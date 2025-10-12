HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: cómo marcha Universitario, Alianza Lima y los demás equipos del campeonato peruano

Universitario sigue siendo el único líder en este tramo final. La 'U' no solo se perfila para levantar el Torneo Clausura 2025, sino para ser campeón nacional. 

La Liga 1 2025 empezó con 19 equipos, pero terminará con 18 clubes. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
La Liga 1 2025 entra en su tramo decisivo. Con casi todo el Torneo Clausura ya desarrollado, los 18 equipos participantes afrontan sus últimos compromisos en busca del campeonato, un cupo a torneos internacionales o la salvación del descenso. Revisa cómo marcha la tabla antes del inicio de una nueva jornada emocionante. El atractivo de esta fecha será el Universitario vs Sporting Cristal.

Universitario de Deportes se mantiene como el sólido líder del campeonato y máximo favorito para alzarse con el título. Equipos como Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal continúan en la disputa por la cima, aunque a una distancia considerable del conjunto crema. En la otra cara de la tabla, Alianza Universidad y UTC son los clubes más complicados en la lucha por evitar el descenso.

lr.pe

Tabla acumulada de la Liga 1 2025

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario304169
2. Cusco FC292256
3. Alianza Lima301655
4. Sporting Cristal291951
5. Melgar311349
6. Alianza Atlético291247
7. Garcilaso30945
8. Sport Huancayo31345
9. ADT31-645
10. Cienciano29538
11. Los Chankas28-1038
12. Atlético Grau30037
13. Sport Boys30-832
14. Juan Pablo II29-1330
15. Comerciantes Unidos29-1726
16. Ayacucho30-2226
17. UTC29-2425
18. Alianza Universidad30-2724
19. Binacional---

Tabla del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC22117131810+8
3ADT211363417170
4Sporting Cristal1911542208+12
5FBC Melgar18135341814+5
6Alianza Lima18134631813+4
7Deportivo Garcilaso181246216160
8Sport Huancayo15134362322+1
9Cienciano15114341615+1
10Atlético Grau15124351615+1
11Comerciantes Unidos15114341316-3
12Los Chankas15105052421-9
13Alianza Atlético13113441082
14Alianza Universidad13124171424-10
15Sport Boys121233616-6-12
16Juan Pablo II111125414-511
17Ayacucho FC11123271019-9
18UTC611137815−7
19Deportivo Binacional00000000

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Domingo 12 de octubre

  • Ayacucho FC 2-2 ADT
  • Alianza Atlético vs Los Chankas | 3.30 p. m. | Estadio Campeones del 36
  • Cusco FC vs Comerciantes Unidos | 6.00 p. m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 13 de octubre

  • UTC vs Cienciano | 1.00 p. m. | Estadio Germán Contreras Jara
  • Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso | 3.15 p. m. | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Martes 14 de octubre

  • FBC Melgar vs Alianza Universidad | 6.00 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA

Jueves 16 de octubre

  • Alianza Lima vs Sport Boys | 8.00 p. m. | Estadio Alejandro Villanueva.
