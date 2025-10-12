HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'
Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'     Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'     Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'     
Fútbol Peruano

Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025: programación de la fecha 14 y resultados en la Liga 1

Este domingo 12 de octubre se reanudó la Liga 1 2025 tras la pausa por fecha FIFA. Universitario seguirá siendo el líder pese a que no jugará su partido de esta jornada.

Aunque no jugará en esta fecha, la 'U' seguirá siendo líder gracias a su buena ventaja de puntos sobre el segundo lugar. Foto: composición de LR/Cusco FC/Universitario/ADT
Aunque no jugará en esta fecha, la 'U' seguirá siendo líder gracias a su buena ventaja de puntos sobre el segundo lugar. Foto: composición de LR/Cusco FC/Universitario/ADT

La jornada 14 del Torneo Clausura 2025 empezó este domingo 12 de octubre. Tras la participación de la selección peruana en la fecha FIFA, los clubes de la Liga 1 vuelven a la acción. La mala noticia para los hinchas es la suspensión del Sporting Cristal vs Universitario, partido que se perfilaba como el más atractivo. Ante la inactividad del cuadro crema, sus escoltas en la tabla de posiciones buscarán recortar distancias.

PUEDES VER: Exfutbolista de la Liga 1 fue detenido por presunta extorsión contra empresario

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Así está la tabla del Torneo Clausura 2025 en el inicio de esta fecha 14. La 'U' es el único equipo invicto y es el líder en solitario.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC22117131810+8
3ADT211363417170
4Sporting Cristal1911542208+12
5FBC Melgar18135341814+5
6Alianza Lima18134631813+4
7Deportivo Garcilaso181246216160
8Sport Huancayo15134362322+1
9Cienciano15114341615+1
10Atlético Grau15124351615+1
11Comerciantes Unidos15114341316-3
12Los Chankas15105052421-9
13Alianza Atlético13113441082
14Alianza Universidad13124171424-10
15Sport Boys121233616-6-12
16Juan Pablo II111125414-511
17Ayacucho FC11123271019-9
18UTC611137815−7
19Deportivo Binacional00000000

Torneo Clausura 2025: programación de la fecha 14

Así se juega la jornada 14 del Torneo Clausura 2025. Sport Huancayo y Atlético Grau son los equipos que descansan en esta ocasión.

Domingo 12 de octubre

  • Ayacucho FC 2-2 ADT
  • Alianza Atlético vs Los Chankas | 3.30 p. m. | Estadio Campeones del 36
  • Cusco FC vs Comerciantes Unidos | 6.00 p. m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 13 de octubre

  • UTC vs Cienciano | 1.00 p. m. | Estadio Germán Contreras Jara
  • Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso | 3.15 p. m. | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Martes 14 de octubre

  • FBC Melgar vs Alianza Universidad | 6.00 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA

Jueves 16 de octubre

  • Alianza Lima vs Sport Boys | 8.00 p. m. | Estadio Alejandro Villanueva.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún 'humilló' a Hernán Barcos: hizo una jugada de lujo y lo dejó atrás en pleno evento deportivo

lr.pe

¿Dónde ver el Torneo Clausura 2025?

La transmisión de los partidos correspondientes a esta jornada 14 del Torneo Clausura 2025 estará a cargo del canal L1 Max. El Melgar vs Alianza UDH también se podrá ver vía Nativa y la cuenta de YouTube de L1 Max.

¿Cuántas fechas faltan en el Torneo Clausura?

Con la exclusión de Binacional y la permanencia de Ayacucho FC por disposición judicial, cada club jugará en total 17 partidos, aunque el número de fechas se mantendrá en 19. Terminada esta jornada 14, quedarán solo cinco más en disputa.

Notas relacionadas
¿Cuándo jugarían Sporting Cristal vs Universitario? Revelan fecha tentativa para reprogramación del partido

¿Cuándo jugarían Sporting Cristal vs Universitario? Revelan fecha tentativa para reprogramación del partido

LEER MÁS
Exfutbolista de la Liga 1 fue detenido por presunta extorsión contra empresario desde hace 3 años

Exfutbolista de la Liga 1 fue detenido por presunta extorsión contra empresario desde hace 3 años

LEER MÁS
Suspenden el Universitario vs Sporting Cristal para el 15 de octubre por paro nacional tras crisis política y social

Suspenden el Universitario vs Sporting Cristal para el 15 de octubre por paro nacional tras crisis política y social

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yoshimar Yotún 'humilló' a Hernán Barcos: hizo una jugada de lujo y lo dejó atrás en pleno evento deportivo

Yoshimar Yotún 'humilló' a Hernán Barcos: hizo una jugada de lujo y lo dejó atrás en pleno evento deportivo

LEER MÁS
CD Moquegua da el primer golpe y vence a Unión Comercio por la semifinal de ida de la Liga 2 2025

CD Moquegua da el primer golpe y vence a Unión Comercio por la semifinal de ida de la Liga 2 2025

LEER MÁS
Suspenden el Universitario vs Sporting Cristal para el 15 de octubre por paro nacional tras crisis política y social

Suspenden el Universitario vs Sporting Cristal para el 15 de octubre por paro nacional tras crisis política y social

LEER MÁS
César Vallejo y FC Cajamarca empataron 0-0 en un partidazo realizado en el Estadio César Acuña Peralta

César Vallejo y FC Cajamarca empataron 0-0 en un partidazo realizado en el Estadio César Acuña Peralta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Fútbol Peruano

Delegado de Alianza Lima arremete contra CONAR por fallas arbitrales en partidos de Liga 1: “Ha sido nefasto"

Jean Ferrari quedó sorprendido con la identificación de Fabio Gruber con la selección peruana: "Hay un tema de compromiso"

Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025