HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Clarivett Yllescas, figura de Alianza Lima, indignada por imposiciones de la FPV y posibles multas de S/50 mil: "Me da rabia"

"Me quieran obligar a hacerlo y encima tenga que pagar tantísima plata", expresó al referente de Alianza Lima sobre las bases para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Clarivett Yllescas jugará la Liga Peruana de Vóley y el Mundial de Clubes con Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima/FPV
Clarivett Yllescas jugará la Liga Peruana de Vóley y el Mundial de Clubes con Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima/FPV

Solo quedan pocas semanas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. En medio de la expectativa presente entre los aficionados, se generó una polémica sobre las bases de la competición. Clarivett Yllescas, referente de Alianza Lima, se mostró indignada por las imposiciones que establece la FPV.

De acuerdo a la normativa vigente, las voleivolistas de los clubes tienen la obligación de participar en actividades organizadas por los auspiciadores de la FPV y el canal que cuenta con los derechos de transmisión. Dicha situación generó un malestar en la experimentada jugadora de 32 años.

PUEDES VER: Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: 'Cuestión de decisiones y elecciones'

lr.pe

Clarivett Yllescas indignada por imposiciones de la FPV y posibles multas

"No estoy de acuerdo, porque yo soy contratada por Alianza. Si Alianza me dice: ‘Tú vas a hacer esto para Alianza’; yo voy porque es mi club, es mi trabajo, es mi chamba. Pero de ahí a que ellos (FPV) tengan la disposición de mi tiempo cuando no me están contratando, yo no estoy recibiendo ningún bono, no me están pagando absolutamente nada", manifestó para el programa 'Puro Vóley'.

En sentido, Clarivett Yllescas reveló que en la temporada pasada afrontaron una situación similar. "Ha pasado que el año pasado, que han ido a hacer rodajes de todo el día y las chicas no han recibido absolutamente nada. Entonces, a mí no me parece justo; yo no estaría dispuesta a dar mi tiempo", agregó.

Las bases de la Liga Peruana de Vóley establecen que, en caso de incumplimiento, las voleibolistas tendrán que pagar una multa de 10 UIT (Unidades Impositivas Tributarias); es decir, cerca de 53 mil soles. Sobre este punto, la referente de Alianza Lima evidenció su indignación.

"Me molesta, me da mucha rabia que me quieran obligar a hacerlo y encima tenga que pagar tantísima plata porque no lo va a pagar el club, lo voy a tener que pagar yo porque no he querido ir a una activación con X sponsor. Yo no estoy de acuerdo y muchas de las chicas con las que he conversado tampoco; a mí me parece un abuso, pero espero que puedan llegar a un acuerdo", concluyó.

PUEDES VER: Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: 'Nos deben hace 4 años'

lr.pe

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2025?

La primera fecha de la Liga Peruana de Vóley empezará el sábado 25 de octubre y la sede será el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Notas relacionadas
Cecilia Tait y su fuerte postura por exceso de extranjeras en Liga Peruana de Vóley: "Los clubes nos quitan oportunidad de una buena selección"

Cecilia Tait y su fuerte postura por exceso de extranjeras en Liga Peruana de Vóley: "Los clubes nos quitan oportunidad de una buena selección"

LEER MÁS
Mr. Peet 'explota' contra Dina Boluarte por sugerir no contestar llamadas a extorsionadores: "Es una auténtica burrada"

Mr. Peet 'explota' contra Dina Boluarte por sugerir no contestar llamadas a extorsionadores: "Es una auténtica burrada"

LEER MÁS
Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

LEER MÁS
Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

LEER MÁS
Canal confirmado del partido Perú contra Chile en el debut de Manuel Barreto

Canal confirmado del partido Perú contra Chile en el debut de Manuel Barreto

LEER MÁS
Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

LEER MÁS
Pedro Díaz, arquero de Cusco FC, revela el emotivo mensaje que recibió de Luis Ramos tras ser llamado a la selección peruana

Pedro Díaz, arquero de Cusco FC, revela el emotivo mensaje que recibió de Luis Ramos tras ser llamado a la selección peruana

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 5 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 5 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Deportes

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Cerro Porteño vs Sol de América EN VIVO por Copa Paraguay: horario y canal de TV para ver el partido

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025