hacer esa clase de divisiones, sino que la hinchada de la 'U' también esté presente en un sector que corresponde", agregó el exdelantero.

Según Uribe, la decisión también estaría motivada por un afán de dar "otro mensaje" para permitir el regreso de juegos con doble hinchada entre los clubes grandes del fútbol peruano.

"Que vayan a alentar a sus diferentes equipos pero con respeto, con orden, sin confrontación. El mensaje tiene que empezar a ser otro, respeto, respeto y más respeto para que cada hinchada esté presente apoyando a su equipo, pero la confrontación a nada bueno nos lleva", dijo.

PUEDES VER: 'Cachito' Ramírez afirma que Sport Boys es más grande que Sporting Cristal: 'Como institución está por encima'

Entradas para Sporting Cristal vs Universitario

Las entradas para el duelo entre celestes y cremas se venden en la página web Joinnus. De permitirse la entrada de hinchas visitantes, se habilitaría la tribuna norte del Estadio Nacional, donde se llevará a cabo el cotejo.

Precio de las entradas para el partido contra Universitario. Foto: Sporting Cristal

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Universitario?

Aunque originalmente el partido estaba programado para el miércoles 15 de octubre, la Policía no dio las garantías a causa del paro nacional que se llevó a cabo ese mismo día. Por esta razón, se fijó como nueva fecha del duelo el jueves 23 de octubre, a las 8.00 p. m.

