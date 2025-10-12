El mediocampista Fabricio Cabrera Ramírez, jugador de futsal que tuvo un paso por diversos clubes de la Liga 1 y Liga 2 (primera y segunda división del Perú), fue detenido el último viernes 10 de octubre tras ser acusado de extorsionar a un empresario deportivo. Agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirincri lo capturó en el Jockey Plaza de Surco cuando acababa de recibir dinero de su víctima.

"Este sujeto fue intervenido en flagrancia cuando se encontraba portando el dinero producto de la extorsión", informó la cuenta oficial en redes sociales de la Dirincri. Según la institución, el detenido formaría parte de la banda 'Los Rapiñas del Mal'.

Fabricio Cabrera jugó en Deportivo Municipal entre 2016 y 2019 y luego en el 2023. Foto: Liga 1

"Ellos no eran vecinos, ni amigos, pero sí se conocían. El agraviado formó un equipo de fútbol. Ahí lo conoció. Aparentemente, no le fue bien, pero el detenido avizoró que tenía empresas y empezó a solicitarle dinero. Le decía que era para un equipo de fulbito que el detenido manejaba. Si la víctima se negaba, le decía: 'Los muchachos lo van a visitar'", explicó el coronel Juan Montufar, jefe de la unidad que llevó a cabo el operativo, en declaraciones recogidas por Trome.

El empresario extorsionado habría sido blanco del futbolista y sus cómplices desde hace 3 años, tiempo durante el cual llegó a pagar más de 30.000 soles, refirió la Policía. El último 1 de octubre, recibió un arreglo florar junto con un mensaje amenazante en su vivienda, presumiblemente de parte de uno de sus extorsionadores.

Cámaras de seguridad captaron a uno de los extorsionadores dejando el arreglo floral en casa de su víctima. Foto: Trome

De acuerdo con Exitosa, Cabrera ya tenia antecedentes por hurto en el 2015, un año antes de su debut en el fútbol profesional con Deportivo Municipal. Luego de su primera etapa en el Muni, pasó por clubes como FBC Melgar, Alianza Atlético de Sullana, Los Chankas, Pirata FC y Juan Aurich, hasta su regreso al cuadro edil en el 2023. Aquella fue su última temporada en la máxima categoría del fútbol peruano, tras lo cual incursionó en el futsal.