Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025: programación de la fecha 14 y resultados en la Liga 1

Aunque no jugará en esta fecha, la 'U' seguirá siendo líder gracias a su buena ventaja de puntos sobre el segundo lugar. Foto: composición de LR/Cusco FC/Universitario/ADT

Aunque no jugará en esta fecha, la 'U' seguirá siendo líder gracias a su buena ventaja de puntos sobre el segundo lugar. Foto: composición de LR/Cusco FC/Universitario/ADT

La jornada 14 del Torneo Clausura 2025 empezó este domingo 12 de octubre. Tras la participación de la selección peruana en la fecha FIFA, los clubes de la Liga 1 vuelven a la acción. La mala noticia para los hinchas es la suspensión del Sporting Cristal vs Universitario, partido que se perfilaba como el más atractivo. Ante la inactividad del cuadro crema, sus escoltas en la tabla de posiciones buscarán recortar distancias.

PUEDES VER: Exfutbolista de la Liga 1 fue detenido por presunta extorsión contra empresario

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Así está la tabla del Torneo Clausura 2025 en el inicio de esta fecha 14. La 'U' es el único equipo invicto y es el líder en solitario.

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. 1 Universitario 30 12 9 3 0 23 8 +15 2 Cusco FC 22 11 7 1 3 18 10 +8 3 ADT 21 13 6 3 4 17 17 0 4 Sporting Cristal 19 11 5 4 2 20 8 +12 5 FBC Melgar 18 13 5 3 4 18 14 +5 6 Alianza Lima 18 13 4 6 3 18 13 +4 7 Deportivo Garcilaso 18 12 4 6 2 16 16 0 8 Sport Huancayo 15 13 4 3 6 23 22 +1 9 Cienciano 15 11 4 3 4 16 15 +1 10 Atlético Grau 15 12 4 3 5 16 15 +1 11 Comerciantes Unidos 15 11 4 3 4 13 16 -3 12 Los Chankas 15 10 5 0 5 24 21 -9 13 Alianza Atlético 13 11 3 4 4 10 8 2 14 Alianza Universidad 13 12 4 1 7 14 24 -10 15 Sport Boys 12 12 3 3 6 16 -6 -12 16 Juan Pablo II 11 11 2 5 4 14 -5 11 17 Ayacucho FC 11 12 3 2 7 10 19 -9 18 UTC 6 11 1 3 7 8 15 −7 19 Deportivo Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0

Torneo Clausura 2025: programación de la fecha 14

Así se juega la jornada 14 del Torneo Clausura 2025. Sport Huancayo y Atlético Grau son los equipos que descansan en esta ocasión.

Domingo 12 de octubre

Ayacucho FC 2-2 ADT

Alianza Atlético vs Los Chankas | 3.30 p. m. | Estadio Campeones del 36

Cusco FC vs Comerciantes Unidos | 6.00 p. m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 13 de octubre

UTC vs Cienciano | 1.00 p. m. | Estadio Germán Contreras Jara

Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso | 3.15 p. m. | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Martes 14 de octubre

FBC Melgar vs Alianza Universidad | 6.00 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA

Jueves 16 de octubre

Alianza Lima vs Sport Boys | 8.00 p. m. | Estadio Alejandro Villanueva.

¿Dónde ver el Torneo Clausura 2025?

La transmisión de los partidos correspondientes a esta jornada 14 del Torneo Clausura 2025 estará a cargo del canal L1 Max. El Melgar vs Alianza UDH también se podrá ver vía Nativa y la cuenta de YouTube de L1 Max.

¿Cuántas fechas faltan en el Torneo Clausura?

Con la exclusión de Binacional y la permanencia de Ayacucho FC por disposición judicial, cada club jugará en total 17 partidos, aunque el número de fechas se mantendrá en 19. Terminada esta jornada 14, quedarán solo cinco más en disputa.