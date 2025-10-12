Tabla acumulada de la Liga 1 2025: cómo marcha Universitario, Alianza Lima y los demás equipos del campeonato peruano
Universitario sigue siendo el único líder en este tramo final. La 'U' no solo se perfila para levantar el Torneo Clausura 2025, sino para ser campeón nacional.
La Liga 1 2025 entra en su tramo decisivo. Con casi todo el Torneo Clausura ya desarrollado, los 18 equipos participantes afrontan sus últimos compromisos en busca del campeonato, un cupo a torneos internacionales o la salvación del descenso. Revisa cómo marcha la tabla antes del inicio de una nueva jornada emocionante. El atractivo de esta fecha será el Universitario vs Sporting Cristal.
Universitario de Deportes se mantiene como el sólido líder del campeonato y máximo favorito para alzarse con el título. Equipos como Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal continúan en la disputa por la cima, aunque a una distancia considerable del conjunto crema. En la otra cara de la tabla, Alianza Universidad y UTC son los clubes más complicados en la lucha por evitar el descenso.
PUEDES VER: Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025: programación de la fecha 14 y resultados en la Liga 1
Tabla acumulada de la Liga 1 2025
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|30
|41
|69
|2. Cusco FC
|29
|22
|56
|3. Alianza Lima
|30
|16
|55
|4. Sporting Cristal
|29
|19
|51
|5. Melgar
|31
|13
|49
|6. Alianza Atlético
|29
|12
|47
|7. Garcilaso
|30
|9
|45
|8. Sport Huancayo
|31
|3
|45
|9. ADT
|31
|-6
|45
|10. Cienciano
|29
|5
|38
|11. Los Chankas
|28
|-10
|38
|12. Atlético Grau
|30
|0
|37
|13. Sport Boys
|30
|-8
|32
|14. Juan Pablo II
|29
|-13
|30
|15. Comerciantes Unidos
|29
|-17
|26
|16. Ayacucho
|30
|-22
|26
|17. UTC
|29
|-24
|25
|18. Alianza Universidad
|30
|-27
|24
|19. Binacional
|-
|-
|-
Tabla del Torneo Clausura 2025
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|30
|12
|9
|3
|0
|23
|8
|+15
|2
|Cusco FC
|22
|11
|7
|1
|3
|18
|10
|+8
|3
|ADT
|21
|13
|6
|3
|4
|17
|17
|0
|4
|Sporting Cristal
|19
|11
|5
|4
|2
|20
|8
|+12
|5
|FBC Melgar
|18
|13
|5
|3
|4
|18
|14
|+5
|6
|Alianza Lima
|18
|13
|4
|6
|3
|18
|13
|+4
|7
|Deportivo Garcilaso
|18
|12
|4
|6
|2
|16
|16
|0
|8
|Sport Huancayo
|15
|13
|4
|3
|6
|23
|22
|+1
|9
|Cienciano
|15
|11
|4
|3
|4
|16
|15
|+1
|10
|Atlético Grau
|15
|12
|4
|3
|5
|16
|15
|+1
|11
|Comerciantes Unidos
|15
|11
|4
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
|Los Chankas
|15
|10
|5
|0
|5
|24
|21
|-9
|13
|Alianza Atlético
|13
|11
|3
|4
|4
|10
|8
|2
|14
|Alianza Universidad
|13
|12
|4
|1
|7
|14
|24
|-10
|15
|Sport Boys
|12
|12
|3
|3
|6
|16
|-6
|-12
|16
|Juan Pablo II
|11
|11
|2
|5
|4
|14
|-5
|11
|17
|Ayacucho FC
|11
|12
|3
|2
|7
|10
|19
|-9
|18
|UTC
|6
|11
|1
|3
|7
|8
|15
|−7
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025
Domingo 12 de octubre
- Ayacucho FC 2-2 ADT
- Alianza Atlético vs Los Chankas | 3.30 p. m. | Estadio Campeones del 36
- Cusco FC vs Comerciantes Unidos | 6.00 p. m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 13 de octubre
- UTC vs Cienciano | 1.00 p. m. | Estadio Germán Contreras Jara
- Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso | 3.15 p. m. | Complejo Deportivo Juan Pablo II
Martes 14 de octubre
- FBC Melgar vs Alianza Universidad | 6.00 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA
Jueves 16 de octubre
- Alianza Lima vs Sport Boys | 8.00 p. m. | Estadio Alejandro Villanueva.