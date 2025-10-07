Solo quedan pocas semanas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. En medio de la expectativa presente entre los aficionados, se generó una polémica sobre las bases de la competición. Clarivett Yllescas, referente de Alianza Lima, se mostró indignada por las imposiciones que establece la FPV.

De acuerdo a la normativa vigente, las voleivolistas de los clubes tienen la obligación de participar en actividades organizadas por los auspiciadores de la FPV y el canal que cuenta con los derechos de transmisión. Dicha situación generó un malestar en la experimentada jugadora de 32 años.

Clarivett Yllescas indignada por imposiciones de la FPV y posibles multas

"No estoy de acuerdo, porque yo soy contratada por Alianza. Si Alianza me dice: ‘Tú vas a hacer esto para Alianza’; yo voy porque es mi club, es mi trabajo, es mi chamba. Pero de ahí a que ellos (FPV) tengan la disposición de mi tiempo cuando no me están contratando, yo no estoy recibiendo ningún bono, no me están pagando absolutamente nada", manifestó para el programa 'Puro Vóley'.

En sentido, Clarivett Yllescas reveló que en la temporada pasada afrontaron una situación similar. "Ha pasado que el año pasado, que han ido a hacer rodajes de todo el día y las chicas no han recibido absolutamente nada. Entonces, a mí no me parece justo; yo no estaría dispuesta a dar mi tiempo", agregó.

Las bases de la Liga Peruana de Vóley establecen que, en caso de incumplimiento, las voleibolistas tendrán que pagar una multa de 10 UIT (Unidades Impositivas Tributarias); es decir, cerca de 53 mil soles. Sobre este punto, la referente de Alianza Lima evidenció su indignación.

"Me molesta, me da mucha rabia que me quieran obligar a hacerlo y encima tenga que pagar tantísima plata porque no lo va a pagar el club, lo voy a tener que pagar yo porque no he querido ir a una activación con X sponsor. Yo no estoy de acuerdo y muchas de las chicas con las que he conversado tampoco; a mí me parece un abuso, pero espero que puedan llegar a un acuerdo", concluyó.

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2025?

La primera fecha de la Liga Peruana de Vóley empezará el sábado 25 de octubre y la sede será el Coliseo Miguel Grau del Callao.