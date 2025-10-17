HOYSuscripcion LR Focus

Si la Liga 1 terminara hoy: ¿qué club sería el campeón, cuáles clasificarían a torneos internacionales y quiénes descenderían?

Al Torneo Clausura le quedan algunas fechas más por jugar, pero esta recta final ya va mostrando un panorama más claro de cómo se resolverían cuestiones como el título y el descenso.

Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal terminarían con suertes muy distintas en caso de que la Liga 1 termina de forma anticipada. Foto: composición/GLR
Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal terminarían con suertes muy distintas en caso de que la Liga 1 termina de forma anticipada. Foto: composición/GLR

La Liga 1 2025 está en su recta final. A puertas de la fecha 15 del Torneo Clausura, el panorama que se observa en la tabla de posiciones y el acumulado permite a los hinchas darse una idea clara de a qué aspira a su equipo en lo que resta del campeonato. Algunos aún luchan por ganar el título, otro grupo va por la clasificación a torneos Conmebol y un tercer pelotón está enfocado en no descender.

Con el cierre de la temporada cada vez más cerca, un ejercicio que suelen hacer los fanáticos es simular la situación final de su club. Para sorpresa de muchos, algunos de los más tradicionales podrían quedarse con las manos vacías o en una posición muy por debajo de las expectativas que tienen sus aficionados, como se explica a continuación.

lr.pe

¿Qué pasaría si la Liga 1 terminara hoy?

En caso de que la Liga 1 terminara hoy, viernes 17 de octubre, Universitario de Deportes se proclamaría campeón de forma automática, sin necesidad de disputar playoffs (semifinales) o una final. Los cremas ganaron el Torneo Apertura y son los líderes del Clausura, por lo que se adjudicarían el título directamente de acuerdo con las bases del campeonato.

En cuanto a los clasificados a Copa Libertadores 2026, la 'U' aseguraría un lugar en la fase de grupos. El otro cupo a dicha instancia saldría de un playoff que disputaría Alianza Lima, segundo de la tabla acumulada, contra el ganador de Cusco FC vs Melgar, tercero y cuarto del acumulado, respectivamente. Los perdedores se quedarán con las plazas de Perú 3 y Perú 4 para las fases previas del torneo.

A la Copa Sudamericana irían los clubes que ocupen los puestos 5 al 8 de la tabla acumulada. Actualmente, esos serían Sporting Cristal, Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo. Los cuatro se enfrentarían entre sí en la primera ronda de la Suda para definir a los dos clasificados a fase de grupos.

Por último, los tres descendidos a la Liga 2 2026 serían los que se ubican en los puestos 17, 18 y 19 de la tabla anual. Deportivo Binacional, que fue excluido del Clausura por mandato judicial, fue el primero en perder la categoría. Si la Liga 1 terminara de forma anticipada, se le sumarían Alianza Universidad y UTC, penúltimo y antepenúltimo del campeonato.

lr.pe

Tabla acumulada de la Liga 1 2025

Así marcha la tabla acumulada de la Liga 1 2025. Algunos equipos tienen menos partidos jugados que otros debido a sus duelos pendientes.

Pos.ClubPts.PJPGPEPPGFGCDG
1Universitario693021636120+41
2Alianza Lima583117774426+18
3Cusco FC573017675332+22
4FBC Melgar5232131364834+14
5Sporting Cristal512915685132+19
6Alianza Atlético5030155103926+13
7Dep. Garcilaso483113994535+10
8Sport Huancayo4531136124643+3
9ADT4531129104147-6
10Cienciano4130101194740+7
11Los Chankas3829108113849-11
12Atlético Grau37309101139390
13Sport Boys323188153747-10
14Juan Pablo II303079142943-14
15Com. Unidos273069153148-15
16Ayacucho FC263075182446-22
17UTC253067172652-26
18Alianza UDH243166193159-28
19Binacional18184682033-13
