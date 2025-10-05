La derrota de Alianza Lima en Huánuco generó mucho malestar entre sus aficionados, pues este resultado los deja con muy pocas opciones de seguir en la pelea por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En medio de este panorama, Franco Navarro dejó un firme mensaje sobre el presente de la institución.

El director deportivo del conjunto blanquimorado señaló que, luego de hacer una autocrítica y análisis, tomarán las medidas necesarias para salir de este mal momento.

Franco Navarro afirma que tomarán medidas tras crisis de Alianza Lima

"La sensación es de bronca, dolor, impotencia, pero no podemos quedarnos con eso. Es el momento de tener la capacidad de análisis, autocrítica y corregir las cosas sobre la marcha. En ese sentido, el ser autocríticos y corregir las cosas está relacionado con el área deportiva, cuerpo técnico y especialmente a los jugadores", manifestó ante los medios en su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez.

En ese sentido, Franco Navarro remarcó que el área deportiva es la principal responsable de la compleja situación que afronta Alianza Lima en el Clausura.

"Somos responsables de haber tenido momentos importantes durante el año, pero también somos responsables de sacar de este mal momento a Alianza Lima", agregó.

¿Qué dijo Franco Navarro sobre el polémico arbitraje en la derrota de Alianza Lima?

Desde diversos sectores se cuestionó el accionar del arbitraje en la caída de Alianza Lima. Hernán Barcos fue uno de los protagonistas: al 'Pirata' le anularon un gol por fuera de juego y en el complemento fue expulsado.

"No es el momento de hablar de los árbitros (...). Todo esto pasa por responsabilidad nuestra, nosotros somos los encargados y obligados de corregir. Somos un grupo con jugadores de jerarquía, muchos años de recorrido y vamos a salir de este mal momento", indicó Navarro.

¿Cómo marcha Alianza Lima en el Torneo Clausura?