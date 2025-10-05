HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
Fútbol Peruano

Franco Navarro tomará medidas tras 'crisis' de Alianza Lima: "Es momento de corregir las cosas sobre la marcha"

Luego de caer en Huánuco y quedar muy lejos en la pelea por el Clausura, el director deportivo de Alianza Lima señaló que es momento de ser autocríticos ante los malos resultados.

Alianza Lima se ubica a 12 puntos del líder Universitario. Foto: composición LR/Jax Latin Media
Alianza Lima se ubica a 12 puntos del líder Universitario. Foto: composición LR/Jax Latin Media

La derrota de Alianza Lima en Huánuco generó mucho malestar entre sus aficionados, pues este resultado los deja con muy pocas opciones de seguir en la pelea por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En medio de este panorama, Franco Navarro dejó un firme mensaje sobre el presente de la institución.

El director deportivo del conjunto blanquimorado señaló que, luego de hacer una autocrítica y análisis, tomarán las medidas necesarias para salir de este mal momento.

PUEDES VER: Renzo Garcés sufrió fuerte patada en la cara y árbitro solo sacó amarilla en el Alianza Lima vs Alianza Universidad: el VAR no lo llamó

lr.pe

Franco Navarro afirma que tomarán medidas tras crisis de Alianza Lima

"La sensación es de bronca, dolor, impotencia, pero no podemos quedarnos con eso. Es el momento de tener la capacidad de análisis, autocrítica y corregir las cosas sobre la marcha. En ese sentido, el ser autocríticos y corregir las cosas está relacionado con el área deportiva, cuerpo técnico y especialmente a los jugadores", manifestó ante los medios en su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez.

En ese sentido, Franco Navarro remarcó que el área deportiva es la principal responsable de la compleja situación que afronta Alianza Lima en el Clausura.

"Somos responsables de haber tenido momentos importantes durante el año, pero también somos responsables de sacar de este mal momento a Alianza Lima", agregó.

PUEDES VER: ¿Por qué habrá playoffs sí o sí en la Liga 1 2025 aun si Universitario sale campeón de forma directa?

lr.pe

¿Qué dijo Franco Navarro sobre el polémico arbitraje en la derrota de Alianza Lima?

Desde diversos sectores se cuestionó el accionar del arbitraje en la caída de Alianza Lima. Hernán Barcos fue uno de los protagonistas: al 'Pirata' le anularon un gol por fuera de juego y en el complemento fue expulsado.

"No es el momento de hablar de los árbitros (...). Todo esto pasa por responsabilidad nuestra, nosotros somos los encargados y obligados de corregir. Somos un grupo con jugadores de jerarquía, muchos años de recorrido y vamos a salir de este mal momento", indicó Navarro.

¿Cómo marcha Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC22117131810+8
3ADT201262415150
4Sporting Cristal1911542208+12
5Alianza Lima18125341814+4
6FBC Melgar18134631813+5
7Deportivo Garcilaso18114611412+2
8Sport Huancayo15134362322+1
9Cienciano15114341615+1
10Atlético Grau15124351615+1
11Comerciantes Unidos15114341316-3
12Los Chankas15105052421-9
13Alianza Universidad13124181424-10
14Sport Boys12123361016-6
15Juan Pablo II1111254914-5
16Alianza Atlético1010244660
17Ayacucho FC1011317817-9
18UTC611137815−7
19Deportivo Binacional00000000
