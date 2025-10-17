Mientras el equipo principal de Sporting Cristal vive un presente irregular en la Liga 1 2025, las divisiones inferiores vienen sacando cara por el club. Algunas semanas después de que la sub-18 ganara el Torneo Apertura de su categoría, el plantel rimense que participó en la Adidas Lima Cup 2025 sub-16 acaba de proclamarse campeón tras vencer en la final a Rosario Central de Argentina.

Este viernes 17 de octubre, en la cancha del Colegio de la Inmaculada, el equipo rimense se impuso 1-0 con el gol agónico de Matías Flores. El encuentro fue trabado a lo largo de los 60 minutos (el torneo se jugó a dos tiempos de 30 minutos cada uno) y le permitió a Cristal cobrarse la revancha por la derrota 0-1 sufrida a manos de este mismo rival en la fase de grupos.

Jugadores de Cristal fueron reconocidos en la Adidas Cup Lima

Además del logro colectivo, algunos futbolistas recibieron distinciones individuales. Reymon Hilario, por ejemplo, fue reconocido como mejor portero, mientras que Luis Antonio Sifuentes se quedó con el premio a mejor jugador.

De esta forma, la escuadra cervecera cierra esta primera edición del certamen, que se jugó a lo largo de cinco días, con un balance de tres victorias, un empate y una derrota.

¿Cómo le fue a los otros equipos peruanos en la Adidas Cup Lima?

Además de Sporting Cristal, los otros representantes peruanos en esta competencia fueron Alianza Lima, Universitario de Deportes y la Selección Regional de la FPF. Los íntimos perdieron ante Millonarios en la definición por el tercer puesto de la Copa Oro y se quedaron con el cuarto lugar, mientras que el combinado blanquirrojo se impuso en penales a la U. de Chile y ocupó el tercer lugar de la Copa Plata. En esta división, la 'U' se proclamó campeón al vencer por 2-0 a Cruz Azul.