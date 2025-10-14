HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Liga 1 confirmó el partido Sporting Cristal vs Universitario para el jueves 23 de octubre pese a oposición de la 'U'

El partido entre Universitario y Sporting Cristal ya tiene fecha y hora confirmadas. La Liga 1, a través de sus redes sociales, acaba de hacer el anuncio oficial de este gran encuentro por el Torneo Clausura.


Universitario tendrá un calendario más apretado con la reprogramación de este partido. Foto: composición de LR/Marco Cotrina/Sporting Cristal
Universitario tendrá un calendario más apretado con la reprogramación de este partido. Foto: composición de LR/Marco Cotrina/Sporting Cristal

La incertidumbre sobre la fecha del partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal llegó a su fin. A través de sus redes sociales, la Liga 1 emitió un comunicado oficial indicando que el encuentro se jugará este jueves 23 a partir de las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional.

Como se recuerda, este partido estaba inicialmente programado para el miércoles 15 por la fecha 15 del Torneo Clausura. Sin embargo, quedó suspendido y pendiente de reprogramación debido a la convulsa situación social que se vive en Lima.

lr.pe
larepublica.pe

¿Cuándo se jugará el Sporting Cristal vs Universitario?

El encuentro se llevará a cabo este jueves 23 en el Estadio Nacional, desde las 8.00 p.m., a pesar de que el club crema en un principio no estaba de acuerdo con esta medida debido a la proximidad de los partidos que tendrá. "En la 'U' claramente no lo ven bien porque sería jugar 3 partidos en 6 días: lunes ante Ayacucho, jueves con Cristal y domingo ante ADT en Tarma, lo que hace muy apretado todo", fueron las palabras que dijo el periodista Gustavo Peralta hace unos días.

Fixture de partidos de Universitario de Deportes

Tras este cambio, Universitario tendrá los siguientes tres partidos, por lo que Jorge Fossati deberá realizar diversos cambios para evitar las posibles lesiones de sus jugadores.

  • Universitario vs Ayacucho FC | lunes 20 de octubre
  • Sporting Cristal vs Universitario| jueves 23 de octubre
  • ADT vs Universitario | domingo 26 de octubre

lr.pe

¿Por qué se suspendió el Universitario vs Sporting Cristal?

Mediante un comunicado oficial, la Liga 1 informó que la Policía Nacional solicitó reprogramar el partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, ya que el 15 de octubre se realizaría un paro nacional en protesta contra el Gobierno. Según el documento, la PNP explicó que esta decisión responde a las diversas manifestaciones sociales convocadas para ese día.

