Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025: programación de la fecha 14 y resultados en la Liga 1
Este domingo 12 de octubre se reanudó la Liga 1 2025 tras la pausa por fecha FIFA. Universitario seguirá siendo el líder pese a que no jugará su partido de esta jornada.
La jornada 14 del Torneo Clausura 2025 empezó este domingo 12 de octubre. Tras la participación de la selección peruana en la fecha FIFA, los clubes de la Liga 1 vuelven a la acción. La mala noticia para los hinchas es la suspensión del Sporting Cristal vs Universitario, partido que se perfilaba como el más atractivo. Ante la inactividad del cuadro crema, sus escoltas en la tabla de posiciones buscarán recortar distancias.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
Así está la tabla del Torneo Clausura 2025 en el inicio de esta fecha 14. La 'U' es el único equipo invicto y es el líder en solitario.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|30
|12
|9
|3
|0
|23
|8
|+15
|2
|Cusco FC
|22
|11
|7
|1
|3
|18
|10
|+8
|3
|ADT
|21
|13
|6
|3
|4
|17
|17
|0
|4
|Sporting Cristal
|19
|11
|5
|4
|2
|20
|8
|+12
|5
|FBC Melgar
|18
|13
|5
|3
|4
|18
|14
|+5
|6
|Alianza Lima
|18
|13
|4
|6
|3
|18
|13
|+4
|7
|Deportivo Garcilaso
|18
|12
|4
|6
|2
|16
|16
|0
|8
|Sport Huancayo
|15
|13
|4
|3
|6
|23
|22
|+1
|9
|Cienciano
|15
|11
|4
|3
|4
|16
|15
|+1
|10
|Atlético Grau
|15
|12
|4
|3
|5
|16
|15
|+1
|11
|Comerciantes Unidos
|15
|11
|4
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
|Los Chankas
|15
|10
|5
|0
|5
|24
|21
|-9
|13
|Alianza Atlético
|13
|11
|3
|4
|4
|10
|8
|2
|14
|Alianza Universidad
|13
|12
|4
|1
|7
|14
|24
|-10
|15
|Sport Boys
|12
|12
|3
|3
|6
|16
|-6
|-12
|16
|Juan Pablo II
|11
|11
|2
|5
|4
|14
|-5
|11
|17
|Ayacucho FC
|11
|12
|3
|2
|7
|10
|19
|-9
|18
|UTC
|6
|11
|1
|3
|7
|8
|15
|−7
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Torneo Clausura 2025: programación de la fecha 14
Así se juega la jornada 14 del Torneo Clausura 2025. Sport Huancayo y Atlético Grau son los equipos que descansan en esta ocasión.
Domingo 12 de octubre
- Ayacucho FC 2-2 ADT
- Alianza Atlético vs Los Chankas | 3.30 p. m. | Estadio Campeones del 36
- Cusco FC vs Comerciantes Unidos | 6.00 p. m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 13 de octubre
- UTC vs Cienciano | 1.00 p. m. | Estadio Germán Contreras Jara
- Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso | 3.15 p. m. | Complejo Deportivo Juan Pablo II
Martes 14 de octubre
- FBC Melgar vs Alianza Universidad | 6.00 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA
Jueves 16 de octubre
- Alianza Lima vs Sport Boys | 8.00 p. m. | Estadio Alejandro Villanueva.
¿Dónde ver el Torneo Clausura 2025?
La transmisión de los partidos correspondientes a esta jornada 14 del Torneo Clausura 2025 estará a cargo del canal L1 Max. El Melgar vs Alianza UDH también se podrá ver vía Nativa y la cuenta de YouTube de L1 Max.
¿Cuántas fechas faltan en el Torneo Clausura?
Con la exclusión de Binacional y la permanencia de Ayacucho FC por disposición judicial, cada club jugará en total 17 partidos, aunque el número de fechas se mantendrá en 19. Terminada esta jornada 14, quedarán solo cinco más en disputa.