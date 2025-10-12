Tabla acumulada de la Liga 1 2025: cómo marcha Universitario, Alianza Lima y los demás equipos del campeonato peruano

La Liga 1 2025 entra en su tramo decisivo. Con casi todo el Torneo Clausura ya desarrollado, los 18 equipos participantes afrontan sus últimos compromisos en busca del campeonato, un cupo a torneos internacionales o la salvación del descenso. Revisa cómo marcha la tabla antes del inicio de una nueva jornada emocionante. El atractivo de esta fecha será el Universitario vs Sporting Cristal.

Universitario de Deportes se mantiene como el sólido líder del campeonato y máximo favorito para alzarse con el título. Equipos como Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal continúan en la disputa por la cima, aunque a una distancia considerable del conjunto crema. En la otra cara de la tabla, Alianza Universidad y UTC son los clubes más complicados en la lucha por evitar el descenso.

Tabla acumulada de la Liga 1 2025

Equipos PJ DG Puntos 1. Universitario 30 41 69 2. Cusco FC 29 22 56 3. Alianza Lima 30 16 55 4. Sporting Cristal 29 19 51 5. Melgar 31 13 49 6. Alianza Atlético 29 12 47 7. Garcilaso 30 9 45 8. Sport Huancayo 31 3 45 9. ADT 31 -6 45 10. Cienciano 29 5 38 11. Los Chankas 28 -10 38 12. Atlético Grau 30 0 37 13. Sport Boys 30 -8 32 14. Juan Pablo II 29 -13 30 15. Comerciantes Unidos 29 -17 26 16. Ayacucho 30 -22 26 17. UTC 29 -24 25 18. Alianza Universidad 30 -27 24 19. Binacional - - -

Tabla del Torneo Clausura 2025

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. 1 Universitario 30 12 9 3 0 23 8 +15 2 Cusco FC 22 11 7 1 3 18 10 +8 3 ADT 21 13 6 3 4 17 17 0 4 Sporting Cristal 19 11 5 4 2 20 8 +12 5 FBC Melgar 18 13 5 3 4 18 14 +5 6 Alianza Lima 18 13 4 6 3 18 13 +4 7 Deportivo Garcilaso 18 12 4 6 2 16 16 0 8 Sport Huancayo 15 13 4 3 6 23 22 +1 9 Cienciano 15 11 4 3 4 16 15 +1 10 Atlético Grau 15 12 4 3 5 16 15 +1 11 Comerciantes Unidos 15 11 4 3 4 13 16 -3 12 Los Chankas 15 10 5 0 5 24 21 -9 13 Alianza Atlético 13 11 3 4 4 10 8 2 14 Alianza Universidad 13 12 4 1 7 14 24 -10 15 Sport Boys 12 12 3 3 6 16 -6 -12 16 Juan Pablo II 11 11 2 5 4 14 -5 11 17 Ayacucho FC 11 12 3 2 7 10 19 -9 18 UTC 6 11 1 3 7 8 15 −7 19 Deportivo Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Domingo 12 de octubre

Ayacucho FC 2-2 ADT

Alianza Atlético vs Los Chankas | 3.30 p. m. | Estadio Campeones del 36

Cusco FC vs Comerciantes Unidos | 6.00 p. m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 13 de octubre

UTC vs Cienciano | 1.00 p. m. | Estadio Germán Contreras Jara

Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso | 3.15 p. m. | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Martes 14 de octubre

FBC Melgar vs Alianza Universidad | 6.00 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA

Jueves 16 de octubre